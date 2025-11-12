Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ tư, ngày 12/11/2025 10:31 GMT+7

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?

+ aA -
Nguyệt Phạm (Theo Phụ Nữ Số) Thứ tư, ngày 12/11/2025 10:31 GMT+7
Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đổng Trác, Lã Bố và Viên Thiệu: Những đối thủ đầu tiên của Tào Tháo

Sau khi Hán Linh Đế băng hà, Đổng Trác nắm quyền, gây loạn triều đình. Lúc bấy giờ, Tào Tháo chỉ là một tiểu thần trong triều, hoàn toàn không phải đối thủ của Đổng Trác. Ngay cả khi Tào Tháo khởi binh chống lại Đổng Trác, khoảng cách thực lực giữa hai bên vẫn rất lớn. Đổng Trác là chư hầu mạnh nhất thiên hạ, khống chế Hán Hiến Đế, còn Tào Tháo chỉ là một nhân vật nhỏ bé.

Dưới góc nhìn của Tào Tháo, Đổng Trác chắc chắn là kẻ thù đáng sợ nhất mà ông gặp phải lúc bấy giờ! Tuy nhiên, dù Đổng Trác đáng sợ, Tào Tháo vẫn không chịu khuất phục, chọn cách đánh lâu dài và cuối cùng đã thành công khiến Đổng Trác bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, Tào Tháo thành công chiếm đóng Duyện Châu, trở thành người đứng đầu Duyện Châu. Ông còn đại thắng trong các trận chiến với quân Khăn Vàng, khiến thực lực tăng mạnh và dã tâm dần bành trướng.

Trong suốt những năm chinh chiến, Tào Tháo luôn gặp những kẻ thù mạnh như Đổng Trác, Lã Bố. (Ảnh: Sohu)
    Tuy nhiên, ngay khi Tào Tháo đắc ý, chuẩn bị thôn tính Từ Châu để tăng cường thực lực, Lã Bố xuất hiện và đánh úp sào huyệt của Tào Tháo. Tào Tháo bị đánh cho đến mức chỉ còn lại ba thành trì. Khi Tào Tháo quay lại chuẩn bị dạy cho Lã Bố một bài học, ông mới phát hiện ra rằng trong cuộc đối đầu trực diện, bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của Lã Bố! Có thể nói, Lã Bố lúc này chính là kẻ thù đáng sợ nhất của Tào Tháo!

Về sau, Lã Bố không nghe lời Trần Cung, liên tiếp phạm nhiều sai lầm lớn, dẫn đến thất bại và bị giết. Tưởng chừng Tào Tháo có thể yên tâm phát triển, trải qua một quãng thời gian hòa bình, thì tình hình lại đột biến. Người anh em tốt trước đây là Viên Thiệu, lúc này đã có xu hướng thôn tính thiên hạ, hắn ta lại muốn đánh bại cả Tào Tháo!

Từ Viên Thiệu đến Lưu Bị: Cuộc chiến dai dẳng

Viên Thiệu thực lực hùng mạnh, Tào Tháo hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Khi hai bên giao chiến tại Quan Độ, Tào Tháo đã từng bị áp đảo và suýt nữa phải bỏ chạy. May mắn là ông đã kiên trì, gặp được Hứa Du đang làm phản, người đã mang đến cho ông phương pháp đánh bại Viên Thiệu. Cuối cùng Tào Tháo đã giành chiến thắng trong trận Quan Độ.

Không lâu sau khi Viên Thiệu bại trận, hắn ta qua đời. Con cháu của hắn vì lợi ích riêng mà đánh lẫn nhau, tạo cơ hội cho Tào Tháo. Cuối cùng Tào Tháo dễ dàng chiếm được vùng Hà Bắc. Từ đó, Tào Tháo thống nhất phương Bắc, trở thành chư hầu mạnh nhất thiên hạ. Đối thủ mạnh duy nhất còn lại trước mắt Tào Tháo là Lưu Biểu ở Kinh Châu.

Tào Tháo trước khi chết mới biết kẻ thù đáng sợ nhất không phải Lưu Bị, Tư Mã Ý mà đang ẩn núp cạnh mình- Ảnh 2.
Ngoài Lữ Bố, Tào Tháo còn đụng phải những kẻ địch mạnh khác như Lưu Bị, Viên Thiệu. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, ngay khi Tào Tháo tập hợp binh mã chuẩn bị tấn công Kinh Châu, Lưu Biểu lại qua đời. Dường như Tào Tháo đã không còn đối thủ đáng gờm nào nữa. Chính vì lý do này, Tào Tháo trở nên vô cùng kiêu ngạo, cho rằng mình sắp thống nhất thiên hạ!

Nhưng Tào Tháo đã vui mừng quá sớm. Tại trận Xích Bích, Chu Du dùng hỏa công, thiêu rụi 83 vạn quân Tào, khiến Tào Tháo tổn thất nặng nề, bỏ lỡ cơ hội thống nhất thiên hạ. Cùng lúc đó, Lưu Bị, người mà Tào Tháo trước nay vẫn coi thường, thừa cơ trỗi dậy, chiếm lấy Kinh Nam, sau đó lại chiếm được Ích Châu, trở thành một thế lực đáng gờm, cùng Tôn Quyền tạo thành thế gọng kìm đối với Tào Tháo. Lúc này Tào Tháo mới nhận ra Lưu Bị và Tôn Quyền đáng sợ đến nhường nào!

Những mối đe dọa muộn màng và cái tên ẩn giấu

Trong trận chiến sau đó, Tào Tháo bị Mã Siêu đánh cho tơi tả ở Vị Thủy, phải thốt lên rằng Mã Siêu dũng mãnh như Lã Bố năm xưa. Tại Hán Trung, Tào Tháo lại bị Lưu Bị đánh bại, phải rút lui trong nhục nhã. Ở Phàn Thành, ông bị Quan Vũ đánh cho khiếp sợ đến mức suýt phải dời đô... Có thể nói, Mã Siêu, Lưu Bị, Quan Vũ, người nào cũng đáng sợ, khiến Tào Tháo phải dè chừng!

Tào Tháo trước khi chết mới biết kẻ thù đáng sợ nhất không phải Lưu Bị, Tư Mã Ý mà đang ẩn núp cạnh mình- Ảnh 3.
Trong trận chiến sau đó, Tào Tháo bị Mã Siêu đánh cho tơi tả ở Vị Thủy. (Ảnh: Sohu)

Ngoài những đối thủ công khai, Tào Tháo dần phát hiện ra Tư Mã Ý trong phe mình có điều bất thường. Người này cực kỳ thông minh và giỏi che giấu tâm tư, rất có thể sẽ là một mối đe dọa không nhỏ trong tương lai. Vì vậy, trước khi lâm chung, ông đã đặc biệt dặn dò Tào Phi phải cẩn thận đề phòng Tư Mã Ý. Tư Mã Ý có thể dùng nhưng không thể trọng dụng!

Rõ ràng, nhìn lại cuộc đời chinh chiến của Tào Tháo, ông đã gặp rất nhiều kẻ thù khủng khiếp. Đổng Trác, Lã Bố, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Chu Du, Lưu Bị, Tôn Quyền, Mã Siêu, Quan Vũ, không ai là kẻ dễ đối phó! Tuy nhiên, những người này dù đáng sợ nhưng không phải là người khiến Tào Tháo kiêng dè nhất. Người khiến Tào Tháo sợ hãi nhất, thực ra vẫn luôn ẩn mình bên cạnh ông!

Người khiến Tào Tháo sợ hãi nhất

Trên thực tế, người luôn ẩn mình bên cạnh Tào Tháo, khiến ông sợ hãi nhất, chính là "Độc sĩ số một thời Tam Quốc" – Giả Hủ! Tại sao lại nói như vậy? Chúng ta chỉ cần xem xét kỹ ba đặc điểm của Giả Hủ!

Giả Hủ: Xảo quyệt, tàn nhẫn và không có giới hạn

Đặc điểm thứ nhất của Giả Hủ là cực kỳ tàn nhẫn, làm người không có giới hạn nào. Cuối thời Đông Hán, thiên hạ chưa hoàn toàn sụp đổ, khắp nơi nổi dậy nhưng vẫn rất tôn trọng hoàng đế. Đổng Trác tàn bạo, Tào Tháo dã tâm lớn như vậy mà vẫn không dám động chạm đến Hán Hiến Đế, có thể thấy thiên hạ chưa đến mức lễ nghi sụp đổ!

Thế nhưng, khi Đổng Trác bị giết, tính mạng của Giả Hủ bị đe dọa, hắn ta lập tức xúi giục mọi người khởi binh tạo phản, tấn công Trường An, bắt giữ Hán Hiến Đế, khiến cả thế gian chấn động!

Tào Tháo trước khi chết mới biết kẻ thù đáng sợ nhất không phải Lưu Bị, Tư Mã Ý mà đang ẩn núp cạnh mình- Ảnh 4.
Trên thực tế, người luôn ẩn mình bên cạnh Tào Tháo, khiến ông sợ hãi nhất, chính là Giả Hủ. (Ảnh: Sohu)

Nhà Hán truyền thừa bốn trăm năm, hoàng đế đã được thần thánh hóa, không có mấy ai dám động đến hoàng đế. Kết quả là Giả Hủ, một kẻ sĩ nho nhã, lại dám xúi giục mọi người liên kết tấn công kinh đô nhà Hán lúc bấy giờ, bắt giữ thiên tử. Hành động này thật sự vô liêm sỉ! Ngay cả thiên tử mà Giả Hủ cũng không coi ra gì, huống hồ là Tào Tháo? Vạn nhất xảy ra chuyện gì, với tính cách này của Giả Hủ, liệu hắn có ra tay với Tào Tháo hay không?

Trí tuệ sắc bén và không thể mua chuộc

Đặc điểm thứ hai của Giả Hủ là cực kỳ thông minh. Giả Hủ rất nổi tiếng thời Tam Quốc, được đánh giá là "Độc sĩ số một". Danh hiệu này thực chất bao hàm hai tầng ý nghĩa. Một là nói về mưu kế của Giả Hủ rất độc ác, không có điểm mấu chốt. Hai là nói mưu kế của Giả Hủ rất cao siêu, rất hiệu quả, mỗi lần đều có thể đánh bại kẻ địch.

Ví dụ như giúp quân Tây Lương phản bại thành thắng, đánh chiếm Trường An, bắt giữ Hán Hiến Đế; giúp Trương Tú nhiều lần đánh bại Tào Tháo, cũng hiến kế cho ông ta giết chết con trai cả Tào Ngang và ái tướng Điển Vi của Tào Tháo; giúp Tào Tháo đánh bại Mã Siêu; giúp Tào Phi trở thành người kế vị,...

Giả Hủ thông minh và tàn nhẫn như vậy, luôn nghĩ ra những điều mà người khác không ngờ tới, khiến Tào Tháo mỗi lần tìm đến Giả Hủ đều có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Điều này khiến Tào Tháo không khỏi kiêng dè, vạn nhất sự thông minh và tàn nhẫn của Giả Hủ được dùng để đối phó với mình thì phải làm sao?

Tào Tháo trước khi chết mới biết kẻ thù đáng sợ nhất không phải Lưu Bị, Tư Mã Ý mà đang ẩn núp cạnh mình- Ảnh 5.
Tào Tháo căn bản không thể nắm được Giả Hủ trong tay nên ông ta luôn cảm thấy lo sợ kẻ ẩn nấp ngay bên cạnh mình. (Ảnh: Sohu)

Đặc điểm thứ ba của Giả Hủ là không thể mua chuộc. Tuy sau đó Giả Hủ đã đầu quân cho Tào Tháo, nhưng thực chất hắn ta không hoàn toàn quy phục Tào Tháo. Cũng chính vì lý do này, nên Giả Hủ rất ít khi hiến kế cho Tào Tháo, trừ khi thực sự đến lúc nguy cấp, đe dọa đến bản thân Giả Hủ. Nói trắng ra, Giả Hủ ở trong Tào doanh giống như một khách khanh, không phải thuộc hạ của Tào Tháo theo đúng nghĩa. Chính vì không thể khiến Giả Hủ thực sự thần phục, nên Tào Tháo rất kiêng dè Giả Hủ, sợ hắn ta ra tay đối phó với mình!

Tóm lại, Giả Hủ là người vừa độc ác vừa thông minh, lại không trung thành với bất kỳ ai. Tào Tháo căn bản không thể nắm được ông ta trong tay. Điều này khiến Tào Tháo rất lo sợ, lo lắng Giả Hủ sẽ gặp được một người thực sự khiến hắn ta quy phục, cuối cùng quay đầu đối phó với mình! Vì vậy, đối với Giả Hủ, Tào Tháo vừa không dám dùng, vừa không dám bỏ, chỉ có thể "giam lỏng trá hình", để hắn ta luôn ẩn mình bên cạnh.

Theo: Theo Phụ Nữ Số

Tham khảo thêm

Tại sao Gia Cát Lượng không theo Tào Tháo, mà chọn phò Lưu Bị?

Tại sao Gia Cát Lượng không theo Tào Tháo, mà chọn phò Lưu Bị?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Pháp Chính - Đệ nhất "tà thần" của Thục Hán

Pháp Chính kề vai sát cánh với Tiên chủ tung hoành thiên hạ, đánh Tây dẹp Trung, xây dựng Thục Hán, viết nên trang sử chói lòa giữa khói lửa mịt mù thời chiến loạn. Tuy nhiên, Tam Quốc Diễn Nghĩa không thể cho Pháp Chính tỏa sáng, vì sao?

7 vị tướng tiên phong trong cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng: Ai mạnh nhất?

Đông Tây - Kim Cổ
7 vị tướng tiên phong trong cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng: Ai mạnh nhất?

Trạng nguyên Đại Việt, họa lại bài thơ “Vịnh bèo”, khiến giặc Minh chưa đánh đã lui

Đông Tây - Kim Cổ
Trạng nguyên Đại Việt, họa lại bài thơ “Vịnh bèo”, khiến giặc Minh chưa đánh đã lui

Đế quốc Anh - Từ một thuộc địa nhỏ trở thành Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn

Đông Tây - Kim Cổ
Đế quốc Anh - Từ một thuộc địa nhỏ trở thành Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn

Võ Tòng trong Thủy Hử là nhân vật nào trong chính sử?

Đông Tây - Kim Cổ
Võ Tòng trong Thủy Hử là nhân vật nào trong chính sử?

Đọc thêm

Cặp 'bài tẩy' mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Thể thao

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?

Thể thao

ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?
Bạn đọc

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?

Bạn đọc

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới
Nhà đất

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới

Nhà đất

Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi
Tin tức

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi

Tin tức

Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc

Nhà nông

"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?
Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?

Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch
Nhà nông

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch

Nhà nông

Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp
Y tế

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp

Y tế

Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”
Y tế

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”

Y tế

Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục. 

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La
Giảm nghèo nông thôn

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La

Giảm nghèo nông thôn

Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học 'hot' ở Hà Nội: 'Tôi vui và hạnh phúc'
Xã hội

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học "hot" ở Hà Nội: "Tôi vui và hạnh phúc"

Xã hội

Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ 'la liệt', liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?
Nhà nông

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ "la liệt", liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?

Nhà nông

Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu
Văn hóa - Giải trí

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Văn hóa - Giải trí

Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng

Tin tức

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản
Văn hóa - Giải trí

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách
Chuyển động Sài Gòn

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa
Video

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa

Video

Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
Pháp luật

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
9

Pháp luật

Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là 'ước mơ lớn', chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung
Kinh tế

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là "ước mơ lớn", chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung

Kinh tế

Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
10

Tin tức

Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị
Xã hội

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị

Xã hội

Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra
Tin tức

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra

Tin tức

Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế
Bạn đọc

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế

Bạn đọc

Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng
Kinh tế

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng

Kinh tế

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City
Kinh tế

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City

Kinh tế

Không chỉ kiến tạo chuẩn mực sống xanh thời thượng và sống sang bền vững cho cư dân, Vinhomes Wonder City còn là minh chứng sống động khẳng định tầm nhìn đầu tư khác biệt của giới tinh hoa tại phía Tây Hà Nội.

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh
Doanh nghiệp

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 10/11, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội). Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Xã Hồ Tràm được định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

Tin đọc nhiều

1

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

2

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

3

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ là ai?

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là ai?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại 'nóng'

5

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội 'bùng' phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc