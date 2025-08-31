T&T Group của Bầu Hiển ngỏ ý đầu tư làm loạt dự án: Đô thị cảng, khu đô thị sân bay... tại Cà Mau

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã có buổi tiếp xúc và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn T&T Group. Hai bên thảo luận, trao đổi về các cơ hội nghiên cứu đầu tư và xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

Đối với lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư vào khu vực cụm đảo Hòn Khoai với ý tưởng phát triển mô hình đô thị cảng (City Port) như tại Rotterdam, Hà Lan.

Đối với dự án sân bay Cà Mau, Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư khu đô thị sân bay theo mô hình rất thành công tại Changi (Singapore).

Với sân bay được đặt ở vị trí cốt lõi, các khu vực xung quanh sẽ được quy hoạch để trở thành các khu phức hợp kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, giải trí sôi động; từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Ngoài ra, doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (còn gọi là Bầu Hiển) cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư khu vực công nghiệp, logistics tại Khu kinh tế Năm Căn.

Bầu Hiển đến Cà Mau: Muốn làm đô thị cảng như Rotterdam (Hà Lan), khu đô thị sân bay như Changi (Singapore), xây cao tốc và năng lượng tái tạo

Riêng đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, hiện Cà Mau đang có những bước đột phá trong quy hoạch. Nổi bật nhất phải kể đến các tuyến cao tốc huyết mạch Cần Thơ - Cà Mau, Cà Mau - Đất Mũi cũng như tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai.

Khi được hoàn thành, các tuyến đường nói trên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi để giao thương hàng hóa, phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư.

Hiện trạng và quy hoạch hạ tầng giao thông đường bộ tại tỉnh Cà Mau.

Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, T&T đề xuất phát triển trung tâm giáo dục, thể thao, văn hóa tại khu vực Bạc Liêu (cũ) trên cơ sở cơ sở lịch sử - văn hóa khu vực. Ngoài ra, T&T Group cũng sẵn sàng hỗ trợ, định hướng khai thác, quản lý Khu Liên hiệp Thể dục thể thao tỉnh; nghiên cứu mở rộng công tác đào tạo bóng đá trẻ tại địa phương.

Theo ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, sự hợp tác giữa T&T Group và địa phương luôn bền chặt trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng, quy hoạch tới an sinh xã hội. Điều này được cụ thể hóa bằng những công trình điểm nhấn, tiêu biểu là Khu đô thị mới khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau (nay là phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau); hay công trình nhà ở xã hội quy mô trên 1.200 căn, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 5.000 cư dân vừa được khởi công ngày 19/8 mới đây.

Sau khi hợp nhất tỉnh Bạc Liêu vào Cà Mau theo Nghị quyết 202 của Quốc Hội, Cà Mau hiện có diện tích hơn 7.942 km2 với 64 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số khoảng 2,6 triệu người.

