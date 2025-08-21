Công trình BT ở Cà Mau hơn 700 tỷ đồng sau gần 4 năm hoàn thành vẫn chưa quyết toán

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xác nhận thông tin dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê biển Tây, phục vụ quốc phòng an ninh khu vực hòn Đá Bạc, kết hợp với phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ (gọi tắt là dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc) đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được thanh quyết toán, dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 4 năm qua (đưa vào sử dụng từ tháng 9/2021).

“Nguyên nhân chưa thể thanh quyết toán là vì nhà đầu tư chưa thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục", lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau nói.



Dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc với nguồn vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng, nhưng sau gần 4 năm đưa vào sử dụng, đến nay vẫn chưa thể thanh quyết toán. Ảnh: Thanh Thanh.

Theo hồ sơ, ngày 30/3/2010, dự án BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc được Chính phủ cho chủ trương cho triển khai thực hiện theo hình thức BT (tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định).

Tiếp đến, ngày 28/5/2015, UBND tỉnh Cà Mau ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm (hợp đồng BT số 01/2015/HDBT-TTDB ngày 28/5/2015) thực hiện với chiều dài toàn tuyến hơn 29km, qua 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau (cũ).

Theo đó, giá trị hợp đồng của dự án BT này hơn 702 tỷ đồng (trong đó, tổng vốn đầu tư dự án của nhà đầu tư hơn 593 tỷ đồng; giá trị dự toán xây dựng hơn 473 tỷ đồng...).



Để thanh toán cho dự án này, UBND tỉnh Cà Mau (cũ) đã ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án khác với tổng diện tích khoảng 110,09ha/194,6607ha.

Hiện tại, dự án này cũng nằm trong danh sách 12 dự án tại Cà Mau được Thanh tra Chính phủ đưa vào kế hoạch thanh tra chuyên đề toàn quốc đối với các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí mà Dân Việt đã thông tin trước đó.