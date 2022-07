Tập đoàn dầu khí lớn nhất Ukraine vỡ nợ

Biểu tượng của tập đoàn năng lượng Naftogaz. Ảnh: Reuters

Kênh truyền hình RT đưa tin ngày 26/7, Naftogaz thông báo đã không thể thanh toán các trái phiếu Eurobond trước khi thời gian ân hạn hết hạn. Viết trên mạng Telegram, công ty này cho biết Chính phủ Ukraine chưa đồng ý để họ thực hiện các khoản thanh toán cần thiết.

Trước đó, Chính phủ Ukraine đã cấm Naftogaz thực hiện các khoản thanh toán đến hạn vào ngày 19/7 với lý do đất nước mày cần phải tích trữ đủ khí tự nhiên trước mùa Đông sắp tới.

Naftogaz từng tuyên bố có đủ khả năng thanh toán nợ trái phiếu nước ngoài, cũng như cảnh báo Kiev về những hậu quả tiêu cực đối với tập đoàn này và Ukraine nếu vỡ nợ.

Naftogaz có một khoản phát hành trái phiếu trị giá 335 triệu USD đáo hạn vào ngày 19/7, cũng như hai khoản thanh toán lãi suất đến hạn vào cùng ngày. Do đó, “gã khổng lồ” năng lượng của Ukraine đã yêu cầu các chủ nợ quốc tế đóng băng thanh toán nợ trong hai năm, với lý do là tình hình suy giảm kinh tế và kinh doanh ở Ukraine do ảnh hưởng của xung đột. Tuy nhiên, yêu cầu trên đã bị từ chối. Động thái đó làm dấy lên mối lo ngại rằng tập đoàn này và chính phủ sắp vỡ nợ.

Naftogaz là công ty dầu khí nhà nước lớn nhất Ukraine và cũng là nguồn thu nhập chính, chiếm gần 17% tổng thu ngân sách của đất nước vào năm ngoái.