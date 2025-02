Tập đoàn Thái Tuấn vận hành nhà máy sản xuất vải được đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng

Thái Tuấn là một trong những thương hiệu cung cấp sản phẩm dệt may và các sản phẩm thời trang hàng đầu Việt Nam. Vừa qua, tại Khu công nghiệp Anh Hồng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn đã khánh thành Nhà máy Sản xuất vải may mặc Thái Tuấn.

Đại biểu thăm quan nhà máy.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 4.380 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 77.881 m², với công suất 60 triệu mét vải cao cấp mỗi năm. Được biết, hệ thống dây chuyền phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển thí nghiệm sản phẩm mới và sản xuất dây chuyền được chuyển giao từ Nhật Bản và châu Âu.

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

Ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn cho biết, Tập đoàn Thái Tuấn đã không ngừng đầu tư, phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện đại nhất vào trong sản xuất, thúc đẩy cho sự tăng trưởng toàn diện đối với doanh nghiệp.

Ông chia sẻ, để thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn Thái Tuấn, qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, tỉnh Long An được lựa chọn với vị trí địa lý thuận lợi trong việc đầu tư sản xuất kinh doanh, hạ tầng kết nối giao thông thuận tiện, có đường bộ và đường thủy quan trọng; Long An là 1 trong những địa phương then chốt, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với nguồn lao động trẻ, dồi dào, sáng tạo; là nơi mang lại cơ hội, tiềm năng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt với chủ trương khuyến khích đầu tư, lãnh đạo tỉnh Long An luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trong đó có Thái Tuấn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn trong việc đầu tư xây dựng nhà máy với quy mô lớn, công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường và tin tưởng rằng công ty sẽ phát triển bền vững tại Long An.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động đánh dấu bước phát triển quan trọng của Tập đoàn Thái Tuấn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu đa dạng của mọi khác hàng. Nhà máy được trang bị công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời, dự án này góp phần tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.

Trình diễn thời trang Bộ sưu tập “Tinh hoa hội tụ” do Nhà thiết kế Việt Hùng thiết kế trên chất liệu vải của Thái Tuấn tại sự kiện khánh thành Nhà máy.

Tập Đoàn Thái Tuấn là một trong những doanh nghiệp dệt may cung cấp sản phẩm và dịch vụ thời trang hàng đầu Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh các loại vải dệt jacquard, vải lụa, vải gấm, vải in, vải tơ tằm, vải âu phục, vải hanmade, … với công nghệ tiên tiến được chuyển giao từ Nhật Bản và Châu Âu.

Được thành lập từ năm 1993, đến nay thương hiệu Thái Tuấn đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm. Thái Tuấn định hướng sẽ trở thành "Thương hiệu quốc tế cung cấp vải thời trang toàn cầu" cùng sứ mệnh "Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ thông qua sản phẩm thời trang, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia".