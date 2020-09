THACO giới thiệu mẫu xe Sorento thế hệ mới 4.0

Khởi đầu với thành công khi mẫu xe SUV cỡ lớn KIA Telluride đạt giải thưởng "World Car of the Year" tại sự kiện "2020 World Car Awards". Thế hệ sản phẩm mới nhất của KIA với KIA Seltos, KIA Sorento… đã thể hiện sức hút đặc biệt với thiết kế theo phong cách "Refined Boldness – Mạnh mẽ và tinh tế" thể hiện cả ở nhận diện, kiểu dáng và từng đường nét chi tiết. Thành công của KIA được ghi nhận không chỉ qua những giải thưởng danh giá và còn thông qua những kỷ lục về số đơn đặt hàng ngay từ khi ra mắt.



KIA Sorento(All New) là mẫu SUV đầu tiên của tập đoàn Hyudai - KIA sử dụng đồng bộ khung gầm thế hệ mới có động cơ và hộp số smartstream, được thiết kế với mục tiêu tạo trải nghiệm đầy cảm hứng và tối ưu hiệu suất hoạt động, tiết kiệm nhiên liệu và và thân thiện với môi trường.

Với động cơ diesel smartstream 2.2L, thân máy sử dụng vật liệu hợp kim nhôm, nhẹ hơn 19,5kg, áp suất kim phun tăng 10% so với thế hệ trước, giúp tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu, công suất tối đa 198 mã lực. Hộp số ly hợp kép 8 cấp loại ướt hoàn toàn mới với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tương đương hộp số sàn nhưng vẫn đem đến trải nghiệm lái thể thao thông qua khả năng chuyển số nhanh chóng và khả năng tăng tốc vượt trội.

Tương tự, động cơ xăng smartstream 2.5L với cấu trúc tối ưu giúp giảm thiểu ma sát, kết hợp hộp số tự động 6 cấp, gia tăng hiệu năng hoạt động và tiết kiệm nhiện liệu so với sản phẩm cùng phân khúc.

KIA Sorento sử dụng khung gầm thế hệ mới (New Life Platform) với trọng lượng khung gầm giảm 5,6%, độ bền kéo tăng 4% so với Sorento thế hệ trước. Thân vỏ áp dụng thiết kế mới dạng vòng, bổ sung các tấm thép cường lực cao và gia cố các điểm tiếp xúc truyền lực giúp khoang hành khách phân tán lực khi va chạm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Hệ thống treo được thiết kế mới, tối ưu khả năng phân bổ tải trọng, trang bị van thủy lực thế hệ mới của giảm chấn giúp gia tăng khả năng phản hồi thông tin khi đánh lái, vừa mang lại cảm giác lái chính xác cho người lái, vừa mang đến sự êm dịu cho hành khách.

Điểm nổi bật khác dòng xe này là trang bị đến 4 chế độ lái Comfort/Eco/Sport/Smart (chế độ Smart sẽ tự động chuyển đổi giữa 3 chế độ còn lại để phù hợp với thói quen của người lái). 3 chế độ vận hành theo địa hình đường có tuyết, đương có cát và đường bùn lầy (Snow/Sand/Mud), mang đến người dùng trải nghiệm mạnh mẽ và tự tin với các cung đường việt dã nhưng vẫn có cảm nhận chính xác và linh hoạt trong điều kiện sử dụng đô thị.

Bên cạnh đó, KIA Sorento còn trang bị hàng loạt các tính năng an toàn khác như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera lùi, cảnh báo chống trộm, chống sao chép chìa khóa.Với hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến cùng hàng loạt các tính năng an toàn khác, dòng xe này còn mang lại cảm giác vững tin trên mọi hành trình cho người sử dụng.

Với màn hình giải trí LCD 10.25" độ phân giải cao, hệ thống âm thanh vòm với 12 loa Bose đẳng cấp được tinh chỉnh từng vị trí để tạo hiệu ứng rạp hát, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập – 3 chế độ gió với cửa gió cho phép điều chỉnh từng vị trí ghế, hệ thống đèn Moodlight 7 màu tiêu chuẩn có 64 tùy chọn, KIA Sorento mang đến cho người lái và hành khách không gian rạp hát thu nhỏ đẳng cấp.

Một tính năng thú vị khác của KIA Sorentolà khởi động từ xa thông qua khóa điện tử thông minh; giúp người dùng khởi động, mở trước điều hòa làm mát xe từ xa. Hệ thống sưởi, làm mát ghế thông minh trên KIA SORENTO có khả năng tự động bật làm mát ghế hoặc sưởi vô lăng, sưởi ghế để điều chỉnh nhiệt độ không khí như mong muốn.

Ngoài ra, KIA Sorento(All New) còn trang bị hàng loạt các tiện nghi khác như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, phanh tay điện tử, hệ thống ghi nhớ vị trí ghế thông minh, rèm cửa phía sau, cảnh báo còn hành khách hàng ghế sau khi khóa cửa, các cổng USB tới từng vị trí ghế…

Tại Việt Nam, THACO giới thiệu ra thị trường mẫu xe KIA Sorento(All-New) với 2 nhóm phiên bản trang bị động cơ diesel và động cơ xăng. Nhóm phiên bản trang bị động cơ Diesel Smartstream 2.2L gồm: Signature, Premium, Luxury và Deluxe; trong đó phiên bản Signature và Premium trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh chủ động (All-Wheel-Drive). Nhóm phiên bản trang bị động cơ xăng Smartstem 2.5L gồm Signature, Premium và Luxury; trong đó phiên bản Signature được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh chủ động.