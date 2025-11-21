Chủ đề nóng

Nhà nông
Thứ sáu, ngày 21/11/2025 09:34 GMT+7

Thái Xuyên 111 – Giống lúa lai nổi bật với ưu thế chịu rét vượt trội và năng suất cao

Thứ sáu, ngày 21/11/2025 09:34 GMT+7
Trước thời tiết cực đoan và tình trạng giống giả tràn lan, Thái Xuyên 111 của ThaiBinh Seed nổi lên như lựa chọn hàng đầu cho vụ Xuân 2026 nhờ khả năng chịu rét vượt trội, năng suất cao và chất lượng gạo ngon.
Vụ Xuân 2026: Thách thức từ thời tiết và chất lượng giống

Sản xuất lúa vụ Xuân 2026 được các chuyên gia khí tượng dự báo sẽ diễn ra trong điều kiện bất lợi với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Đợt rét đậm, rét hại dự kiến xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025 và kéo dài đến tháng 2/2026, đúng thời điểm các địa phương bắt đầu làm mạ và gieo cấy.

Tình hình này đặt ra áp lực lớn cho nông dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh. Việc lựa chọn giống không phù hợp có thể dẫn đến nảy mầm kém, cây con yếu hoặc tỷ lệ chết cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cả vụ.

Thêm vào đó, thị trường giống lúa đang đối mặt với tình trạng khan hiếm giống chất lượng cao trong khi giống giả, giống kém phẩm chất lại tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều nông dân đã mua phải giống kém chất lượng với giá rẻ, dẫn đến thiệt hại lớn về năng suất và thu nhập.

Thái Xuyên 111 bông to, nhiều hạt, năng suất 70-80 tạ/ha. Ảnh: Vũ Thượng

Trong bối cảnh ấy, nhu cầu tìm kiếm giống lúa có khả năng chống chịu rét tốt, sinh trưởng ổn định và thị trường tiêu thụ thuận lợi trở thành ưu tiên hàng đầu của các địa phương và nông hộ trên cả nước.

Thái Xuyên 111 là giống lúa lai ba dòng được ThaiBinh Seed phân phối độc quyền, đã trải qua nhiều vụ sản xuất tại các tỉnh phía Bắc và chứng minh được những ưu thế vượt trội.

Về hình thái, Thái Xuyên 111 có chiều cao cây trung bình 105-110 cm, thân cứng chắc, chống đổ tốt. Cây đẻ nhánh khỏe, lá xanh bền, tạo thế sinh trưởng tốt trong suốt thời gian phát triển. Bông lúa dài, hạt thon, tỷ lệ hạt chắc cao ngay cả khi gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Thời gian sinh trưởng của giống này phù hợp với cả hai vụ chính: vụ Xuân từ 125-135 ngày và vụ Mùa từ 105-110 ngày, giúp nông dân chủ động trong việc bố trí lịch thời vụ.

Thái Xuyên 111 còn có khả năng kháng bệnh đạo ôn khá, giúp giảm thiểu rủi ro trong những năm dịch bệnh bùng phát mạnh. Giống này cũng thích ứng rộng với nhiều loại đất khác nhau, từ đất vàn, vàn thấp đến vùng sâu trũng, tạo điều kiện cho nhiều vùng miền có thể áp dụng. Đây là lợi thế lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và khó dự đoán.

Thái Xuyên 111: Giống lai ba dòng với đặc tính nổi trội

Hiện nay, nhóm giống được gieo cấy nhiều tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ gồm TBR225, BC15, TBR1, một số giống lúa thuần chất lượng cao và vài giống lai nhập khẩu. Khi đặt lên bàn so sánh, Thái Xuyên 111 thể hiện nhiều ưu thế rõ rệt.

AHLĐ Trần Mạnh Báo- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed tại cánh đồng xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Về khả năng chịu rét - yếu tố quyết định trong vụ Xuân, Thái Xuyên 111 vượt trội hơn hẳn. Trong các mô hình trình diễn tại Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, giống này luôn trụ rét tốt hơn nhóm lúa thuần và nhiều giống lai khác. Trong khi một số giống thường bị ảnh hưởng nhẹ ở giai đoạn mạ hoặc đẻ nhánh khi gặp đợt rét kéo dài, còn một số giống lai nảy mầm kém trong điều kiện nhiệt độ dưới 14°C, thì Thái Xuyên 111 vẫn duy trì tốc độ sinh trưởng ổn định.

Anh Lê Đình Giáp ở xã Quỳnh Lưu, Nghệ An chia sẻ: "Mặc dù có những vụ rét đậm, rét hại nhưng giống lúa Thái Xuyên 111 vẫn nảy mầm trên 95%. Cấy xong gặp rét cũng không chết cây như nhiều giống khác."

Về năng suất, Thái Xuyên 111 có tiềm năng cao hơn 10-15% so với nhiều giống cùng nhóm. Số liệu từ thực địa cho thấy, trong khi các giống lai khác thường đạt 210-230 kg/sào thì Thái Xuyên 111 đạt 250-260 kg/sào, tạo ra khoản chênh lệch đáng kể về thu nhập cho nông dân.

Ông Cao Văn Xuyên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Diễn Thái (Nghệ An) cho biết, từ vụ Xuân 2021, HTX đã sản xuất đại trà giống lúa Thái Xuyên 111 trên tổng diện tích 370 ha với năng suất trung bình đạt 70-80 tạ/ha.

Còn theo bà Hà Thị Kim Vy (xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) cho hay: So với các giống lúa khác đang gieo cấy tại địa phương, giống lúa Thái Xuyên 111 cho ưu điểm vượt trội hơn hẳn đó là ít sâu bệnh, bông dài, tỷ lệ hạt chắc rất cao và khả năng sinh trưởng mạnh.

Tại Nghệ An, giống lúa Thái Xuyên 111 cho năng suất trung bình đạt 70-80 tạ/ha.

Điểm cộng quan trọng nữa là chất lượng gạo. Thái Xuyên 111 là giống lai nhưng chất lượng gạo ngon tương đương nhiều giống thuần, một đặc điểm hiếm có ở nhóm lúa lai. Nhờ đó, thương lái thường ưu tiên thu mua với giá ổn định, giúp nông dân tránh được tình trạng "được mùa mất giá". Nhiều hộ gia đình ở Thái Bình (cũ), Ninh Bình, Phú Thọ cho biết họ giữ Thái Xuyên 111 làm gạo ăn vì "cơm ngon hơn các giống lai khác"

Bà Trần Thị Trà, Tổng Giám đốc ThaiBinh Seed cho biết, Thái Xuyên 111 hiện là một trong ba giống lúa lai chủ lực của doanh nghiệp và đang được định hướng mở rộng diện tích mạnh trong năm 2026.

Lý do đầu tiên là sự phù hợp với xu hướng thời tiết 2026. Với dự báo rét tăng cường và mưa ẩm kéo dài làm tăng nguy cơ bệnh đạo ôn, Thái Xuyên 111 với khả năng chịu rét rất tốt và kháng đạo ôn khá sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho nông dân.

Thứ hai, thị trường tiêu thụ rộng mở. Năng suất ổn định cùng chất lượng gạo ngon giúp Thái Xuyên 111 dễ dàng tiêu thụ, tránh được tình trạng mất giá sau thu hoạch.

Thứ ba, giống này đã được nhiều địa phương đưa vào cơ cấu giống chủ lực. Tại Nghệ An (huyện Diễn Châu cũ) đã sản xuất đại trà Thái Xuyên 111 trên 370 ha; huyện Quỳnh Lưu cũ sử dụng giống này cho gần như toàn bộ diện tích vụ Xuân. Còn đối với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình… cũng duy trì diện tích lớn nhiều năm liền.

Với những ưu thế vượt trội về khả năng chống chịu, năng suất cao và chất lượng gạo ngon, Thái Xuyên 111 đang khẳng định vị thế là giống lúa lai chủ lực toàn quốc. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan và yêu cầu nâng cao chất lượng sản xuất, đây được xem là lựa chọn an toàn và hiệu quả cho nông dân trong vụ Xuân 2026 sắp tới.

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Lần đầu tiên, tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã sản xuất thành công giống cá cam, một loài cá cao cấp trong ngành nuôi trồng thủy sản biển.

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nhà nông
Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Quê ở vùng đất Sóc Sơn, Thanh Hóa, chính là người này cứu nguy cho cơ nghiệp họ Trịnh ở đất Thăng Long, dựng lại đời suy

Nhà nông
Quê ở vùng đất Sóc Sơn, Thanh Hóa, chính là người này cứu nguy cho cơ nghiệp họ Trịnh ở đất Thăng Long, dựng lại đời suy

Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Nhà nông
Vương triều nhà Nguyễn với 9 chúa, 13 vua có đất phát tích là làng này ở Thanh Hóa

Dự báo bão (mới nhất), cơn bão số 15 trên Biển Đông có thể xuất hiện cuối tháng 11, theo chuyên gia khí tượng thủy văn

Nhà nông
Dự báo bão (mới nhất), cơn bão số 15 trên Biển Đông có thể xuất hiện cuối tháng 11, theo chuyên gia khí tượng thủy văn

Đọc thêm

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở
Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người dân chờ cán bộ trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công dùng thức ăn nhẹ, dùng cà phê miễn phí với mô hình người dân tự phục vụ. Phần đa người dân hài lòng cải cách hành chính của TP.HCM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ.

Tin sáng (23/11): HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt
Thể thao

Tin sáng (23/11): HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung vì lý do đặc biệt; Karim Adeyemi muốn đầu quân cho Arsenal; Robert Lewandowski từ chối Fenerbahce.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ
Tin tức

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ

Tin tức

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Liệt sĩ Sáu Xuân - Từ nhà giáo trở thành nữ biệt động kiên cường
Đông Tây - Kim Cổ

Liệt sĩ Sáu Xuân - Từ nhà giáo trở thành nữ biệt động kiên cường

Đông Tây - Kim Cổ

“Gương mặt sáng nụ cười hiền hậu/ Mà kiên trung, dũng cảm, kiên cường”. Đó là ký ức của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn-Gia Định và người dân liên quận 2-4 trước đây (TP.Hồ Chí Minh) về Sáu Xuân (tức Lê Thị Bạch Cát)-người Bí thư Quận đoàn, một nữ biệt động kiên cường, dũng cảm, từng gây bao nỗi khiếp sợ cho quân thù, đã hy sinh anh dũng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025
Văn hóa - Giải trí

Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025

Văn hóa - Giải trí

Phạm Thoại lên tiếng cho rằng, dù hành trình của Hương Giang tại Miss Universe 2025 đã dừng với kết quả không như mong đợi nhưng cô đã làm rất tốt.

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ
Thế giới

Tình hình của ông Zelensky đã gây ra lo ngại ở Mỹ

Thế giới

Vị thế của Tổng thống Ukraine Zelensky, giữa cuộc khủng hoảng chính trị và bê bối tham nhũng, chưa bao giờ bấp bênh hơn lúc này, tờ The Washington Post đưa tin.

Khuyến nông cơ sở là 'cầu nối' với người dân, đưa kinh tế vùng đệm ở rừng đặc dụng, vườn quốc gia phát triển
Nhà nông

Khuyến nông cơ sở là "cầu nối" với người dân, đưa kinh tế vùng đệm ở rừng đặc dụng, vườn quốc gia phát triển

Nhà nông

Thời gian qua, các mô hình phát triển sinh kế dựa vào tài nguyên rừng ở nhiều vườn quốc gia như: Ba Vì, Cúc Phương, Phong Nha-Kẻ Bàng, Pù Mát, Bạch Mã, Cát Tiên… đang mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, mô hình nông-lâm kết hợp bền vững cho thấy độ che phủ cây xanh được duy trì ổn định, lượng phát thải khí nhà kính giảm, thu nhập tăng từ 20 đến 40% so với sản xuất đơn thuần.

Loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường ở TP.HCM bị công an phường xử lý
Chuyển động Sài Gòn

Loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên đường ở TP.HCM bị công an phường xử lý

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt ô tô dừng, đỗ sai quy định trên tuyến đường thuộc phường Bình Hòa, TP.HCM đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh