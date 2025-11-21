Thái Xuyên 111 – Giống lúa lai nổi bật với ưu thế chịu rét vượt trội và năng suất cao

Vụ Xuân 2026: Thách thức từ thời tiết và chất lượng giống

Sản xuất lúa vụ Xuân 2026 được các chuyên gia khí tượng dự báo sẽ diễn ra trong điều kiện bất lợi với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Đợt rét đậm, rét hại dự kiến xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025 và kéo dài đến tháng 2/2026, đúng thời điểm các địa phương bắt đầu làm mạ và gieo cấy.

Tình hình này đặt ra áp lực lớn cho nông dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh. Việc lựa chọn giống không phù hợp có thể dẫn đến nảy mầm kém, cây con yếu hoặc tỷ lệ chết cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cả vụ.

Thêm vào đó, thị trường giống lúa đang đối mặt với tình trạng khan hiếm giống chất lượng cao trong khi giống giả, giống kém phẩm chất lại tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều nông dân đã mua phải giống kém chất lượng với giá rẻ, dẫn đến thiệt hại lớn về năng suất và thu nhập.

Thái Xuyên 111 bông to, nhiều hạt, năng suất 70-80 tạ/ha. Ảnh: Vũ Thượng

Trong bối cảnh ấy, nhu cầu tìm kiếm giống lúa có khả năng chống chịu rét tốt, sinh trưởng ổn định và thị trường tiêu thụ thuận lợi trở thành ưu tiên hàng đầu của các địa phương và nông hộ trên cả nước.

Thái Xuyên 111 là giống lúa lai ba dòng được ThaiBinh Seed phân phối độc quyền, đã trải qua nhiều vụ sản xuất tại các tỉnh phía Bắc và chứng minh được những ưu thế vượt trội.

Về hình thái, Thái Xuyên 111 có chiều cao cây trung bình 105-110 cm, thân cứng chắc, chống đổ tốt. Cây đẻ nhánh khỏe, lá xanh bền, tạo thế sinh trưởng tốt trong suốt thời gian phát triển. Bông lúa dài, hạt thon, tỷ lệ hạt chắc cao ngay cả khi gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Thời gian sinh trưởng của giống này phù hợp với cả hai vụ chính: vụ Xuân từ 125-135 ngày và vụ Mùa từ 105-110 ngày, giúp nông dân chủ động trong việc bố trí lịch thời vụ.

Thái Xuyên 111 còn có khả năng kháng bệnh đạo ôn khá, giúp giảm thiểu rủi ro trong những năm dịch bệnh bùng phát mạnh. Giống này cũng thích ứng rộng với nhiều loại đất khác nhau, từ đất vàn, vàn thấp đến vùng sâu trũng, tạo điều kiện cho nhiều vùng miền có thể áp dụng. Đây là lợi thế lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và khó dự đoán.

Thái Xuyên 111: Giống lai ba dòng với đặc tính nổi trội

Hiện nay, nhóm giống được gieo cấy nhiều tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ gồm TBR225, BC15, TBR1, một số giống lúa thuần chất lượng cao và vài giống lai nhập khẩu. Khi đặt lên bàn so sánh, Thái Xuyên 111 thể hiện nhiều ưu thế rõ rệt.

AHLĐ Trần Mạnh Báo- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaiBinh Seed tại cánh đồng xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Về khả năng chịu rét - yếu tố quyết định trong vụ Xuân, Thái Xuyên 111 vượt trội hơn hẳn. Trong các mô hình trình diễn tại Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, giống này luôn trụ rét tốt hơn nhóm lúa thuần và nhiều giống lai khác. Trong khi một số giống thường bị ảnh hưởng nhẹ ở giai đoạn mạ hoặc đẻ nhánh khi gặp đợt rét kéo dài, còn một số giống lai nảy mầm kém trong điều kiện nhiệt độ dưới 14°C, thì Thái Xuyên 111 vẫn duy trì tốc độ sinh trưởng ổn định.

Anh Lê Đình Giáp ở xã Quỳnh Lưu, Nghệ An chia sẻ: "Mặc dù có những vụ rét đậm, rét hại nhưng giống lúa Thái Xuyên 111 vẫn nảy mầm trên 95%. Cấy xong gặp rét cũng không chết cây như nhiều giống khác."

Về năng suất, Thái Xuyên 111 có tiềm năng cao hơn 10-15% so với nhiều giống cùng nhóm. Số liệu từ thực địa cho thấy, trong khi các giống lai khác thường đạt 210-230 kg/sào thì Thái Xuyên 111 đạt 250-260 kg/sào, tạo ra khoản chênh lệch đáng kể về thu nhập cho nông dân.

Ông Cao Văn Xuyên, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Diễn Thái (Nghệ An) cho biết, từ vụ Xuân 2021, HTX đã sản xuất đại trà giống lúa Thái Xuyên 111 trên tổng diện tích 370 ha với năng suất trung bình đạt 70-80 tạ/ha.

Còn theo bà Hà Thị Kim Vy (xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) cho hay: So với các giống lúa khác đang gieo cấy tại địa phương, giống lúa Thái Xuyên 111 cho ưu điểm vượt trội hơn hẳn đó là ít sâu bệnh, bông dài, tỷ lệ hạt chắc rất cao và khả năng sinh trưởng mạnh.

Tại Nghệ An, giống lúa Thái Xuyên 111 cho năng suất trung bình đạt 70-80 tạ/ha.

Điểm cộng quan trọng nữa là chất lượng gạo. Thái Xuyên 111 là giống lai nhưng chất lượng gạo ngon tương đương nhiều giống thuần, một đặc điểm hiếm có ở nhóm lúa lai. Nhờ đó, thương lái thường ưu tiên thu mua với giá ổn định, giúp nông dân tránh được tình trạng "được mùa mất giá". Nhiều hộ gia đình ở Thái Bình (cũ), Ninh Bình, Phú Thọ cho biết họ giữ Thái Xuyên 111 làm gạo ăn vì "cơm ngon hơn các giống lai khác"

Bà Trần Thị Trà, Tổng Giám đốc ThaiBinh Seed cho biết, Thái Xuyên 111 hiện là một trong ba giống lúa lai chủ lực của doanh nghiệp và đang được định hướng mở rộng diện tích mạnh trong năm 2026.

Lý do đầu tiên là sự phù hợp với xu hướng thời tiết 2026. Với dự báo rét tăng cường và mưa ẩm kéo dài làm tăng nguy cơ bệnh đạo ôn, Thái Xuyên 111 với khả năng chịu rét rất tốt và kháng đạo ôn khá sẽ giúp giảm thiểu rủi ro cho nông dân.

Thứ hai, thị trường tiêu thụ rộng mở. Năng suất ổn định cùng chất lượng gạo ngon giúp Thái Xuyên 111 dễ dàng tiêu thụ, tránh được tình trạng mất giá sau thu hoạch.

Thứ ba, giống này đã được nhiều địa phương đưa vào cơ cấu giống chủ lực. Tại Nghệ An (huyện Diễn Châu cũ) đã sản xuất đại trà Thái Xuyên 111 trên 370 ha; huyện Quỳnh Lưu cũ sử dụng giống này cho gần như toàn bộ diện tích vụ Xuân. Còn đối với các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình… cũng duy trì diện tích lớn nhiều năm liền.

Với những ưu thế vượt trội về khả năng chống chịu, năng suất cao và chất lượng gạo ngon, Thái Xuyên 111 đang khẳng định vị thế là giống lúa lai chủ lực toàn quốc. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan và yêu cầu nâng cao chất lượng sản xuất, đây được xem là lựa chọn an toàn và hiệu quả cho nông dân trong vụ Xuân 2026 sắp tới.