Nguyễn Đình Như Vân đăng quang Miss Global 2025, BTC xin lỗi vì hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp

Nguyễn Đình Như Vân trở thành người đẹp Việt đầu tiên đăng quang Miss Global 2025

Tối 9/3, chung kết cuộc thi Miss Global 2025 diễn ra tại Thái Lan thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc với sự tranh tài của hơn 60 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Nguyễn Đình Như Vân là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi này.

Trong đêm thi Miss Global 2025, người đẹp gốc Lâm Đồng trải qua phần thi trang phục áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội, ứng xử... trước khi giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 lần lượt thuộc về Jamaica, Puerto Rico.

"Tôi thật sự hạnh phúc khi là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Miss Global. Tôi rất biết ơn sự theo dõi và ủng hộ của khán giả", Tân Miss Global 2025 Nguyễn Đình Như Vân chia sẻ sau đăng quang.

Nguyễn Đình Như Vân đăng quang Miss Global 2025. (Ảnh: Miss Global Organization)

Sự nghiệp của tân Miss Global 2025 Nguyễn Đình Như Vân

Nguyễn Đình Như Vân sinh năm 1991, quê tỉnh Lâm Đồng. Cô sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 90-63-91cm. Như Vân hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp, trình diễn tại nhiều show diễn của nhà thiết kế nổi tiếng, từng đoạt giải Á quân cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024, chỉ đạo catwalk của Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam.

Nguyễn Đình Như Vân từng gây chú ý khi chia sẻ cô đang độc thân, làm mẹ đơn thân của hai con gái tại sự kiện công bố thí sinh Việt Nam dự thi Miss Global hôm 16/2. Người đẹp gốc Lâm Đồng tiết lộ, cô và bố của con gái thứ hai chưa từng đăng ký kết hôn. (Ảnh: Miss Global Organization)

Ở vòng thi thuyết trình trong đêm chung kết, Như Vân chọn được từ khóa "Amazing Thailand". "Amazing Thailand không chỉ là một câu khẩu hiệu về ngành du lịch mà còn nói lên cuộc sống Thái Lan - những địa điểm, món ăn, cảnh quan tự nhiên và điều đặc biệt nhất là con người. Người Thái Lan chào đón chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ và một trái tim rộng mở. Tôi yêu các bạn, Thái Lan", cô chia sẻ.

Trong phần trả lời chung một câu hỏi dành cho top 3 chung cuộc có nội dung về khẩu hiệu của Hoa hậu Toàn cầu là trao quyền, nắm lấy và thể hiện. Như Vân chia sẻ: "Trong hai tuần tham gia cuộc thi, tôi học được cách trao quyền cho bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và trở thành người mà tôi muốn.

Điều thứ hai là quảng bá đất nước Việt Nam, để cho mọi người thấy được sự đa dạng về văn hóa cũng như tình yêu thương của chúng tôi. Điều thứ ba chính là được ôm ấp vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp mà chúng ta hiểu được".

Clip: Nguyễn Đình Như Vân đăng quang Miss Global 2025. (Nguồn: Miss Global Organization)

Như Vân Cô sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 90-63-91cm. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, BTC cuộc thi phải lên tiếng xin lỗi đến khán giả Việt Nam vì trong clip giới thiệu xuất hiện bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ hành vi xúc phạm nào do hình ảnh đồ họa chia sẻ trong đêm chung kết.

Chúng tôi chưa bao giờ có ý định làm sai lệch hoặc xem thường chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam hay những vấn đề nhạy cảm xung quanh các vấn đề biên giới, lãnh thổ của Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đảm bảo nội dung đưa ra công chúng sẽ được xem xét kỹ lưỡng, để tránh những hiểu lầm ngoài mong muốn".