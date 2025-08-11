Di chuyển của các sao phi tinh trong tháng 6 nhuận Âm lịch

Đôi khi, chỉ một góc nhà nhỏ được dọn sạch đã làm tâm trạng bạn nhẹ hẳn. Hoặc, có ngày chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cảm thấy rất ngột ngạt trong nhà...

Đó không phải ngẫu nhiên, bởi trong phong thủy mỗi tháng, mỗi năm, mỗi giờ, các thiên tinh (sao) vẫn luôn chuyển động, tạo ra thay đổi năng lượng trong từng khu vực của ngôi nhà. Và tháng 6 nhuận Âm lịch chính là thời điểm "dư ra" đặc biệt của tự nhiên, là cơ hội tuyệt vời để dọn dẹp, làm sạch lại khí trong nhà.

Tháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành- Ảnh 1.

Thời gian tháng 6 nhuận Âm lịch là từ cuối tháng 7 Dương lịch đến đầu tháng 9 Dương lịch – các sao phi tinh sự dịch chuyển vị trí. Cụ thể như sau:

Hướng Trung Cung (giữa nhà): Sao cũ: Lục Bạch, Sao mới: Ngũ Hoàng

Hướng Bắc: Sao cũ: Nhị Hắc. Sao mới: Nhất Bạch

Hướng Nam: Sao cũ: Nhất Bạch. Sao mới: Cửu Tử

Hướng Đông: Sao cũ: Tứ Lục. Sao mới: Tam Bích

Hướng Tây: Sao cũ: Bát Bạch, Sao mới: Thất Xích

Hướng Đông Nam: Sao cũ: Ngũ Hoàng. Sao mới: Tứ Lục

Hướng Đông Bắc: Sao cũ: Cửu Tử. Sao mới: Bát Bạch

Hướng Tây Nam: Sao cũ: Tam Bích. Sao mới: Nhị Hắc

Hướng Tây Bắc: Sao cũ: Thất Xích. Sao mới: Lục Bạch

Đây là sự di chuyển tự nhiên trong vận hành của phong thủy Huyền Không phi tinh. Không có sao nào hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, quan trọng là bạn hiểu để điều chỉnh, không nên sợ hãi, hay mê tín một cách mù quáng.

Những việc nên làm trong tháng 6 nhuận Âm lịch

Sau đây là những việc nên làm ngay trong tháng 6 nhuận Âm lịch để củng cố nội khí cho nhà bạn:

1. Làm mới năng lượng sống trong tháng 6 nhuận Âm lịch

Tháng 6 nhuận Âm lịch là thời điểm tốt để bạn thay đổi khí trong nhà. Ngoài dọn dẹp nhà cửa, đặt cây xanh, tăng cường các gam màu vượng khí nhằm làm mới năng lượng sống cho ngôi nhà, bạn có thể làm những việc sau:

- Sắp xếp lại không gian: Bỏ đi đồ cũ, đồ hỏng.

- Lau dọn kỹ những góc ít chạm tới: Chân tường, gầm giường, kho.

- Mở hết cửa: Giúp không khí được lưu thông, ánh sáng tràn vào.

Tháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành- Ảnh 2.Tháng 6 nhuận ngoài dọn dẹp nhà cửa, xông nhà... còn có thể đặt cây xanh để năng lượng sống cho ngôi nhà.

2. Thanh tẩy khí xấu, kích hoạt khu vực vượng khí

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy Phùng Phương, tháng 6 nhuận Âm lịch có các phương pháp thanh tẩy khí xấu bằng cách:

- Đốt xông trầm, bồ kết, ngải cứu.

- Rắc muối ở góc phòng, nhất là các khu vực có sao xấu như Trung Cung (Ngũ Hoàng), Tây Nam (Nhị Hắc).

- Đặt chuông gió, đá phong thủy hoặc cây xanh để điều hòa.

Bên cạnh đó, bạn nên đặt đèn sáng, hoặc vật phẩm kích tài (như quả cầu thạch anh, biểu tượng may mắn...) tại các vị trí sau nhằm kích hoạt các vị trí có sao tốt đáo tới như:

- Phía Bắc: Có sao Nhất Bạch đáo tới – tốt cho sự nghiệp, thi cử, danh tiếng.

- Phía Nam: Có sao Cửu Tử đáo tới – vượng tình duyên, hỷ sự.

- Phía Tây Bắc: Có sao Lục Bạch đáo tới – hỗ trợ quý nhân, công danh.

Tháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành- Ảnh 3.Tháng 6 nhuận nên thanh tẩy khí xấu bằng cách đốt xông trầm, bồ kết, ngải cứu... Ảnh internet

Tháng 6 nhuận Âm lịch – thời gian "tặng thêm" để chuẩn bị cho tháng 7 Âm lịch

Phong thủy có thể giúp bạn và gia đình nếu bạn chủ động thay đổi cùng nó. Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương có hơn 10 năm làm nghề đã gặp rất nhiều người cho là chỉ cần mời thầy phong thủy, thỉnh vài vật phẩm là "đời sẽ sang trang".

Sự thật, phong thủy không phải là phép màu, mà chỉ là ngọn gió thuận giúp bạn có thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Nhưng, nếu bạn vẫn giữ lối sống cũ, không làm điều gì mới… thì dòng khí tốt cũng chỉ trôi qua mà không đọng lại.

Theo phong thủy, tháng 6 nhuận Âm lịch như một khoảng thời gian "dư ra" để gắn kết thêm tâm linh; Bồi dưỡng thân – tâm – trí; Làm sạch mọi thứ trước khi bước vào tháng 7 âm lịch. Quan trọng hơn, bạn biết để không sợ hãi, bạn hiểu để sống thuận tự nhiên. Vì vậy, đừng để tháng nhuận chỉ trôi qua như một tháng dư. Hãy coi nó thực sự là thời gian được "tặng thêm" để bạn chủ động làm sạch từ không gian đến tâm trí.

Phong thủy không thần bí. Phong thủy chỉ trở nên có giá trị khi bạn hiểu và hành động đúng lúc. Hãy làm ngôi nhà của bạn luôn tràn đầy sinh khí không chỉ trong tháng 6 nhuận - mà trong suốt hành trình phía trước.

