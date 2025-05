Ngày 27/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", mở rộng từ vụ án khai thác tài nguyên trái phép được phát hiện trước đó.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, điều tra và xác minh, lực lượng chức năng phát hiện hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực đồi Cánh Chim, thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giáp ranh với mỏ của Công ty TNHH Tiến Chung). Ngày 6/4/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt quả tang 2 máy xúc và 12 ô tô đang khai thác đất ngoài khu vực mỏ được cấp phép.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng gồm: Trần Tiến Chung (sinh năm 1978, ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn); Phạm Văn Phúc (sinh năm 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1964), cùng ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã khai thác vượt công suất và ngoài ranh giới được cấp phép, với khối lượng hơn 350 nghìn mét khối đất, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gồm: Lê Thị Thanh Hường (sinh năm 1977) ở phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); Ngô Thị Thu Hương (sinh năm 1989, ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc); Nguyễn Thị Tùng (sinh năm 1965) và Lê Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1986), cùng ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; Tô Văn Phong (sinh năm 1961) và Đinh Thị Hà (sinh năm 1966), cùng ở phường Nam Bình, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Lê Thị Lý (sinh năm 1989) và Tạ Quang Triệu (sinh năm 1959), cùng ở phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Tùng – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Yên Thế (địa chỉ tại khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) – đã liên kết trái phép với một số doanh nghiệp tại các tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Sau đó, các đối tượng làm thủ tục nhằm hợp thức hóa chứng từ, từ đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.