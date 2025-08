Tin tức

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị Công an Đà Nẵng phải thật sự đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức và hành động; chuyển từ tư tưởng quản lý sang tư duy phục vụ “lấy người dân làm trung tâm là chủ thể, là mục tiêu, động lực - nguồn lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự”.