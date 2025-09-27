Lễ hội Sông nước TP.HCM "ẵm" 2 giải Vàng quốc tế

Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM vừa cho biết, Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2024 đã được vinh danh với 2 Giải Vàng tại Giải thưởng International Business Awards (IBA) lần thứ 22 năm 2025.

Cụ thể, Lễ hội Sông nước TP.HCM nhận Giải Vàng ở hạng mục Lễ hội Nghệ thuật, Giải trí và Công chúng (Art, Entertainment và Public - Festival), chương trình nghệ thuật khai mạc “Chuyến tàu Huyền thoại” giành Giải Vàng tại hạng mục Sự kiện văn hóa (Cultural Event).

Sở Du lịch TP.HCM cho biết đây là dấu mốc đặc biệt của ngành du lịch Thành phố khi lễ hội trở thành một trong số ít sự kiện tại Việt Nam đạt thành tích quốc tế kép.

Dự kiến, lễ trao giải IBA 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 10/10/2025 tại Bồ Đào Nha.

Lễ hội Sông nước TP.HCM nhận Giải Vàng ở hạng mục Lễ hội Nghệ thuật, Giải trí và Công chúng (Art, Entertainment và Public - Festival) của IBA 2025. Ảnh: Hồng Phúc

IBA là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới thuộc hệ thống Stevie Awards của Mỹ, được ví như “Giải Oscar dành cho lĩnh vực kinh tế” bởi tờ New York Post.

Trải qua 22 mùa tổ chức, mùa giải năm 2025 thu hút hơn 3.800 hồ sơ đề cử từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy tụ sự tranh tài của hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, thương hiệu và agency hàng đầu toàn cầu.

Bốn tiêu chí được hội đồng ban giám khảo đánh giá gồm lý do ra đời, mục tiêu đề ra, cách thức triển khai và kết quả - tác động thực tiễn.

Lễ hội Sông nước đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ hội đồng giám khảo IBA, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược lẫn hiệu quả lan tỏa mạnh mẽ, được xem như một hình mẫu tiên phong kết hợp hài hòa giữa di sản, du lịch và phát triển kinh tế.

Sở Du lịch TP.HCM đánh giá chiến thắng này không chỉ khẳng định bước đi chiến lược, sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong phát triển sản phẩm du lịch mới của TP.HCM, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh Thành phố như một điểm đến du lịch văn hóa - lễ hội hàng đầu khu vực.

Dấu ấn đặc biệt của Lễ hội Sông nước TP.HCM

Lễ hội Sông nước TP.HCM bắt đầu được tổ chức từ năm 2023 và đến nay chỉ mới qua hai mùa tổ chức. Lễ hội Sông nước được khởi xướng như một dấu ấn chiến lược của ngành du lịch TP.HCM, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử và xây dựng thương hiệu đô thị sông nước giàu bản sắc.

Điểm nhấn của Lễ hội Sông nước TP.HCM là vở đại nhạc kịch hoành tráng ở đêm khai mạc, được khai thác như kể lại câu chuyện của dòng sông tại TP.HCM.

Chương trình nghệ thuật khai mạc “Chuyến tàu Huyền thoại” giành Giải Vàng tại hạng mục Sự kiện văn hóa (Cultural Event) của IBA 2025. Ảnh: Hồng Phúc

Năm 2024, vở đại nhạc kịch khai mạc mang tên Chuyến tàu Huyền thoại, tái hiện hành trình từ thương cảng nhỏ đến đại đô thị hiện đại, nơi sông rạch luôn giữ vai trò trung tâm trong giao thương và văn hóa. Đêm khai mạc có sự tham dự của gần 9.000 khán giả trực tiếp và hàng chục triệu khán giả trực tuyến.

Vở diễn gồm 5 chương, quy tụ gần 1.000 diễn viên, nghệ nhân, đạo diễn, nghệ sĩ hàng đầu, kết hợp nghệ thuật dân gian, đương đại, âm nhạc, vũ kịch, ánh sáng, điện ảnh và công nghệ hiện đại.

Chương trình tái hiện các mốc son lịch sử gắn liền với dòng sông Sài Gòn, từ những hải thuyền đầu tiên, chuyến tàu Amiral Latouche-Tréville với hình ảnh chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Bến cảng Nhà Rồng để thực hiện hoài bão giải phóng dân tộc.

Song song đó là những trận đánh vang dội, đến hành trình đưa thương hiệu Việt ra thế giới, góp phần khơi gợi niềm tự hào, tình yêu lịch sử và cảm hứng khám phá TP

Trong 10 ngày diễn ra, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động thể thao - văn hóa sông nước như Giải vô địch Bơi vượt sông, Giải SUP mở rộng, trình diễn flyboard, diễu hành thuyền buồm, cùng các không gian văn hóa - ẩm thực đặc trưng Nam Bộ, chương trình kích cầu du lịch đường thủy và liên kết cùng các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.