Thêm nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được phép mở bán cho người nước ngoài

TP.HCM bổ sung nhiều dự án cho người nước ngoài được mua

Liên quan đến vấn đề quản lý nhà ở, UBND TP.HCM vừa công bố thêm danh mục 48 dự án nhà ở thương mại tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua.

Theo đó, số lượng dự án được công bố lần này tăng cao so với các đợt công bố trước đó.

Đáng chú ý, chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng dẫn đầu về số lượng dự án được phép bán cho người nước ngoài khi có tới 39 dự án. Các dự án tiêu biểu như The Panorama, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley... Các dự án này chủ yếu tập trung tại Khu A thuộc đô thị mới Nam TP.HCM (phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ).

Ngoài ra, Công ty cổ phần phát triển Phú Hưng Thái – liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và ba đối tác Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry Group cũng góp mặt vào danh sách 3 dự án.

Khu trung tâm TP.HCM. Ảnh: GL

Bên cạnh đó, một số dự án khác cũng được công bố như khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Tập đoàn Đất Xanh phát triển; Dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông của Công ty TNHH CVH Mùa Xuân và 3 dự án ở phường Cát Lái của Capitaland – Thiên Đức gồm Vista Verde (lô Y2), khu căn hộ thương mại Y1 và Define (lô Z2).

Trước đó, UBND TP.HCM đã công bố 17 dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Cụ thể: Các dự án được phép bán cho người nước ngoài gồm 1 loạt công trình như: Khu nhà ở Dragon Village do Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư; Chung cư căn hộ City Garden do Công ty cổ phần City Garden làm chủ đầu tư; Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng do Công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư...

Để phổ biến thông tin, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng công bố các thông tin của dự án theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.