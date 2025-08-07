Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:28 GMT+7

Theo chân trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ xã vùng cao của tỉnh Khánh Hòa vận động người dân xóa nhà dột nát

Công Tâm - Viết Niệm Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:28 GMT+7
Ở xã vùng cao Bác Ái của tỉnh Khánh Hòa, có những vị trưởng thôn, bí thư chi bộ đi từ ngõ, gõ từng nhà vận động người dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Trưởng thôn, kiêm bí thư chi bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động người dân Raglai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Vừa họp xong ở trung tâm xã về, dưới cái nắng chang chang, ông Pi Lao Long - Trưởng thôn Đá Bàn, kiêm Bí thư Chi bộ thôn dẫn chúng đi trên con đường bê tông, kể về những ngày gian nan cùng vận động bà con xóa nhà tạm, nhà dột nát. Niềm vui lớn nhất bây giờ các căn nhà đã làm kiên cố, mùi thơm nước sơn vẫn còn đó, bà con đồng bào Raglai đã yên tâm trong căn nhà của mình mỗi khi trời mưa, bão kéo đến.

Thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa) hiện có trên 200 hộ với trên 760 nhân khẩu, cuộc sống của bà con nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập của người dân trước đây còn thấp và những căn nhà tạm xưa kia vẫn còn là nỗi ám ảnh của người dân.

Chị Pi Năng Huyến, thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến, Ninh Thuận cũ (nay là xã Bác Ái, Khánh Hòa) vui mừng có được căn nhà khang trang. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Ông Pi Lao Long bộc bạch, đời sống của đại bộ phận người dân còn khó khăn nên ngoài kinh phí hỗ trợ của Nhà nước thì việc huy động vốn đối ứng của gia đình rất hạn chế. Do đó, để giảm tiền công xây dựng, ông nhanh chóng tuyên truyền đồng bào Raglai trong thôn, bản đổi công cho nhau, cùng nhau xóa nhà tạm, nhà dột nát, cứ thế từng căn nhà mới mọc lên, như búp măng non mang lại sức sống của vùng núi.

Với tinh thần chung, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, nhiều gia đình ở vùng sâu, vùng xa thôn Đá Bàn đã được ở trong những ngôi nhà kiên cố, ấm áp nghĩa tình.

Ông Pi Lao Long - Trưởng thôn Đá Bàn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Đá Bàn nuôi lợn để vận động bà con học tập mô hình phát triển kinh tế tăng thêm thu nhập. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm.

Sau khi làm xong nhà kiên cố, một số hộ đồng bào nơi đây vẫn quen theo cách sinh hoạt cũ, dẫn nhau lên lại những cánh rừng làm nhà để ở lại trồng bắp, đậu, không chịu về nhà mới. Đôi chân trần của vị trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ lại men theo sườn núi, kêu gọi từng hộ quay lại căn nhà của mình để ổn định cuộc sống, một số hộ còn xin đi làm công nhân ở các doanh nghiệp để có thu nhập ổn định.

Chị Pi Năng Huyến (thôn Đá Bàn) vui mừng kể: "Căn nhà nhỏ của gia đình tôi ngày trước chỉ khoảng 20m2 được làm bằng những tấm ván và phía trên che tôn tạm bợ. Cứ mỗi lần trời nắng gia đình tôi không có chỗ ăn uống, sinh hoạt, còn khi trời mưa bão gia đình phải đi sang nhà khác ở tạm. Nhờ sự giúp đỡ của trưởng thôn và bà con, ước mơ có được căn nhà kiên cố đã trở thành hiện thực. Căn nhà mới rộng gấp đôi, được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng nên được xây dựng rất khang trang, vẫn còn thơm mùi sơn mới".

Bí thư Chi bộ thôn Suối Rua - ông Ka Tơ Hoài (xã Bác Ái) chia sẻ với phóng viên về việc bà con áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Ông Pi Lao Long chia sẻ, mỗi lần nhìn thấy những căn nhà dột nát của người dân, bản thân ông rất lo lắng nên đã quyết tâm đến tận nhà vận động bà con xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương đã hỗ trợ hoàn thiện được 20 căn nhà, giúp bà con an cư lạc nghiệp.

Gương mẫu trong làm ăn, vận động người dân làm chuồng trại để chăn nuôi

Không chỉ vận động bà con xóa nhà tạm, ông Long con hỗ trợ nhiều hộ chăn nuôi bò sinh sản, lợn, gà thả vườn, tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Ông Long cười tiếp chuyện, mình nói hay thì bà con nghe thôi, nhưng phải làm bằng mô hình thực tế để bà con nhìn thấy mà học tập. Nghĩ là làm, ông Long mua 6 con lợn về làm chuồng thả nuôi, mỗi lứa 6 con lợn lại đẻ hàng chục con. Tiếng lành đồn xa, bà con xung quanh đã mua con giống về chăn nuôi, học tập kỹ thuật chăm sóc và mô hình được nhân rộng đến nhiều hộ dân.

Cờ Tổ quốc tung bay trên con đường vào xã Bác Ái, Khánh Hòa.

Bí thư Chi bộ thôn Suối Rua - ông Ka Tơ Hoài (xã Bác Ái) cho hay, so với trước đây bà con đồng bào Raglai hiện đã mạnh dạn áp dụng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới. Nhờ đó, đời sống của bà con được cải thiện đáng kể, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống. Điều đáng mừng, bà con trong thôn còn biết tiêm phòng, điều trị, chăm sóc vật nuôi mỗi khi dịch bệnh. Trong năm 2024, địa phương đã có 22 hộ thoát nghèo, có 7 hộ cận nghèo thoát nghèo. Nhiều tấm gương từ hộ nghèo, cận nghèo biết làm ăn vươn lên ổn định như ông Pi Năng Manh, Pi Năng Thị Hiến,...

Ông Trương Công Huân – Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái cho biết, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Phước Chính, Phước Thắng và Phước Tiến. Tổng diện tích 18.827ha, dân số 12.085 người, người dân tộc thiểu số Raglai chiếm trên 88%. Các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ trong thời gian qua đã phát huy tinh thần trách nhiệm và là chiếc cầu nối quan trọng giữa nhân dân, Đảng và chính quyền.

Diện mạo nông thôn ở xã Bác Ái, Khánh Hòa hôm nay đã mang sắc màu tuyệt đẹp. Ảnh: Công Tâm - Viết Niệm

Theo ông Huân, những người có uy tín ở địa phương tham gia rất nhiều các hoạt động, tuyên truyền, giúp nhân dân chấp hành theo pháp luật, vận động người dân phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi bò sinh sản, dê sinh sản, trồng bắp, mì giống mới chất lượng cao.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Bác Ái giúp cho người dân yên tâm sản xuất hơn và không lo mưa nắng. Ành: Công Tâm - Viết Niệm.

Theo lãnh đạo xã Bác Ái, không chỉ gương mẫu trong tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các trưởng thôn, người có uy tín còn đi đầu trong vận động người dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mô hình vườn ao chuồng, giữ gìn bảo tồn nền văn hóa đồng bào Raglai thông qua việc kêu gọi các thế hệ sinh viên, học sinh học tập nét văn hóa ở địa phương của những người đi trước.

Rời vùng núi xã Bác Ái, chúng tôi đi giữa những con đường bê tông uốn lượn giữa bạt ngàn mía, bắp, những mái nhà khang trang ẩn hiện dưới bóng cây cổ thụ và những nụ cười rạng rỡ trên môi đồng bào. Đó là minh chứng sống động cho sự chuyển mình của một vùng đất mang tên Bác Ái anh hùng.

