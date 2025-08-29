Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Điểm thấp hơn thì đỗ, điểm cao lại trượt: Trường Đại học Y Hà Nội nêu lý do

Năm 2025, đề án tuyển sinh của Trường Đại học Y Hà Nội cho biết sẽ có 2 loại điểm cộng gồm điểm cộng đối với thí sinh diện ưu tiên xét tuyển và điểm cộng đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Tổng điểm cộng tối đa 3 điểm và được cộng vào tổng điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển.

Do vậy, sau khi công bố điểm chuẩn, không ít thí sinh ngỡ ngàng vì điểm cao nhưng vẫn trượt, còn thí sinh thấp điểm hơn lại trúng tuyển.

Cụ thể như với ngành Y khoa, điểm chuẩn năm nay của trường lấy 28,13 điểm. Với số điểm này, thí sinh ở khu vực 2 nông thôn phải thi được 28 điểm, cộng với 0,13 điểm ưu tiên khu vực để vừa đủ trúng tuyển.

Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

Tuy nhiên, một thí sinh ở khu vực 3, dù không có điểm ưu tiên khu vực nhưng chỉ cần 26,25 điểm và cộng với 2 điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là đã có tổng 28,25 điểm. Trong khi đó, một thí sinh cùng ở khu vực 3 nhưng không có điểm cộng chứng chỉ thì dù đạt tới 28,12 điểm vẫn trượt.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: "Ngoại ngữ được nhà trường sử dụng như bổ sung cho nội dung năng lực cần tuyển - tư duy ngôn ngữ, khuyến khích để sử dụng ngoại ngữ trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khoẻ, thúc đẩy hội nhập, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo của Trường. Nhà trường không phân biệt nông thôn, miền núi hay thành phố và ưu tiên tuyển sinh viên có năng lực ngoại ngữ. Hiện tại bài thi, kết quả thi nào tin cậy thì nhà trường sử dụng".

Tuyển sinh đại học năm 2025: Nhiều khúc mắc của thí sinh

Ghi nhận tại thời điểm này, mùa tuyển sinh đại học năm 2025 vẫn còn , thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường đại học Công Thương TP.HCM, chia sẻ thông tin, sáng 29/8, nhà trường có nhận đơn xin hủy xác nhận nhập học của một số thí sinh gặp sự cố kỹ thuật không trúng tuyển vào một trường khác.

"Tuy nhiên chúng tôi không dám quyết định giải quyết cho thí sinh hủy xác nhận nhập học ngay được. Dù thí sinh có gửi kèm email thông báo trúng tuyển trường đó, đây chưa phải là căn cứ chính thức. Lỡ thí sinh không đậu, trường chúng tôi không thể nhận lại những thí sinh này nữa", ông Sơn cho hay.

Lý do là sau khi Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo bổ sung danh sách trúng tuyển do lỗi kỹ thuật, nhiều thí sinh rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan" vì đã xác nhận nhập học ở Trường Đại học Công thương TP.HCM theo hệ thống của Bộ GDĐT.

Hiện 2 trường đang có những phương án để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh.

Đây là một trong những lỗi kỹ thuật trên hệ thống của Bộ GDĐT trong đợt tuyển sinh đại học năm nay.

Một sự cố khác tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội do sự nhầm lẫn giữa 2 tổ hợp C66 và X78 (khác nhau giữa 2 môn Giáo dục công dân và Giáo dục kinh tế - Pháp luật) khiến nhiều thí sinh thi chương trình giáo dục phổ thông mới ngỡ ngàng không đỗ nguyện vọng. Đại diện phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, xác nhận đã "nhầm tên môn" trong tổ hợp D66. Cụ thể, tổ hợp D66 có môn Giáo dục công dân, nhưng trường nhầm thành Giáo dục Kinh tế pháp luật của tổ hợp X78 (Văn, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế pháp luật).

Rất may sau thông báo của trường, các thí sinh đã điền thông tin theo hướng dẫn và được nhập học tại trường.

Lý giải về những sự cố sau lọc ảo, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho hay, một số sai sót về kết quả xét tuyển đã được phát hiện, chủ yếu là do dữ liệu, việc xác lập điều kiện đầu vào trong xét tuyển của một số trường không chính xác.

Đại diện Vụ Giáo dục Đại học khẳng định hệ thống xét tuyển, thuật toán hoạt động bình thường, ổn định: "Kể cả nếu là lỗi của hệ thống thì Bộ GDĐT sẵn sàng nhận. Nhưng đến nay, chúng tôi kiểm tra lại thì hệ thống xét tuyển không có vấn đề gì. Sai sót xảy ra ở một số trường trong việc xác lập điều kiện đầu vào xét tuyển. Trong tổng số 513 đầu mối tuyển sinh (trường, phân hiệu của trường) xét tuyển, chỉ có mấy trường bị lỗi do thao tác khi lọc ảo không đúng quy trình (của một vài nhóm ngành tại các trường đó)”.

Đại diện Bộ GDĐT cho hay, năm nay, với khối lượng dữ liệu rất lớn, cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường ĐH, CĐ, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở tỷ lệ rất nhỏ. Cũng như các năm trước, sai sót chủ yếu xuất phát từ dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức, điều kiện, tiêu chí, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ...). Ngoài ra, còn có một số sai sót do thao tác thủ công của cán bộ tuyển sinh.

Bộ GDĐT cho biết, theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.