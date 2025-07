Theo Bộ GDĐT, năm 2025 có tổng cộng 1.162.134 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 1.137.183 là thí sinh đăng ký thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 24.951 thí sinh đăng ký thi chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 (thí sinh tự do).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dành cho thí sinh tự do có một số điểm khác biệt so với thí sinh đang học lớp 12. Thí sinh tự do có thể thi theo chương trình cũ hoặc chương trình mới, tùy thuộc vào việc họ đã hoàn thành chương trình học trước năm 2025 hay chưa.

Như vậy, tùy theo trình độ và mục đích dự thi, thí sinh tự do sẽ được áp dụng đề thi phù hợp với chương trình mà mình đã theo học trước đó.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: G.K

Thí sinh tự do bao gồm các đối tượng:

Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX trong năm tổ chức kỳ thi.

Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước.

Người đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.

Theo quy định của Bộ GDĐT, thí sinh chỉ đăng ký để xét học bạ, hoặc điểm đánh giá năng lực... thì thời gian cấp tài khoản cho thí sinh tự do năm 2025 được thực hiện từ ngày 10/7 đến ngày 20/07/2025.

Thí sinh tự do thi lại năm 2025 đăng ký ở đâu - địa điểm cấp tài khoản cho thí sinh tự do tại Hà Nội

Thí sinh có thể đến các trường THPT để được hỗ trợ cấp tài khoản đăng ký xét tuyển:

- THPT Chuyên Chu Văn An

- THPT Chuyên Sơn Tây

- THPT Chuyên Nguyễn Huệ

- THPT Liên Hà

- THPT Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân cũ)

- THPT Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín cũ)

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2025

Theo quy định của Bộ GDĐT, tất cả thí sinh, kể cả trường hợp được xét tuyển thẳng đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống chung hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đối với thí sinh tự do, nếu chưa có tài khoản, cần thực hiện đăng ký thông tin cá nhân trước khi nhập nguyện vọng xét tuyển.

Thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng sẽ diễn ra từ ngày 16/7 đến 17 giờ ngày 28/7 và không giới hạn số lần điều chỉnh.