Kinh tế
Thứ hai, ngày 01/09/2025 08:34 GMT+7

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Làn sóng "ông lớn" tài chính vào cuộc

Nguyễn Thịnh Thứ hai, ngày 01/09/2025 08:34 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang nóng lên khi liên tiếp xuất hiện những doanh nghiệp mới. CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng chỉ sau 95 ngày thành lập.
Làn sóng “ông lớn” tài chính vào cuộc

Đứng đầu CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) là ông Nguyễn Xuân Minh, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại TCBS, TechcomCapital và Wealthtech Innovations. Trước đó, cơ cấu cổ đông ban đầu cho thấy ông Minh nắm 89% vốn, TCBS nắm gần 10%, và TechcomCapital chỉ sở hữu hơn 1%.

Không chỉ Techcom, Chứng khoán VIX cũng gia nhập “cuộc chơi” khi thành lập VIXEX với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu cho thấy VIX nắm 15%, CTCP Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C chiếm 20,5% và FTG Việt Nam nắm tới 64,5%. Trong đó, 3C được biết đến là doanh nghiệp CNTT lâu đời, từng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ từ thập niên 1990.

Thị trường tài sản số Việt Nam được kỳ vọng trở thành sân chơi tài chính mới đầy tiềm năng. Ảnh bitcoin.com

Trước đó, giới tài chính đã nhiều lần đồn đoán về sự chuẩn bị của SSI, TCBS và MB cho thị trường tài sản số. Việc các “ông lớn” lần lượt nhập cuộc cho thấy đây không chỉ là bước thử nghiệm, mà là sự tham gia với hậu thuẫn mạnh mẽ về vốn, công nghệ và nguồn nhân lực.

Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có mức độ chấp nhận crypto cao nhất thế giới, với khoảng 21 triệu người từng giao dịch tiền số, vượt xa số tài khoản chứng khoán trong nước. Đây là cơ sở khiến thị trường tài sản số được kỳ vọng trở thành sân chơi tài chính mới đầy tiềm năng.

Fed sẽ giảm lãi suất tháng 9, nhưng mức giảm có khiến thị trường sốc?

Theo dữ liệu từ CME FedWatch Tool, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên 86,4%, trong khi khả năng giữ nguyên chỉ còn 13,6%. Hiện lãi suất quỹ liên bang ở mức 4,25% – 4,50%, và một đợt giảm 25 điểm cơ bản sẽ đưa về 4,00% – 4,25%.

Niềm tin thị trường vào việc Fed cắt giảm đang tăng nhanh: một tháng trước xác suất chỉ 46,7%, một tuần trước là 84,7%, nay đã vọt lên 86,4%. Ngược lại, kỳ vọng giữ nguyên lãi suất rơi mạnh từ 52,4% xuống còn 13,6%. Với cuộc họp chỉ còn 17 ngày, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ nới lỏng chính sách.

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép, thậm chí từng cân nhắc sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell. Căng thẳng leo thang khi Trump bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận thế chấp, khiến bà Cook đệ đơn kiện ngược lại.

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Tiếp đà giảm

Cập nhật tại thời điểm 7h30, ngày 1/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, toàn thị trường ghi nhận mức giảm nhẹ.

Bitcoin (BTC) giao dịch quanh giá 108.414 USD, giảm 0,92%, vốn hoá thị trường đạt 2.150 tỷ USD. Bitcoin đang chịu áp lực với nhiều dự báo trái chiều. Một số chuyên gia lạc quan kỳ vọng giá sẽ phục hồi, trong khi số khác lo ngại khả năng giảm sâu xuống 100.000 USD. Mốc hỗ trợ được nhiều người nhắc đến là 107.000 USD, nhưng kịch bản bi quan có thể kéo giá về 92.000 USD nếu thị trường suy yếu mạnh.

Điều gì đã gây ra sự suy giảm đột ngột này? Một cái nhìn kỹ hơn cho thấy một cuộc tấn công hai hướng từ một “cá voi” và thị trường chứng khoán đang suy yếu. Nguyên nhân ban đầu của sự giảm giá là một người nắm giữ Bitcoin lâu năm. Theo nền tảng phân tích chuỗi khối Lookonchain, “cá voi” này nắm giữ hơn 100,000 Bitcoin.

Trong khi đó, Ethereum (ETH) giảm 1,26%. So với Bitcoin, Ethereum đang thu hút sự chú ý nhiều hơn. Dù cũng giảm hơn 6% trong tuần qua, tâm lý thị trường với ETH vẫn tích cực. Chủ tịch DAT Bitmine, Tom Lee, dự báo ETH có thể đạt 5.500 USD trong vài tuần tới và lên 10.000–12.000 USD vào cuối năm, tức tăng gấp đôi so với mức 4.483 USD hiện tại.

Sự suy giảm của cổ phiếu AI đã khiến Nasdaq giảm 1.32%, mức giảm mạnh nhất kể từ đợt giảm do việc làm vào ngày 01/08. Và vì Bitcoin đã cho thấy mối tương quan cao với Nasdaq từ tháng 06, giá của nó đã giảm 3.72%.

Tuần tới, hai sự kiện kinh tế vĩ mô sẽ tác động lớn: cuộc đấu giá gần 290 tỷ USD trái phiếu Mỹ vào thứ Ba và báo cáo việc làm (NFP) vào thứ Sáu. Một số liệu NFP yếu dưới 60.000 có thể củng cố kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất, qua đó hỗ trợ các tài sản rủi ro như Bitcoin. Diễn biến gần đây cho thấy giá Bitcoin đang phụ thuộc nhiều hơn vào thanh khoản toàn cầu và thị trường Mỹ thay vì các yếu tố nội tại.

