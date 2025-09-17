Chủ đề nóng

Thị trường
Thứ tư, ngày 17/09/2025 08:27 GMT+7

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Dự báo "sốc" giá Bitcoin, nhiều dự án crypto của người Việt "sốt ruột"

Nguyễn Thịnh Thứ tư, ngày 17/09/2025 08:27 GMT+7
Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Nhà đầu tư kiêm chuyên gia giao dịch Gareth Soloway dự báo giá Bitcoin có thể giảm từ 30% đến 50% trong ngắn hạn.
Dự báo "sốc" về giá Bitcoin

,Nhà đầu tư kiêm chuyên gia giao dịch Gareth Soloway nhận định rằng lịch sử từng cho thấy Bitcoin lao dốc dưới 20.000 USD năm 2021 khi thị trường chứng khoán suy yếu.

Lần này, theo ông, mức giảm sẽ không quá cực đoan nhờ sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn, đặc biệt là những cái tên như BlackRock. Tuy nhiên Soloway vẫn dự báo giá Bitcoin có thể giảm từ 30% đến 50% trong ngắn hạn, với mức giá có thể rơi xuống quanh 75.000 USD vào quý I/2026.

Dù dự báo "sốc" về chu kỳ của giá Bitcoin nhưng Gareth Soloway vẫn tin tưởng Bitcoin (và vàng) như tài sản thay thế dài hạn: “Xã hội đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho tiền pháp định. Hiện tại, Bitcoin và vàng đáp ứng nhu cầu này. Chừng nào con người còn có thể tiếp cận và chấp nhận, Bitcoin vẫn sẽ có chỗ đứng trong tương lai".

Phát ngôn “không rủi ro”, “chắc chắn có lãi” trong thị trường tài sản số cần phải được loại bỏ hoàn toàn

Tại buổi khai giảng khóa học R.E.A.C.H dành cho KOLs, KOC, đối tác affiliate và các nhà đầu tư, chuyên gia tài chính – pháp lý vừa qua, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, chia sẻ về chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm của người làm truyền thông.

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam. Ảnh VBA

Bà nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản số, trong khi dòng vốn blockchain giai đoạn 2023-2024 đã vượt 105 tỷ USD. Với quy mô ấy, chỉ một phát ngôn thiếu kiểm chứng từ KOLs cũng có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khôn lường.

Bà Vân Hiền thẳng thắn cho rằng, những khẳng định kiểu “không rủi ro”, “chắc chắn có lãi” cần phải được loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là thông tin khách quan, minh bạch và tuân thủ đạo đức của người làm truyền thông.

Thí điểm thị trường tài sản mã hóa: Không phải "sân chơi" cho người mới

Trong khi TS. Đỗ Văn Thuật, Chuyên gia Công nghệ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Giám đốc Giải pháp và Kiến trúc Blockchain, Công ty 1Matrix, đã giúp học viên nhìn lại chặng đường phát triển của Internet từ web1.0 đến web3.0, cùng vai trò của blockchain trong việc thay đổi cách con người trao đổi và lưu trữ giá trị.

Ông dẫn chứng bằng sự tăng trưởng ngoạn mục của bitcoin: từ 0,00076 USD khi mới ra đời năm 2009 lên tới gần 124.000 USD vào nửa đầu năm 2025, như một minh chứng cho cả sức mạnh công nghệ, cơ hội lẫn rủi ro khi chỉ nhìn thị trường dưới góc lợi nhuận. Những ví dụ về sự khác biệt giữa ví Web3 và ngân hàng, hay giữa sàn tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX), giúp học viên tiếp cận công nghệ một cách thực tế hơn, tránh rơi vào bẫy truyền thông tô hồng.

Các dự án tài sản mã hoá tiếp tục hoạt động ở Việt Nam

Sau khi ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP được xem như bước ngoặt, đưa crypto tiến vào “sandbox” pháp lý, nhiều dự crypto đã thông báo ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Tiêu biểu là KyberSwap (thuộc Kyber Network), Coin98 Wallet (thuộc hệ sinh thái Ninety Eight), Viction (trước đây là TomoChain) và Aliniex Exchange.

Trong khi đó, một số dự án vẫn tiếp tục hoạt động (chưa hạn chế). Ông Trung Bành - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc kinh doanh tại Holdstation, khẳng định vẫn duy trì dịch vụ tại Việt Nam vì "văn bản pháp lý chưa có nội dung cụ thể nào quy định cấm các ví được phát triển bởi người Việt... Chúng tôi chỉ tạm dừng khi có hướng dẫn chính thức."

Ông Hoàn Ngô - Nhà Đồng sáng lập của FlowX Finance, cho biết: "Chưa có văn bản cụ thể nên FlowX chưa giới hạn các địa chỉ IP tai Việt Nam. Khi có văn bản cụ thể hoặc có hướng dẫn từ các đơn vị tư vấn thì FlowX sẽ có cập nhật và thông báo đến người dùng sau."

Thông báo của ông Hoàn Ngô - Nhà Đồng sáng lập của FlowX Finance.

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Đồng loạt tăng nhẹ

Cập nhật tại thời điểm 7h30, ngày 17/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường tiền điện tử ghi nhận mức tăng nhẹ.

Giá Bitcoin trở lại mốc trên 116.000 USD (cụ thể 116.634 USD), tăng 1,35% trong 24 giờ qua. XRP tăng 1,70%, Binance Coin là đồng tiền điện tử lớn tăng mạnh nhất với 4,23%, Solana tăng 1,03%, DOGE tăng 0,78%, ADA tăng 2,17%, trong khi đồng Ethereum giảm rất nhẹ 0,07%.

Thị trường tiền điện tử nói riêng vẫn đang ở "chế độ chờ" từ thông tin cuộc họp chính sách quan trọng tuần này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những tranh cãi quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương và việc bổ nhiệm nhân sự mới dưới thời Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại về tương lai chính sách tiền tệ Mỹ.

