Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Tài sản số USDT biến động mạnh ở Việt Nam

Theo dữ liệu từ Binance P2P cập nhật đến ngày 14/9/2025 (giờ Việt Nam), giá USDT/VND hiện đã xuống dưới 26.400 VND, giảm khoảng 500 VND (tương đương khoảng 2%) so với mức cao 26.900 VND hồi cuối tháng 8.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND chính thức tại ngày 13/9/2025 vào khoảng 26.385 VND/USD. Như vậy, mức “premium” của USDT/VND đã thu hẹp đáng kể so với tỷ giá USD/VND, thậm chí có lúc thấp hơn. Đây là điều hiếm khi xảy ra, phản ánh sự thay đổi lớn về mặt cung - cầu khi nguồn cung USDT tăng nhanh (bán ra nhiều) và nhu cầu giảm.







Stablecoin USDT giảm giá mạnh trong 1 tuần qua. ảnh Cryptonews.

USDT là stablecoin được neo giá với USD (khoảng 1 USDT ~ 1 USD). Trên thị trường P2P Việt Nam, giá USDT/VND thường cao hơn tỷ giá USD/VND chính thức (premium) do nhu cầu mua USDT để giao dịch crypto từ nhà đầu tư trongnước. Tuy nhiên, mức premium bị thu hẹp đáng kể trong khoảng 1 tuần trở lại đây sau những động thái mới từ Chính phủ.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, chính thức triển khai khung thí điểm kéo dài 5 năm đối với hoạt động phát hành và giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó, một điểm đáng chú ý là mọi giao dịch phải được thanh toán bằng đồng VND, và chỉ các doanh nghiệp trong nước mới được phép phát hành tài sản mã hóa mới.

Stablecoin là loại tiền điện tử được gắn với một giá trị tham chiếu. Hiện nay, có 3 nhóm stablecoin chính. Thứ nhất là stablecoin được bảo chứng bằng tiền pháp định. Thứ hai là stablecoin bảo chứng bằng tài sản số. Thứ ba là stablecoin thuật toán.

USDT là stablecoin được bảo chứng bằng tiền pháp định USD, phổ biến để nhà đầu tư giao dịch các loại tài sản mã hóa trên các sàn quốc tế như Binance, , Bybit, CoinBase...

Tỷ phú đầu tư kiêm doanh nhân công nghệ Chamath Palihapitiya vừa đưa ra dự báo gây chú ý: Bitcoin (BTC) có thể chạm mốc 1,14 triệu USD trong chu kỳ hiện tại và dần thay thế vàng trong dài hạn.

Theo ông, lịch sử cho thấy giá Bitcoin thường bứt phá sau mỗi kỳ halving, và lần này chất xúc tác mới đến từ ETF Bitcoin giao ngay, công cụ được kỳ vọng sẽ hút mạnh dòng vốn tổ chức.

Palihapitiya khẳng định tính toán của mình dựa trên dữ liệu trung bình từ các chu kỳ trước, không mang tính khuyến nghị đầu tư. Tuy nhiên, ông nhận định ETF đang tạo ra một “bước ngoặt lớn”, thúc đẩy các tổ chức chấp nhận Bitcoin nhanh hơn, từ đó tác động mạnh tới giá trị tài sản số này.

Về dài hạn, tỷ phú này cho rằng khó có khả năng Bitcoin trở thành đồng tiền thanh toán chính thức ở nhiều quốc gia. Thay vào đó, thế giới có thể xuất hiện mô hình “hai đồng tiền song song”: Nội tệ dùng cho giao dịch hằng ngày, trong khi Bitcoin giữ vai trò kênh lưu trữ giá trị.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Giảm nhẹ

Cập nhật tại thời điểm 7h30, ngày 15/9 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường ghi nhận sự giảm nhẹ. Bitcoin giao dịch quanh giá 115.257 USD, giảm 0,60%, vốn hoá thị trường đạt 2.300 tỷ USD. Ethereum (-1,33%) XRP (-2,99%), Solana (-1,06%), BNB (-0,89%), TRON (-0,45%)... cũng giảm nhẹ.

Tuy nhiên trong tuần qua, thị trường đã có những tín hiệu tích cực khi kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Kỳ vọng này tăng cao sau khi số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ tháng 8 được công bố vào ngày 05/09/2023.

Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường vào thứ Năm. Mặc dù xu hướng tăng của lạm phát vẫn tiếp tục, thị trường đã nhẹ nhõm khi tốc độ không tăng nhanh. Đáp lại, giá Bitcoin và các đồng tiền điện tử khác đều tăng trong 7 ngày qua.

Sự kiện quan trọng nhất trong tuần này sẽ là kết quả của cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào sáng thứ Năm (giờ Việt Nam). Một đợt cắt giảm lãi suất 0.25 điểm phần trăm dường như gần như chắc chắn. Tuy nhiên, điều quan trọng sẽ là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell. Nếu ông ấy cho thấy sự sẵn lòng cho các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai, Bitcoin có thể tiếp tục tăng.