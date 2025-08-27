Thị trường tài sản số hôm nay 27/8: Đồng coin nào thu hút nhà đầu tư Việt?

Thị trường tài sản số hôm nay 27/8: Bật tăng mạnh

Cập nhật tại thời điểm 7h sáng 27/8 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, Bitcoin giao dịch quanh giá 111.730 USD, tăng 2,34%, vốn hoá thị trường đạt 2.180 tỷ USD. Ethereum (ETH) tăng mạnh hơn nhiều với 5,77% trong 24 giờ qua, giao dịch quanh giá 4.586 USD.

Tương tự, XRP tăng 4,77%, Binance Coin (BNB) tăng 3,48%, trong khi Solana (SOL) đạt mức tăng 4,79%, và đồng DOGE (4,39%) hay TRX (3,22%), Cardano (3,39%), LINK (4,90%). HYPE gây chú ý khi tăng 13,82%.

Đặc biệt, CRO tăng 28% trong 24 giờ qua, đạt vốn hóa 6,7 tỷ USD sau khi tin tức công bố. Sở dĩ CRO tăng sốc như vậy là bởi Công ty truyền thông thuộc tập đoàn nhà ông Donald Trump là Trump Media và sàn Crypto com hợp tác lập kho bạc CRO - token riêng của sàn Crypto com - trị giá 6,42 tỷ USD.

Song song thoả thuận kho bạc CRO, Trump Media sẽ mua khoảng 105 triệu USD CRO (tương đương 2% nguồn cung), trong khi Crypto.com rót 50 triệu USD vào cổ phiếu DJT. Truth Social và Truth+ cũng sẽ được tích hợp ví Crypto.com và hệ thống phần thưởng bằng CRO trong thời gian tới.

Sự tươi sắc của thị trường crypto trong 24 giờ qua cũng một phần đến từ thông tin Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) – ông Paul Atkins nhấn mạnh rằng cơ quan này đang tổng lực triển khai nhằm hiện thực hóa chương trình nghị sự về tài sản số của Tổng thống Trump.

Xuất hiện trên sóng truyền thông gần đây, ông Paul Atkins nhấn mạnh cam kết thực thi kế hoạch của Tổng thống Donald Trump: đưa Mỹ trở thành tâm điểm toàn cầu của tài sản số.

Thông điệp cốt lõi được đưa ra dựa trên tuyên bố của Atkins rất rõ ràng: SEC đang “chuyển mình” từ việc liên tục đối đầu với crypto tại tòa án sang chủ trương xây dựng các luật lệ để có thể đưa nước Mỹ trở thành cường quốc tài sản số toàn cầu.

Đồng coin nào tạo sức hút với nhà đầu tư Việt?

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, những đồng tiền được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất hôm nay vẫn là Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) – hai “ông lớn” giữ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái blockchain. Ngoài ra, Chainlink (LINK), Polkadot (DOT) cùng các dự án mới như Alttown (TOWN), Open Campus (EDU) và OKB cũng đang thu hút sự quan tâm.

Tại Việt Nam, các nhà giao dịch có thể kiểm tra các đồng tiền điện tử đang có biến động thị trường lớn nhất bằng cách truy cập trang giá token Binance tiếng Việt.

Các đồng coin đang “hot” nhất Việt Nam hôm nay.

Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ tài sản truyền thống sang các dự án sáng tạo, cho thấy bức tranh đầu tư ngày càng đa dạng trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ tại Việt Nam.

Nổi bật trong danh sách trending là TOWN, token của dự án Alttown, vừa được Binance Alpha niêm yết chính thức ngày 26/8/2025. Đây được xem là bước ngoặt mở ra thêm cơ hội đầu tư cho nhà giao dịch.

Bên cạnh đó, EDU của nền tảng Open Campus gây chú ý với sứ mệnh kết nối học viên, giáo viên toàn cầu thông qua blockchain, còn OKB – token của sàn OKX – đang được kỳ vọng sau khi CEO Star Xu công bố quỹ 100 triệu USD hỗ trợ hệ sinh thái layer-2. Trước đó, OKB từng làm chấn động thị trường khi đốt tới 93% nguồn cung lưu hành.

Trung Quốc tố cáo các tổ chức nước ngoài lạm dụng tiền điện tử để do thám qua công nghệ quét mống mắt

Giới chức Trung Quốc cảnh báo nguy cơ gián điệp mạng và rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng liên quan đến công nghệ sinh trắc học. Bộ An ninh Trung Quốc cho biết các đặc vụ nước ngoài đã lợi dụng một số dự án tiền điện tử để thu thập dữ liệu nhạy cảm như dấu vân tay, khuôn mặt và đặc biệt là quét mống mắt, đe dọa trực tiếp quyền riêng tư cá nhân và an ninh quốc gia.

Theo Global Times, nhiều chiến dịch thu thập dữ liệu bất hợp pháp có mô hình tương đồng với Worldcoin – startup do CEO OpenAI Sam Altman đồng sáng lập, vốn cung cấp token để đổi lấy việc quét mống mắt. Dù không nêu đích danh công ty, MSS cho rằng dữ liệu đã bị chuyển ra nước ngoài, làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về an toàn thông tin và chủ quyền số.