Thị trường tài sản số hôm nay 3/10: Hình thành "chợ đen" mua bán tài sản mã hóa ở Việt Nam, cảnh báo rủi ro

Các "chợ đen" mua bán tài sản mã hóa ở Việt Nam gây thất thu lớn

Phát biểu tại Diễn đàn thị trường tài sản số ngày 2/10, Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), dẫn báo cáo quốc tế cho biết thị trường tài sản mã hóa toàn cầu có thể đạt 5.000 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng 30%/năm. Bitcoin chiếm hơn 51% vốn hóa, giao dịch mỗi ngày khoảng 57 tỷ USD.

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an). Ảnh BTC

Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản mã hóa. Tuy nhiên, ngoài giao dịch trên sàn quốc tế, xuất hiện nhiều “chợ đen” như “Mua bán USDT Việt Nam” (400.000 thành viên), “Mua bán USDT Miền Trung” (73.000 thành viên)… với giao dịch từ vài nghìn đến hàng triệu USDT mỗi ngày.

Theo ông Chung, các “chợ đen” này là môi trường thuận lợi để tội phạm lợi dụng, rửa tiền và thực hiện hoạt động phi pháp. Giao dịch ẩn danh, xuyên biên giới khiến dòng tiền lớn chảy ra nước ngoài, gây thất thu thuế, tác động xấu đến an ninh tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Không những vậy, trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phần lớn tiền do phạm tội mà có, được chuyển thành tiền mã hóa, thông qua dịch vụ trao đổi, mua bán ngang hàng, trên các sàn giao dịch quốc tế, khiến việc điều tra khó khăn.

Đặc biệt, ông Chung cũng nêu tình trạng nhiều đối tượng lừa đảo với hành vi phát hành tài sản mã hoá.

“Họ phát hành các loại tài sản mã hoá không có giá trị hoặc không thể thanh khoản trên thị trường, chỉ giao dịch nội bộ với nhau. Nhà đầu tư sẽ luôn đứng trước nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi các đối tượng này điều chỉnh hạ thấp giá tài sản mã hoá đó, khiến mất thanh khoản”, ông Chung nói.

Tài sản mã hóa có tốc độ phát triển chưa từng có

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho rằng thế giới đang bước vào một cuộc cách mạng kinh tế sâu sắc, trong đó công nghệ số và đổi mới sáng tạo giữ vai trò tiên phong. Nổi bật là sự bùng nổ của tài sản mã hóa với tốc độ phát triển chưa từng có.

Theo ông Huy, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đang trở thành tâm điểm của làn sóng này. Giá trị giao dịch trên chuỗi (on-chain) tại APEC đã tăng từ 81 tỷ USD vào tháng 7/2022 lên kỷ lục 244 tỷ USD cuối năm 2024, gấp ba lần chỉ sau 30 tháng. Việt Nam hiện xếp thứ 3 trong khu vực, với dòng vốn tài sản mã hóa vượt 220 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước.

320.000 tỷ USD thanh toán xuyên biên giới đang dịch chuyển, Việt Nam có nắm bắt kịp?

Tuy nhiên, hầu hết các giao dịch hiện vẫn diễn ra trên sàn quốc tế, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông Huy nhấn mạnh, Việt Nam cần sớm hoàn thiện chính sách để kiểm soát thị trường, đồng thời tận dụng cơ hội phát triển hệ sinh thái tài sản số. Điều này bao gồm cấp phép sàn giao dịch, hình thành quỹ đầu tư và triển khai hạ tầng blockchain quốc gia, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài sản số có kiểm soát tại châu Á.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), nhận định "tài sản số có hai mặt, cả tốt và xấu", do đó cần được đưa vào quản lý.

Theo Chủ tịch VBA, Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam là những bước tiến pháp lý quan trọng. Hai văn bản này sẽ là tiền đề, tạo ra nền móng, khẳng định sự tồn tại của thị trường giao dịch tài sản mã hóa và đưa hoạt động giao dịch tài sản số đi vào nề nếp.

Thị trường tài sản số hôm nay 3/10: Bitcoin, Ethereum, XRP... tiếp tục tăng mạnh

Cập nhật tại thời điểm 6h30, ngày 3/10 (giờ Việt Nam), theo Coindek, thị trường crypto tiếp tục chứng kiến sắc xanh.

Bitcoin nhảy lên ngưỡng 120.000 USD, tăng 1,45%, vốn hoá thị trường đạt 2.400 tỷ USD. Ethereum tăng 2,83%, giao dịch quanh giá 4.473 USD. XRP cũng tăng 2,80%. Trong khi Binance Coin (6,02%) và Solana (5,35%), Dogecoin (4,78%), HYPE (6,98%) "bốc đầu" hơn.

Dữ liệu và một phần chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến các nhà đầu tư mù mờ. Các báo cáo kinh tế quan trọng từ Cục Thống kê Lao động (BLS), bao gồm bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, đang bị đình chỉ. Nếu việc đóng cửa kéo dài, thậm chí báo cáo CPI vào ngày 15/10 cũng có thể bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh này, dòng tiền vào ETF Bitcoin và tiền điện tử tiếp tục hỗ trợ nhu cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn dễ bị tổn thương nếu Fed do dự.

Với riêng Bitcoin, mức 120,000 USD trong tầm mắt và các yếu tố thúc đẩy thanh khoản đang gia tăng, tháng 10 có thể đánh dấu một chương quan trọng khác trong quá trình thể chế hóa của Bitcoin.

Kỳ vọng này đến khi thị trường crypto tiên phong hành xử ít giống như một ngoại lệ đầu cơ và nhiều hơn như một nơi trú ẩn an toàn vĩ mô, ngay cả khi chính trị và sự không chắc chắn về chính sách làm mờ con đường phía trước.