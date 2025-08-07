Thị trường tài sản số hôm nay 7/8: Bitcoin, ETH, XRP dè dặt tăng giá

Thị trường tài sản số hôm nay 7/8: Bitcoin, ETH, XRP nhích nhẹ

Cập nhật tại thời điểm 7h sáng 7/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mức 115.000 USD, tăng nhẹ 0,80% trong 24 giờ qua, vốn hoá thị trường đạt 2.290 tỷ USD.

Nhìn chung toàn thị trường có sắc xanh trở lại. Đồng tiền điện tử lớn thứ hai thế giới Ethereum (ETH) tăng 2,05%, giao dịch ở giá 3.686 USD.

Solana (SOL) tăng 2,50% trong 24 giờ qua. Theo giới chuyên gia, đang có ba tín hiệu thị trường quan trọng hiện gợi ý rằng một sự phục hồi có thể đang diễn ra với SOL.

Thay đổi quan trọng đầu tiên đến từ số dư Solana trên các sàn giao dịch, đã giảm mạnh từ 33.06 triệu vào ngày 23/07/2025 xuống còn 30.78 triệu SOL vào ngày 05/08/2025; giảm gần 10%. Điều này có nghĩa là ít token hơn đang nằm trên các sàn giao dịch tập trung, một dấu hiệu cổ điển của áp lực bán giảm.

Tín hiệu mạnh thứ hai đến từ các sản phẩm phái sinh của tổ chức. Hợp đồng tương lai CME (Chicago Mercantile Exchange) của Solana vẫn giữ ổn định mặc dù giá giao ngay giảm, tạo ra một sự phân kỳ tăng giá.

Cuối cùng, tín hiệu tập trung vào nhà giao dịch nhất đang diễn ra trên biểu đồ giá hàng ngày của Solana. Đường Trung bình Động Lũy thừa (EMA) 100 ngày hay đường màu xanh da trời đang tiến gần đến việc cắt qua đường EMA 200 ngày (đường màu xanh đậm); một thiết lập thường được gọi là giao cắt vàng. Nếu được xác nhận, mô hình này thường báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng mạnh hơn.

Trong khi XRP tăng nhẹ 0,91%, giao dịch quanh mức 2,99 USD, được chuyên gia phân tích Ali Martinez cho rằng XRP có nguy cơ vỡ đáy hỗ trợ, khi "cá voi" có dấu hiệu bán tháo.

Ông Trump sẽ ký lệnh trừng phạt các Ngân hàng chống Crypto

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sắp ký một sắc lệnh hành pháp quan trọng, chỉ đạo các cơ quan quản lý ngân hàng điều tra các cáo buộc liên quan đến hiện tượng “debanking” – tức việc các ngân hàng từ chối phục vụ hoặc chấm dứt quan hệ với khách hàng trong lĩnh vực tiền mã hoá và những cá nhân/nhóm có quan điểm bảo thủ.

Theo bản dự thảo sắc lệnh mà tờ Wall Street Journal tiếp cận, sắc lệnh sẽ yêu cầu các cơ quan như Cục Dự trữ Liên bang (Fed), FDIC, và OCC điều tra liệu các tổ chức tài chính có vi phạm luật chống độc quyền, bảo vệ tài chính người tiêu dùng, hoặc các quy định về cho vay công bằng hay không. Những tổ chức bị phát hiện vi phạm có thể đối mặt với án phạt tài chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Sắc lệnh nhằm bảo vệ quyền tiếp cận tài chính của ngành tiền mã hoá.

Ngành công nghiệp crypto từ lâu đã cáo buộc chính quyền trước đó – đặc biệt là dưới thời Tổng thống Joe Biden – đã sử dụng các cơ quan giám sát tài chính để gây áp lực lên ngân hàng, khiến họ từ chối hợp tác với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Động thái này được cộng đồng gọi là “Operation Choke Point 2.0”, gợi nhớ đến chiến dịch từng được Bộ Tư pháp Mỹ triển khai trong thập niên 2010 nhằm hạn chế các ngành “nhạy cảm” tiếp cận hệ thống tài chính.

Sắc lệnh mới của Tổng thống Trump được cho là sẽ đảo ngược hoàn toàn chính sách này, yêu cầu các cơ quan quản lý xóa bỏ mọi quy định nội bộ có thể khiến các ngân hàng cắt đứt quan hệ với doanh nghiệp tiền mã hoá.

3 lĩnh vực đầu tư tiền điện tử chính sau ‘Dự án Crypto’ của SEC

Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư (CIO) tại Bitwise Asset Management, đã nêu bật ba lĩnh vực đầu tư crypto quan trọng với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Bao gồm Ethereum (ETH) và các blockchain Layer 1 khác, các siêu ứng dụng như Coinbase, và tài chính phi tập trung (DeFi).

Khi các tài sản tài chính bắt đầu chuyển lên các blockchain công khai, các nền tảng cơ bản như Ethereum được dự đoán sẽ trở nên quan trọng đối với tương lai của tài chính số. Đầu tư vào Ethereum và các blockchain hàng đầu khác như Solana (SOL), Cardano (ADA), và nhiều hơn nữa có thể mang lại cơ hội tiếp cận sự chuyển đổi này.

“Cách tiếp cận tốt nhất có lẽ là mua một rổ các tài sản hàng đầu: Ethereum, Solana, Cardano, XRP, Avalanche, Aptos, Sui, NEAR, và v.v. Thay vì cố gắng chọn lựa, một cách tiếp cận theo chỉ số cho phép bạn mua một rổ tài sản và tiếp cận các tài sản hàng đầu, dù chúng có là gì đi nữa,” ông Hougan lưu ý.