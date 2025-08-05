Thiên tài AI 24 tuổi được CEO Mark Zuckerberg trả hơn 6.300 tỷ đồng trong 4 năm là ai?

Trong thế giới trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ, cái tên Matt Deitke đang khiến giới công nghệ toàn cầu phải dõi theo và nể phục.

Ở tuổi 24, chàng trai trẻ này đã khiến cả Thung lũng Silicon sửng sốt khi từ chối lời mời trị giá 125 triệu USD (khoảng 3.150 tỷ đồng) từ Meta - tập đoàn mẹ của Facebook để gia nhập nhóm nghiên cứu AI cấp cao.

Chưa dừng lại ở đó, chính CEO Mark Zuckerberg đã phải đích thân gặp mặt Deitke để thuyết phục. Sau cuộc gặp, Meta quyết định tăng gấp đôi mức đãi ngộ lên 250 triệu USD (tương đương 6.300 tỷ đồng) trong vòng 4 năm, trong đó 100 triệu USD (gần 2.520 tỷ đồng) được trả ngay trong năm đầu tiên.

Trước đề nghị “khó cưỡng” này, Deitke đã đồng ý gia nhập Meta, đánh dấu một trong những thương vụ tuyển dụng cá nhân đắt giá nhất trong lịch sử ngành AI.

Bỏ học tiến sĩ để theo đuổi AI thực chiến

Matt Deitke từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Đại học Washington (Mỹ). Tuy nhiên, anh chủ động rời bỏ chương trình để bước vào thế giới AI thực tiễn, tập trung phát triển sản phẩm và nghiên cứu có tính ứng dụng cao.

Mark Zuckerberg phải đích thân ra mặt và tăng đãi ngộ lên 250 triệu USD (hơn 6.300 tỷ đồng) để mời Matt Deitke (trái) về làm việc.

Tại Viện Trí tuệ Nhân tạo Allen (AI2) ở Seattle, Deitke nhanh chóng chứng tỏ năng lực khi dẫn dắt phát triển Molmo - chatbot đa phương thức tiên tiến, có khả năng kết hợp giữa văn bản, hình ảnh và âm thanh để hiểu và phản hồi một cách linh hoạt, thông minh.

Đạt giải thưởng danh giá tại NeurIPS - hội nghị học thuật lớn và uy tín nhất toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, Molmo không chỉ là bước đột phá về kỹ thuật mà còn giúp Deitke giành được Giải Bài báo Xuất sắc tại hội nghị AI NeurIPS 2022.

Thành công này khiến Deitke được giới công nghệ ví như một "ngôi sao đang lên" trong làng AI, không chỉ giỏi lập trình mà còn có tư duy định hướng tương lai cho công nghệ.

Biểu tượng mới của thế hệ lãnh đạo công nghệ trẻ

Cuối năm 2023, Matt Deitke cùng cộng sự sáng lập startup Vercept với mục tiêu xây dựng AI agent - tác nhân trí tuệ nhân tạo - có khả năng tự thực hiện các tác vụ phức tạp trên internet, thay vì chỉ phản hồi theo lệnh người dùng. Khác với chatbot thông thường, AI của Vercept có thể hiểu mục tiêu, tự tìm kiếm thông tin, thực hiện chuỗi hành động, và thích nghi với môi trường mới, giống như một “trợ lý ảo” thực sự. Dù chỉ mới thành lập với 10 nhân sự, Vercept đã gọi vốn thành công 16,5 triệu USD (khoảng 416 tỷ đồng), nhận được sự hậu thuẫn từ các tên tuổi lớn, bao gồm cựu CEO Google Eric Schmidt.

Matt Deitke là minh chứng rõ ràng cho sự trỗi dậy của một thế hệ tài năng trẻ: sáng tạo, độc lập và không ngại đi đường riêng. Dù mới 24 tuổi, anh đã khiến cả những "ông lớn" công nghệ phải xuống nước.

Việc Meta chấp nhận chi hơn 6.300 tỷ đồng để mời Deitke về làm việc không chỉ cho thấy tiềm năng cá nhân của anh, mà còn phản ánh cuộc đua khốc liệt trong ngành công nghệ toàn cầu để giành lấy những bộ óc xuất chúng nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.