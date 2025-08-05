Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:07 GMT+7

Thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đề án phòng chống sạt lở, lũ quét

Kiều Tâm Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:07 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc Phê duyệt Đề án “Phòng, chống sạt lở đất, lũ quét miền Trung và miền núi phía Bắc”. Đề án dự kiến sẽ được thực hiện tại 22 tỉnh, thành phố.
Tình hình thiên tai khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc diễn biến ngày càng phức tạp

Theo đó, trong những năm vừa qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp với cường độ gia tăng và mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đặc biệt, sạt lở đất, lũ quét là các loại hình thiên tai nguy hiểm, có sức tàn phá lớn, thường xuyên xảy ra vào mùa mưa lũ hằng năm tại khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân.

Riêng trong năm 2024, sạt lở đất tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La làm 6 người chết; tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên làm 7 người chết, mất tích; tại thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang làm 11 người chết, 4 người bị thương.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại huyện Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: CTV.

Sạt lở đất, lũ quét sau bão số 3 (Yagi) tại khu vực miền núi phía Bắc làm 265 người chết, mất tích, đặc biệt: lũ quét, lũ bùn đá ngày 10 tháng 9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai làm 67 người chết, mất tích; sạt lở đất trưa ngày 10 tháng 9 tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai làm 18 người chết, mất tích; sạt lở đất sáng ngày 09 tháng 9 tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm 31 người chết, mất tích; sạt lở đất rạng sáng 09 tháng 9 tại xóm Lũng Súng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng làm 11 người chết, mất tích.

Thực tiễn đã đặt ra yêu cầu đối với các cấp quản lý ở trung ương và địa phương phải nhanh chóng tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng phó với các thiên tai, trong đó có sạt lở đất, lũ quét, nhằm phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững và an toàn của người dân.

Đề án “Phòng, chống sạt lở đất, lũ quét miền Trung và miền núi phía Bắc” dự kiến sẽ được thực hiện tại 22 tỉnh, thành phố

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Đề án trên cơ sở Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022.

Trong đó, đối tượng thực hiện của Đề án là thiên tai sạt lở đất, lũ quét (những nội dung liên quan đến sạt lở bờ sông, bờ biển được thực hiện theo Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2020).

Nội dung của Đề án, ngoài việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan tại các Quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo Đề án thể hiện được tính tổng thể, căn cơ.

Đề án tập trung vào các giải pháp về xây dựng công trình phòng, chống sạt lở đất, lũ quét như: thực hiện lắp đặt các trạm cảnh báo và các công trình phòng, chống sạt lở đất, lũ quét (đập sabo, tường, kè chắn,…) cho các khu vực có nguy cơ cao nhưng chưa có điều kiện bố trí dân đến định cư nơi an toàn, đặc biệt là khu vực dân cư tập trung và cơ sở hạ tầng thiết yếu, quan trọng.

Để phù hợp với các loại hình thiên tai đã được quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi tên Đề án thành “Đề án Phòng, chống sạt lở đất, lũ quét miền Trung và miền núi phía Bắc”.

Trong quá trình xây dựng dự thảo đề án, trên cơ sở thông tin từ các bộ, ngành, địa phương cung cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp thêm thông tin từ các Chương trình, Đề án Chính phủ, đề tài, dự án, nhiệm vụ đã và đang thực hiện trong những năm gần đây liên quan đến phòng, chống sạt lở đất đá, lũ quét; tham khảo kinh nghiệm phòng, chống sạt lở đất đá, lũ quét của một số nước trên thế giới, tổ chức xin ý kiến các chuyên gia có chuyên môn sâu về lũ quét, sạt lở đất và kinh nghiệm trong công tác phòng, chống để xây dựng, hoàn thiện Đề án.

Ngày 18 tháng 4 năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 1244/BNNMT-KTTV gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân 35 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc đề nghị góp ý dự thảo hồ sơ Đề án. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý của 17/35 tỉnh, 04/05 Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình, chỉnh sửa dự thảo thuyết minh Đề án, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La báo cáo tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và đoàn công tác. Ảnh: Quốc Tuấn

Theo đó, đề án xác định mục tiêu tổng quát là chủ động phòng, chống, ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do sạt lở đất, lũ quét gây ra, góp phần đảm bảo ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thích ứng biến đổi khí hậu tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc.

Đề án xác định các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai các cấp đáp ứng yêu cầu hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, chỉ huy; 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức về sạt lở đất, lũ quét; Đến năm 2030, 100% các tỉnh thuộc phạm vi đề án hoàn thành: bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét...

Đề án dự kiến được thực hiện trong thời gian từ 2025 - 2025 với phạm vi thực hiện gồm các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và miền núi phía Bắc, cụ thể: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Đối tượng thực hiện là các hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến phòng, chống sạt lở đất, lũ quét do mưa lũ và dòng chảy (các nội dung về sạt lở bờ sông, bờ biển thực hiện theo Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030).

Đề án nêu 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác phòng, chống sạt lở đất, lũ quét miền Trung và miền núi phía Bắc, gồm:

1. Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống sạt lở đất, lũ quét.

2. Điều tra, khảo sát xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế, di dời dân cư, triển khai các phương án phòng, chống.

3. Tăng cường năng lực giám sát, dự báo, cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định phòng, chống, ứng phó sạt lở đất, lũ quét.

4. Chủ động tổ chức sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi có tình huống thiên tai nguy hiểm; từng bước di dời, bố trí tái định cư an toàn cho người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

5. Xây dựng công trình phòng, chống sạt lở đất, lũ quét tại một số khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn dân cư.

6. Quản lý chặt chẽ, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn.

7. Thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân về phòng, chống sạt lở đất, lũ quét nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các tác động làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

8. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong điều tra, giám sát, cảnh báo và xây dựng công trình phòng, chống sạt lở đất, lũ quét.

9. Hợp tác quốc tế.

10. Huy động nguồn lực.

Nắng nóng cực điểm, bác sĩ cảnh báo về thông tin 'thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ'

Nắng nóng cực điểm, bác sĩ cảnh báo về thông tin "thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ"

Gần 67.000 ha lúa ở Ninh Bình chìm nghỉm dưới nước sau bão số 3

Gần 67.000 ha lúa ở Ninh Bình chìm nghỉm dưới nước sau bão số 3

Bão số 3 WIPHA gây mưa lũ ảnh hưởng thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp ở Lạng Sơn

Bão số 3 WIPHA gây mưa lũ ảnh hưởng thiệt hại về nhà cửa và nông nghiệp ở Lạng Sơn

CẬP NHẬT: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau 9 tiếng 'quần thảo' trên đất liền nước ta, toàn miền Bắc mưa lớn

CẬP NHẬT: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau 9 tiếng "quần thảo" trên đất liền nước ta, toàn miền Bắc mưa lớn
Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Dự án cầu Cần Giờ sẽ được cập nhật vào các đồ án quy hoạch để hoàn thiện pháp lý, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2025. Theo Sở Xây dựng TPHCM, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cầu Cần Giờ đã được hoàn tất và trình Hội đồng thẩm định thành phố từ tháng 12.2023.

Một ông giám đốc nông dân Đồng Tháp mới, thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất kinh doanh "3 trong 1"

Nhà nông
Một ông giám đốc nông dân Đồng Tháp mới, thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất kinh doanh '3 trong 1'

Tỉnh Tây Ninh ban hành một kế hoạch quan trọng, lấy ngày 10/10 hàng năm tổ chức ngày hội cho toàn dân

Nhà nông
Tỉnh Tây Ninh ban hành một kế hoạch quan trọng, lấy ngày 10/10 hàng năm tổ chức ngày hội cho toàn dân

Đây, cách dẫn dụ cá đồng khiến người ta đang quan tâm ở tỉnh Cà Mau

Nhà nông
Đây, cách dẫn dụ cá đồng khiến người ta đang quan tâm ở tỉnh Cà Mau

Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

Nhà nông
Phường Trà Lý của tỉnh Hưng Yên mới, sẽ là trung tâm văn hóa, vui chơi, giải trí, phát triển du lịch quan trọng

'Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2'
Xã hội

"Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2"

Xã hội

Việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ.

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu
Nhà nông

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu

Nhà nông

Nhiều quốc gia phát triển như Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), Úc và New Zealand đã có những bước đi quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách và quy định đối với cây trồng được phát triển bằng công nghệ sinh học hiện đại, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen.

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay
Văn hóa - Giải trí

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Tất Bình cho biết ông "tức điên" khi Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ Quốc Tuấn diễn cảnh tình cảm một cách ngượng ngùng.

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật
Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do đăng bài tự nhận là đại sứ một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong khi Bộ Công Thương khẳng định không có sự việc này.

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…
Văn hóa - Giải trí

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…

Văn hóa - Giải trí

Bên cạnh những ngôi sao đình đám toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI hay DPR IAN, SOOBIN và Hoà Minzy – những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Vpop cũng sẽ góp mặt tại sân khấu siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế ngày 23/8. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ hàng đầu trong nước cùng dàn sao khắp 5 châu sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, đẳng cấp hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc
Thế giới

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc

Thế giới

Một nhà ngoại giao EU cho biết, Brussels đang chuẩn bị thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì nước này có liên quan đến việc hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine - theo báo Mỹ Politico.

Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá
Gia đình

Loại rau "ngứa" mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá

Gia đình

Mùa hè đừng bỏ lỡ loại rau này. Chúng tươi mát, giòn, mềm và ngon, giúp tiêu hóa và giảm ứ đọng trong ruột, rất thích hợp ăn trong mùa hè.

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán 'đi tàu lượn', điểm sáng TCB và HPG
Kinh tế

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán "đi tàu lượn", điểm sáng TCB và HPG

Kinh tế

Đang tăng 57 điểm lên vùng đỉnh 1.585 điểm, VN-Index bất ngờ "rơi tự do" khi mất hơn 46 điểm dưới áp lực xả hàng từ nhà đầu tư. Dù vậy, điểm sáng vẫn đến từ mã TCB và HPG của hai tỷ phú Hồ Hùng Anh và Trần Đình Long.

Nguy cơ 'vỡ trận' nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai 'kêu cứu'
Nhà nông

Nguy cơ "vỡ trận" nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai "kêu cứu"

Nhà nông

Theo Hội Cá nước lạnh Lào Cai, nghề nuôi cá tầm, cá hồi hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng cá tầm nhập khẩu ồ ạt với số lượng lớn và giá thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trong nước. Nhiều cơ sở nuôi cá tầm đang phải thu hẹp quy mô chăn nuôi vì thua lỗ.

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”
Kinh tế

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”

Kinh tế

Chào mừng kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đồng hành cùng chương trình với sứ mệnh kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần phụng sự cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh
Tin tức

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Tin tức

Ngày 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng
Nhà nông

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng

Nhà nông

7 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang đã đón 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% cùng kỳ 2024, trong đó có gần 1 triệu khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch toàn đảo ước đạt hơn 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%, chiếm một nửa doanh thu từ du lịch của toàn tỉnh An Giang.

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch
Lào Cai thi đua yêu nước

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch.

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo cùng các loài thú biển quý hiếm khác.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt 'Chốt đơn' khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt "Chốt đơn" khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên

Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh trả lời việc Hoa hậu Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn” sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt có đúng quy định của Luật Điện ảnh.

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu
Nhà nông

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu

Nhà nông

Đội tàu đánh cá của anh Trần Văn Lưu ở khối Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An vừa cập bến với 12 tấn cá biển, trong đó có 6 tấn cá bạc má ngon, giá trị kinh tế cao. Thương lái mua cá bạc má ngay tại bến, tàu anh Lưu "đút túi" gần 300 triệu đồng chỉ sau 1 ngày vươn khơi.

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong
Pháp luật

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng
Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng

Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân của CLB Đông Á Thanh Hóa buồn bã vì chấn thương gãy xương mác, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anh nỗ lực hồi phục để sớm trở lại sân cỏ, cống hiến cho đội bóng và ĐT Việt Nam.

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình
Thể thao

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình

Thể thao

Sáng 5/8, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đến viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, đồng thời thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, người thân của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân

Tin tức

Sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tranh thủ làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cần sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai.

Chân dung 5 thí sinh nhận giải thưởng IELTS Prize 2025: Người là bác sĩ, người xuất phát điểm từ con số 0
Nhịp sống trẻ

Chân dung 5 thí sinh nhận giải thưởng IELTS Prize 2025: Người là bác sĩ, người xuất phát điểm từ con số 0

Nhịp sống trẻ

Những câu chuyện của Top 5 thí sinh chiến thắng năm nay nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Triệu Vy bị phong tỏa cổ phiếu hơn 58 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy bị phong tỏa cổ phiếu hơn 58 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy tiếp tục đối mặt với biến cố lớn khi bị tòa án Trung Quốc phong tỏa số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 58 tỷ đồng.

EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8
Doanh nghiệp

EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8

Doanh nghiệp

Tháng 8 bắt đầu với đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố liên tục tăng cao, xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập 10 đoàn công tác hỗ trợ địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập 10 đoàn công tác hỗ trợ địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2971/QĐ-BNNMT về việc thành lập 10 đoàn công tác nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng: Cần mạnh dạn chỉ định thầu miễn là công khai, không tham nhũng, tiêu cực
Kinh tế

Thủ tướng: Cần mạnh dạn chỉ định thầu miễn là công khai, không tham nhũng, tiêu cực

Kinh tế

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng mạnh dạn áp dụng các hình thức chỉ định thầu với các nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, miễn là công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực.

Argentina không tăng lương hưu, người lao động 'không thể sống nổi'
Xã hội

Argentina không tăng lương hưu, người lao động "không thể sống nổi"

Xã hội

Tổng thống Argentina Javier Milei vừa phủ quyết 3 dự luật tăng lương hưu và trợ cấp người khuyết tật đã được Quốc hội nước này thông qua.

Cung nữ Trung Hoa thời xưa phải 'thanh lọc cơ thể' thế nào trước khi vào cung?
Đông Tây - Kim Cổ

Cung nữ Trung Hoa thời xưa phải "thanh lọc cơ thể" thế nào trước khi vào cung?

Đông Tây - Kim Cổ

Hầu hết sự hiểu biết của mọi người về lịch Trung Hoa cổ đại đều thông qua sách báo và các bộ phim truyền hình, điện ảnh, nhưng không khó để nhận thấy rằng trong xã hội phong kiến ​​cổ đại, hoàng đế là người nắm quyền thống trị tối cao.

Nắng như 'đổ lửa', thợ làng nghề đá nổi tiếng Ninh Bình vẫn cặm cụi 'thổi hồn' vào đá
Xã hội

Nắng như "đổ lửa", thợ làng nghề đá nổi tiếng Ninh Bình vẫn cặm cụi "thổi hồn" vào đá

Xã hội

Giữa cái nắng gần 40 độ C, những người thợ ở làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình vẫn miệt mài với công việc, cặm cụi "thổi hồn" vào từng khối đá vô tri. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, họ nỗ lực hoàn thành những đơn hàng để kịp tiến độ.

Chuyên gia Đức đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Nga sau mối đe dọa mới từ Mỹ
Thế giới

Chuyên gia Đức đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Nga sau mối đe dọa mới từ Mỹ

Thế giới

Nếu giới lãnh đạo Nga phớt lờ tối hậu thư của Mỹ, sẽ không có hậu quả gì, tờ Bild viết.

Cắt giảm nhân sự, ngân hàng chuyển mình sang kỷ nguyên 'ít người – nhiều tiền': TPBank vượt mặt Techcombank
Kinh tế

Cắt giảm nhân sự, ngân hàng chuyển mình sang kỷ nguyên "ít người – nhiều tiền": TPBank vượt mặt Techcombank
15

Kinh tế

Dữ liệu Dân Việt cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, 28 ngân hàng đã cắt giảm hơn 3.400 nhân viên, đánh dấu xu hướng tái cơ cấu nhân sự lan rộng trong ngành tài chính. Song song làn sóng cắt giảm, mức tăng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng lại tăng đáng kể, điều đó cho thấy một bức tranh trái chiều: tinh giản bộ máy nhưng chi đậm cho người giữ lại — một chiến lược mới trong thời đại hậu tăng trưởng nóng.

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

4

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

5

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt