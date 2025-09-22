Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:03 GMT+7

Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh: Từ chuyện cử ca sĩ Đức Phúc đi thi quốc tế, thấy rõ vai trò đặc thù của các Hội

Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 22/09/2025 15:03 GMT+7
Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh dẫn chứng câu chuyện Hội Nhạc sĩ cử ca sĩ Đức Phúc tham gia một cuộc thi quốc tế và khẳng định mỗi hội có một "chất riêng" và vai trò không thể thay thế, muốn lãnh đạo hiệu quả, điều cốt lõi là phải thấu hiểu sự khác biệt này.
Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành thảo luận tại tổ về 5 báo cáo. Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì buổi thảo luận.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chủ trì thảo luận tổ 4, chiều 22/9. Ảnh: Q.N

Các đoàn đại biểu: Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đảng bộ Hội Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật; Chi bộ Hội khuyến học Việt Nam.

Các đại biểu tại tổ 4 thảo luận xoay quanh 5 báo cáo gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tổng hợp để góp ý dự thảo các Văn kiện trình đại hội XIV của Đảng.

"Nhiều nghệ sĩ trẻ bày tỏ tình yêu đất nước mạnh mẽ"

Góp ý về thực hiện hiện nay ông Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cho rằng, vai trò của Mặt trận ngày nay đã mở rộng, bao gồm nhiều tổ chức thành viên với những đặc thù riêng biệt. Ông nhấn mạnh "tất cả các hội đều có tính đặc thù, muốn lãnh đạo toàn diện thì phải hiểu họ”.

Lấy ví dụ từ Hội Văn nghệ dân gian, ông Lý cho biết Hội có thể xuống tận phường, xã, tập hợp các nghệ nhân, già làng thông qua các hoạt động văn hóa, kể chuyện sử thi… để gìn giữ bản sắc dân tộc.

“Đó là cách tuyên truyền tốt nhất thông qua văn hóa. Cần làm bằng tình cảm dân tộc, bằng giá trị văn hóa”, ông Lý nói.

Ông Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. Ảnh: Q.N

Ông cũng cho rằng báo cáo cần làm rõ hơn về phương thức lãnh đạo phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là giới trí thức, văn nghệ sĩ, bởi đây là lực lượng có sự nhạy cảm và đòi hỏi cách tiếp cận tinh tế.

Đồng tình với quan điểm này, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh cho rằng dù chức năng, nhiệm vụ chung có thể tương đồng, nhưng thực tế hoạt động của mỗi hội lại rất khác nhau.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh nêu trường hợp ca sĩ Đức Phúc vừa giành Quán quân Intervision 2025 tại Live Arena, Moskva, Nga.

"Đức Phúc không ở trong tổ chức Đảng, vừa rồi đi thi quốc tế là do Hội Nhạc sĩ cử đi, chứ không phải Bộ Văn hóa. Điều đó cho thấy vai trò của Hội trong việc phát hiện, tập hợp và cử những tài năng đi thi đấu, kể cả những người không phải đảng viên", ông Trịnh nói.

Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh. Ảnh: Q.N

Theo vị Thiếu tướng, chính các hội chuyên ngành mới là nơi có thể nắm bắt và thực hiện những công việc đặc thù như vậy.

Tương tự, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 đã ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó Hội Nhạc sĩ đóng vai trò nòng cốt, vừa trực tiếp tổ chức, vừa tuyển chọn cho các chương trình, concert tầm cỡ quốc gia, tạo nên một sự "thăng hoa" cho âm nhạc Việt Nam.

"Chưa bao giờ tôi thấy những nghệ sĩ rất trẻ, thậm chí chưa hiểu gì lắm về cách mạng, lại có thể bày tỏ tình yêu đất nước mạnh mẽ đến vậy qua tác phẩm của mình", ông Trịnh chia sẻ.

Đức Phúc đã xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga. Ảnh: BTC

Mong muốn giữ "chất riêng" của từng chuyên ngành

Từ thực tế đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh bày tỏ, điều ông mong muốn nhất là Đại hội sẽ tiếp tục quan tâm, giữ và bảo vệ được tính chuyên ngành của mỗi hội.

"Mỗi một chuyên ngành đều có sự khác biệt rất lớn. Hội Nhiếp ảnh khác, hội Sân khấu khác. Âm nhạc tuy có mặt ở mọi lĩnh vực nhưng âm nhạc trong sân khấu, điện ảnh, múa... đều có đặc trưng riêng, khác hoàn toàn với âm nhạc chuyên về sáng tác, lý luận hay biểu diễn độc lập", ông phân tích.

Với gần 50 năm tuổi Đảng, từ khi còn là một người lính trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ là một cơ hội để đổi mới, để các hội phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình.

Ông dẫn chứng, chỉ trong đầu tháng 7, Hội Nhạc sĩ đã tổ chức ba trại sáng tác lớn để các nhạc sĩ trên cả nước có cảm hứng viết nên những tác phẩm mới ca ngợi quê hương, đất nước. Theo Thiếu tướng Trịnh, đó chính là tiếng nói của âm nhạc, luôn đồng hành cùng dân tộc.

Nêu việc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay không còn Hội Nhà văn trong cơ cấu. Ông cho rằng đây là một điều cần suy ngẫm, đồng thời bày tỏ mong muốn tất cả 10 hội chuyên ngành sẽ tiếp tục được ủng hộ để những người làm công tác hội, những người nghệ sĩ có thể cống hiến trọn vẹn tài năng và tình yêu của mình cho Tổ quốc.

