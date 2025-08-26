Hà Nội ngập diện rộng sau bão số 5: Vì sao hệ thống thoát nước vận hành hết công suất vẫn quá tải?

Mưa lớn vượt dự báo, nhiều nơi ngập sâu

Chiều 26/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Ngọc Uyên, Phó phòng Đối ngoại truyền thông Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, từ chiều và đêm 25/8 đến chiều 26/8, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 5.



“Mưa lớn vượt mọi dự báo, có nơi đạt trên 461mm trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đây là nguyên nhân khiến hệ thống thoát nước của thành phố quá tải, dẫn đến loạt tuyến phố ngập nặng trong ngày hôm nay”, ông Uyên nhấn mạnh.



Theo thống kê, lượng mưa đo được phổ biến từ 200 – 300mm, nhiều điểm vượt xa ngưỡng chịu tải của hệ thống: phường Hai Bà Trưng ghi nhận trên 461mm, Yên Sở 368mm, Tây Mỗ 352mm, Yên Nghĩa 334mm, Ô Chợ Dừa 323mm, xã Vĩnh Thanh 304mm… “Tất cả đều vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước hiện nay”, ông Uyên cho biết.



Nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội ngập sâu do mưa lớn kéo dài. Trong ảnh: Người dân gặp khó khăn di chuyển trên đường Nguyễn Xiển: Ảnh: Sông Bùi.

Tính đến 14 giờ ngày 26/8, Công ty Thoát nước Hà Nội ghi nhận hàng loạt điểm úng ngập, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các khu vực bị ảnh hưởng trải rộng từ trung tâm đến ngoại thành.

Cụ thể: Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực); Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam); Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội); Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa); Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền; Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8); Hoa Bằng (ngõ 99); Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC); Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai);



Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ); Thái Hà (đoạn SN2- SN32); Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng); Nguyễn Văn Trỗi; Ngõ 165 Thái Hà; Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm); Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên); Đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall);



Phùng Khoang (đình Phùng Khoang); Trần Duy Hưng (ngã tư Trần Duy Hưng – Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng); Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn); Quan Nhân.



Đặc biệt, hầm chui số 1, số 5, số 6, Km9+656 Đại lộ Thăng Long; Yên Xá; Khu Tổng cục V - Bộ Công An; Triều Khúc (đối diện trường GTVT); Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình); Phố Xốm (đoạn cây xăng); Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ); Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê); Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê); Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát; Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La); Đường Quyết Thắng.

Khu vực An Khánh ngập sâu. Ảnh: Thủy Lê

Trạm bơm, hồ điều hòa hoạt động hết công suất

Để ứng phó, toàn bộ hệ thống thoát nước của thành phố đã được kích hoạt ở mức tối đa. Ông Bùi Ngọc Uyên cho biết, trạm bơm Yên Sở từ tối 25/8 đến chiều 26/8 đã vận hành 20/20 tổ máy, với công suất khoảng 90m³/s, tương đương mỗi giây bơm 90 mét khối nước ra sông Hồng.



Ngoài ra, các trạm bơm Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, cùng hệ thống hồ điều hòa lớn như Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ… đều được mở cửa phai, vận hành đồng bộ để hạ mực nước. Hàng trăm điểm ga thu, cửa xả cũng được lực lượng công nhân túc trực, nạo vét rác để bảo đảm thoát nước nhanh nhất.



“Chúng tôi đang vận hành hết công suất các trạm bơm, kết hợp xe bơm di động, mở cửa phai điều tiết, nhằm giảm nhanh mực nước tại các điểm úng ngập ở phía Tây và phía Bắc TP Hà Nội - vốn thuộc lưu vực sông Nhuệ”, ông Uyên nói.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt chế độ ứng trực 24/24h, huy động 100% quân số, với hơn 2.000 cán bộ, công nhân được rải khắp các địa bàn trọng điểm. Trong ảnh: Nhân viên công ty Thoát nước Hà Nội ứng trực tại phố Quyết Thắng (ngã ba giao Quốc lộ 6). Ảnh: Ngọc Bảo

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận, một số khu vực ven đô, giáp ranh vẫn thường xuyên đối mặt nguy cơ úng ngập cao hơn do hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, thiếu trạm bơm và hồ điều hòa. Bên cạnh đó, một phần cũng do Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa cũng chưa hoàn thành.



Theo tính toán, với khu vực trung tâm (lưu vực sông Tô Lịch, bên trong vành đai 2 – vành đai 3), nếu lượng mưa vượt 310mm trong 48 giờ, nguy cơ ngập là rất lớn. Lần này, nhiều điểm ghi nhận lượng mưa trên 350 – 460mm chỉ trong 24 giờ, vượt xa ngưỡng cảnh báo.



“Về nguyên tắc, hệ thống vẫn có thể tiêu thoát được nước, nhưng cần thêm nhiều thời gian. Khi mưa lớn kéo dài, tất cả hồ chứa, kênh mương, sông đều dâng cao, gây chậm quá trình tiêu thoát”, ông Uyên cho biết.



Huy động 100% nhân lực, tập trung giải quyết hơn 50 điểm úng ngập

Để ứng phó tình huống khẩn cấp, Công ty Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt chế độ ứng trực 24/24h, huy động 100% quân số, với hơn 2.000 cán bộ, công nhân được rải khắp các địa bàn trọng điểm.



Các lực lượng tập trung xử lý hơn 50 điểm úng ngập, khơi thông kênh mương, hồ điều hòa, cửa thu và các trục giao thông chính. Mục tiêu là đưa nước thoát nhanh nhất ra khỏi thành phố, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống và giao thông của người dân.



“Dù trời vẫn tiếp tục mưa, toàn bộ hệ thống vẫn đang được vận hành khẩn trương, phối hợp với các lực lượng chức năng khác của thành phố để kiểm soát tình hình. Công nhân ứng trực tại chỗ, bám sát hiện trường, sẵn sàng điều tiết khi có yêu cầu”, đại diện Công ty nhấn mạnh.



Hiện nay, mưa trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp diễn. Công ty Thoát nước Hà Nội cảnh báo, nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt vùng trũng thấp, ven đô, là rất cao. Người dân được khuyến nghị hạn chế đi lại tại các tuyến đường đã và đang ngập, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.



Trong dài hạn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước hiện đại, đồng bộ, có khả năng chống chịu trước những kịch bản mưa cực đoan do biến đổi khí hậu. Đặc biệt, các khu vực ven đô, vùng mới phát triển cần sớm được bổ sung hồ điều hòa, trạm bơm cục bộ, và quy hoạch hạ tầng thoát nước phù hợp với tốc độ đô thị hóa.

