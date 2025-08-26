Chủ đề nóng

Tin tức
Lào Cai: 2 người thương vong, 1 người mất tích do mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn, sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ cũng đã khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương và 1 người bị cuốn trôi mất tích.
Cơn bão số 5 gây mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, từ đêm 25/8 đến trưa ngày 26/8, trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn. Trong quá trình đi kiểm tra vận hành của nhà máy, anh Lò Văn K. (SN 2000), công nhân nhà máy thuỷ điện Mây Hồ bất cẩn rơi xuống hồ và tử vong.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, vào khoảng gần 13 giờ chiều nay (26/8), mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông đã khiến 2 người bị cuốn trôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm. Hiện đã tìm thấy 1 nạn nhân là anh Vàng A G. (SN 1986), trú tại thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn. Lực lượng chức năng đã chuyển anh Vàng A G. lên bệnh viện Sa Pa điều trị.

Nạn nhân còn lại là anh Lý A H. (SN 1998), thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn hiện vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm.

Ngoài thiệt hại về người, tại Km40+350 tuyến đường tỉnh lộ 155, thôn Can Hồ Mông đã xảy ra sạt lở với khối lượng khoảng 100m3 đất đá, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thiệt hại, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả.

Đồng thời, tiến hành căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm không cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực này. UBND xã Ngũ Chỉ Sơn cũng tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp gia cố, chằng chống nhà cửa, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi thuỷ sản. Thực hiệnh di dời 19 hộ dân tại thôn Lao Chải đến nơi an toàn.

