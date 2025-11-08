Thông tin mới nhất từ Bộ Công an vụ án DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can để điều tra về 3 hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

"Thời điểm này, vụ án đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Thì có cái thông tin diễn biến mới vụ án, Bộ Công an sẽ có thông tin", Thiếu tướng Toản nói.

Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường được biết đến với biệt danh Ngân 98, DJ Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" vì bán "viên rau củ Collagen" dù không được cấp phép lưu hành.

Khoảng 10 ngày sau, Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ. Do có tham gia vào quá trình đưa hối lộ cùng Lương Bằng Quang, Ngân 98 bị khởi tố thêm về tội danh này.

Cơ quan điều tra xác định, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã đưa số tiền 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị cơ quan chức năng xử lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng giảm cân không đạt tiêu chuẩn công bố hoặc là hàng giả.

Công an TP HCM bắt tạm giam Lương Bằng Quang để điều tra về hành vi Đưa hối lộ; đồng thời khởi tố bổ sung Võ Thị Ngọc Ngân với vai trò đồng phạm. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra xác định, Ngân lập Công ty ZuBu (mẹ làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (nhờ người khác đứng tên) nhưng trực tiếp điều hành, hưởng lợi. Từ năm 2021, cô hợp tác nhà máy ở Hà Nội gia công các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000. Ngoài hàng được cấp phép, Ngân còn tự sản xuất "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, dán nhãn trùng thương hiệu và bán kèm với sản phẩm chính, dù trên bao bì ghi "hàng tặng kèm, không bán".

Hàng được chuyển từ Hà Nội vào kho ZuBu shop ở TP HCM, rồi phân phối qua mạng xã hội. Mỗi liệu trình gồm X3/X7/X1000 và Collagen, giá 870.000-1,1 triệu đồng, doanh thu 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm này là hàng giả, nhiều mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein gây hại tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Ngày 15/10, khám xét căn penthouse 300 m2 của vợ chồng Ngân 98 theo thủ tục tố tụng, cảnh sát thu giữ két sắt có hơn 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.