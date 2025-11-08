Bộ Công an thông tin vụ Hoàng Hường: Kê biên 2 tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 8/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp một số thông tin đáng chú ý về vụ án Hoàng Hường.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, liên quan vụ Hoàng Hường, tháng 10/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng.

Ngày 27/10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra khởi tố thêm một bị can là Nguyễn Thị Tường An, sinh năm 1993, cùng tội danh "Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng".

"Hành vi của đối tượng này là giúp việc, giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp. Bên cạnh đó thì cơ quan điều tra cũng đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá trên 300 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án", Thiếu tướng Toản nói và cho biết vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra, Bộ Công an sẽ thông tin nếu có diễn biến mới.

Hoàng Thị Hường bị khởi tố. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (tên thường gọi là Hoàng Hường) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đã phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường. Đối tượng đứng đầu hệ sinh thái này từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có.

Bộ Công an bắt thêm 1 bị can trong vụ Hoàng Hường

Hoàng Hường còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng một số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này ngụy biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Đến ngày 29/10, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993, Tây Hồ, TP.Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Hường sinh năm 1987, quê Phú Thọ, được biết đến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Hiện, trên các trang mạng xã hội cá nhân, Hoàng Hường tự giới thiệu là chủ chuỗi phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường từng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh và phát ngôn trên mạng xã hội. Năm 2020, Hoàng Hường từng đăng tải thông tin không chính xác về tình hình mưa bão tại Quảng Bình, gây ảnh hưởng đến uy tín và công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả của địa phương.