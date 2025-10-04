Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể 2 cháu nhỏ

Xem phim, tôi bất giác nhớ đến sự cố gặp ở siêu thị vài ngày trước: Nhiều gia đình đang "quên" dạy con điều này!
Lãnh đạo UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 4/10, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là cháu Vàng Xuân H. (SN 2023) và cháu Vàng Minh H. (SN 2024).
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.
Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú đã xảy một vụ sạt lở núi khiến nước, đất, bùn tràn xuống gây ra lũ quét vùi lấp một gia đình làm 4 người mất tích là ông Vàng Chá S. (sinh năm 1982), bà Hầu Thị D. (sinh năm 1980) cùng 2 cháu nhỏ là Vàng Xuân H. (sinh năm 2023) và Vàng Minh H. (sinh năm 2024).
Đến sáng ngày 2/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là bà Hầu Thị D. (sinh năm 1980).
