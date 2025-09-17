Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" là sai sự thật

Nhận diện và đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số Quốc gia
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư lan rộng, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, chiến lược phát triển bền vững của các quốc gia. Ở Việt Nam, Đảng ta sớm xác định vai trò then chốt của chuyển đổi số, ban hành nhiều quyết sách chiến lược, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đã tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên số. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng internet và mạng xã hội để tung ra luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số – một bước đi nhằm công kích toàn diện nền tảng chính trị nước ta.