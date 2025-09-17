Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" là sai sự thật

Trước đó, một trang mạng xã hội có tên "Hóng Biến Tuyên Quang" đã đăng tải thông tin phản ánh về tình trạng giá dịch vụ tăng cao tại thôn văn hóa du lịch Lô Lô Chải. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Thường trực Đảng ủy xã Lũng Cú đã chỉ đạo UBND xã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Một Tổ công tác đã được thành lập theo Quyết định số 263/QĐ-UBND để làm việc trực tiếp với Ban Quản lý làng văn hóa du lịch và toàn bộ 51 hộ kinh doanh dịch vụ tại thôn, bao gồm các homestay, nhà hàng và điểm bán đồ ăn vặt.

Báo cáo của UBND xã Lũng Cú nêu rõ: 100% cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết. Không phát hiện trường hợp lợi dụng lễ hội hay lượng khách đông để tăng giá. Ảnh: Nguyễn Quân.

Tại báo cáo số 133/BC-UBND do Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, ông Trần Đức Chung ký, đã công bố kết quả xác minh chi tiết.

Theo đó, 100% cơ sở kinh doanh tại Lô Lô Chải đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tổ công tác không phát hiện bất kỳ trường hợp nào lợi dụng lễ hội hay lượng khách đông để tự ý tăng giá.

Mức giá dịch vụ được công khai tại các cơ sở kinh doanh như sau:

Dịch vụ lưu trú: Phòng tập thể: 100.000 – 200.000 đồng/khách. Phòng riêng không khép kín: 250.000 – 500.000 đồng/phòng. Phòng khép kín đầy đủ tiện ích: 500.000 – dưới 1.000.000 đồng/phòng. Phòng cao cấp (bao gồm bữa sáng, ngâm chân thảo dược...): từ trên 1.000.000 đến dưới 1.500.000 đồng/phòng.

Chính quyền xã Lũng Cú cho biết, nội dung phản ánh trên trang “Hóng Biến Tuyên Quang” nêu “giá cả đắt gấp 3 lần” là không đúng sự thật, thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: TL.

Dịch vụ ăn uống: Suất ăn theo thực đơn: 150.000 – 250.000 đồng/người. Đồ uống: 10.000 – dưới 50.000 đồng. Đồ ăn vặt: 5.000 – 30.000 đồng/món.

Sản phẩm lưu niệm: Tất cả sản phẩm đều được niêm yết giá trực tiếp, có thông tin nguồn gốc rõ ràng.

Báo cáo cũng chỉ rõ, thông tin phản ánh trên mạng xã hội là từ một tài khoản ẩn danh, không nêu rõ đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở nào và không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào (hóa đơn, hình ảnh...). Do đó, chính quyền không đủ cơ sở để xem xét giải quyết theo quy định.

UBND xã Lũng Cú khẳng định thông tin trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương. Đồng thời, chính quyền xã cam kết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung vào việc đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, cải thiện cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng hình ảnh du lịch Lũng Cú an toàn, thân thiện và văn minh.