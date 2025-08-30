Cây hoa thiên lý, dễ trồng dễ chăm, hiệu quả kinh tế cao

Khi mặt trời chưa ló, cánh đồng xã Đại Huệ (TP Vinh, Nghệ An) đã rộn rã bước chân người.

Thấp thoáng giữa giàn hoa xanh mướt, những chùm thiên lý nở rộ tỏa hương dịu nhẹ, báo hiệu một ngày mùa bội thu lại bắt đầu.

Nhiều gia đình huy động toàn bộ thành viên cùng tham gia, người hái hoa, người phân loại, người đóng bao.

Từ đầu tháng 7, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở xóm 3 đã bắt đầu vụ thu hoạch hoa thiên lý trên diện tích 4 sào trồng từ cuối năm ngoái. Đều đặn mỗi ngày, chị cùng chồng và con ra đồng từ tờ mờ sáng.

Năm nay, hoa thiên lý ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An được mùa, được giá giúp người dân có thu nhập cao

“Phải hái hoa lúc trời còn mát, khi sương chưa tan để hoa giữ được độ tươi lâu, màu đẹp và không bị thâm. Khoảng 7 giờ sáng là thương lái đã có mặt, mua ngay tại ruộng nên không lo hư hao, tồn đọng”, chị Thảo cho hay.

Dù giá hoa thiên lý năm nay có giảm nhẹ, dao động quanh mức 25.000 đồng/kg, nhưng nhờ diện tích lớn và năng suất ổn định, mỗi ngày gia đình chị vẫn thu được khoảng 100 kg, tương đương 2,5 triệu đồng.

Sản phẩm sau khi thu mua sẽ được thương lái đóng gói và vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, những nơi nhu cầu về hoa thiên lý trong ẩm thực và chế biến thực phẩm rất cao.

Không chỉ gia đình chị Thủy, hoa thiên lý hiện đang là cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân xã Đại Huệ.

Anh Lê Anh Tuấn, một trong những người trồng hoa thiên lý lâu năm cho biết: “Tôi cũng trồng 4 sào, trung bình mỗi ngày hái được khoảng 50 kg, bán ngay tại ruộng với giá từ 25.000 – 35.000 đồng/kg. Mỗi ngày có thể kiếm được 1,5 triệu đồng, cao hơn hẳn so với trồng ngô hay lúa như trước kia”.

Người dân xã Đại Huệ, Nghệ An thu hoạch hoa thiên lý vào sáng sớm

Theo anh Tuấn, cây hoa thiên lý rất dễ trồng, phát triển khỏe, ít sâu bệnh và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Chỉ cần làm luống cao, thoát nước tốt để tránh úng rễ; dựng giàn chắc chắn và phủ bạt để hạn chế cỏ dại là đủ cho cây sinh trưởng tốt.

Sau khi gieo trồng khoảng 3 tháng là bắt đầu cho thu hoạch. Năng suất kéo dài trong nhiều tháng nếu chăm sóc đúng kỹ thuật.

Gia đình anh Tuấn còn chia khu vườn hoa thành nhiều khu vực, trồng luân phiên để có thể thu hoạch quanh năm, tránh dồn vụ. Nhờ đó, ngày nào cũng có hoa để bán, dòng tiền ổn định, không bị “đứt gãy” như một số loại cây khác.

“Chúng tôi không cần mang ra chợ, không cần vận chuyển đi xa. Hái tại ruộng, cân tại ruộng, tiền trao tay liền. Nhẹ nhàng mà hiệu quả”, anh nói thêm với nụ cười phấn khởi.

Cả làng "vào mùa" hái hoa thiên lý, rủng rỉnh tiền

Theo ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết: Mô hình trồng hoa thiên lý tại địa phương ban đầu chỉ là thử nghiệm với một vài hộ dân tiên phong. Nhưng nhờ hiệu quả rõ rệt, chi phí đầu tư thấp, thu nhập cao nên mô hình nhanh chóng lan rộng khắp xã.

Thu hoạch hoa thiên lý cả trẻ em và người già cũng có thể làm được. Ảnh: Đình Tiệp

“Hiện toàn xã có hơn 70 ha trồng hoa thiên lý. Mỗi ha cho thu nhập trung bình từ 350 – 400 triệu đồng/năm. Có hộ chăm tốt, làm bài bản thì còn cao hơn”, ông Tiến cho biết thêm.

Không chỉ hỗ trợ giống, phân bón và kỹ thuật, chính quyền địa phương còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn định kỳ về phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật dựng giàn, chăm sóc cây ra hoa đúng thời điểm.

Mục tiêu không chỉ là sản lượng cao mà còn phải đảm bảo chất lượng, giữ uy tín với thương lái và mở rộng thị trường.

Hoa thiên lý (Telosma cordata) là loại cây dây leo có nguồn gốc từ Đông Nam Á, nổi bật với đặc điểm sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh, hoa mọc thành chùm, màu vàng xanh dịu mắt và hương thơm nhẹ.

Hoa thiên lý không chỉ là món ăn ngon mà còn là vị thuốc quý chữa nhiều bệnh

Hoa thiên lý không chỉ đẹp mà còn là nguyên liệu quý trong ẩm thực và y học cổ truyền.

Tại các thành phố lớn, hoa thiên lý được ưa chuộng trong các món ăn như canh cua hoa thiên lý, hoa xào thịt bò, làm gỏi hay dùng để nhúng lẩu. Hoa có tính mát, giúp thanh nhiệt, bổ dưỡng và tốt cho người bị mất ngủ hay suy nhược. Cũng chính vì thế, đầu ra cho hoa thiên lý luôn ổn định, đặc biệt trong mùa hè.

Sự phát triển của vùng trồng hoa thiên lý ở xã Đại Huệ là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp.

Không cần đất rộng, không cần nhiều vốn, người nông dân nơi đây vẫn có thể làm giàu bền vững trên chính thửa ruộng của mình.

Trong tương lai, nếu được đầu tư tốt hơn về khâu bảo quản sau thu hoạch, đóng gói và kết nối thị trường, hoa thiên lý Đại Huệ hoàn toàn có thể trở thành thương hiệu nông sản mạnh của xứ Nghệ.

Theo: Báo Văn hóa