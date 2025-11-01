Xem phim, tôi nhận ra người anh trai này mới là nhân vật đáng yêu nhất, cô gái nào cũng muốn có bên cạnh
Hơn 20 năm kể từ khi đưa những chú đà điểu từ châu Phi về thử nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, đến nay Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa (đơn vị doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Khánh Việt thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa) đã xây dựng được một hệ thống sản xuất, chăn nuôi đạt chuẩn hằng năm đưa ra thị trường hơn 12.000 chú đà điểu con.
Ông Huỳnh Trung Sơn, Giám đốc Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa, cho biết trại đà điểu thành lập từ năm 2004. Ban đầu nuôi thử nghiệm giống đà điểu được nhập từ châu Phi và châu Úc.
Sau đó, nhận thấy giống từ châu Phi thuận lợi hơn, con lớn trưởng thành có thể nặng từ 100- 130kg. Sau đó, Trung tâm phải cử cán bộ qua tận Nam Phi để lấy giống thêm đem về nuôi và tìm hiểu các đặc tính, phương pháp nuôi dưỡng.
Hiện nay, Trung tâm đang có đàn sinh sản từ 600-700 con mái, mỗi năm cho ra đời 12.000 con đà điểu con cung cấp cho thị trường cả nước về con giống.
Số đà điểu thương phẩm mà công ty để lại nuôi khoảng 7.000-8.000 con, mỗi năm đưa ra thị trường trên 300 tấn thịt, da, trứng.
Bên cạnh đó, Trung tâm xây dựng được một hệ thống trang trại có chuồng trại, nhà xưởng được xây dựng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.
Nguồn nước, thức ăn, nước thải được kiểm soát chặt chẽ và đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Hệ thống chuồng trại của trung tâm rộng, được đầu tư hiện đại, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về chăn nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hiện nay, Trung tâm có 2 khu trang trại nuôi đà điểu. Ở trang trại thứ nhất là nuôi đà điểu sinh sản, khu ấp trứng, om đà điểu con. Trang trại thứ 2 sẽ nuôi thương phẩm những đà điểu lớn từ 5 tháng trở lên.
Quy trình sinh sản đà điểu giống châu Phi cũng hết sức đặc biệt và thực hiện một cách khoa học.
Trong các khu vực của trung tâm thì khu sinh sản có khoảng 124 chuồng, mỗi chuồng rộng khoảng 30 m2, dành cho 1 con trống và 2 con mái.
Hệ thống chuồng làm bằng lưới B40, có đường chạy đủ dài khoảng 60-100 m để đà điểu thoải mái vận động.
Trứng đà điểu sau khi đẻ ra được ghi lại cẩn thận ô chuồng, H là mã số con đực còn V là mã số con cái. Mỗi quả trứng sinh ra đều có mã số để quản lý bằng phần mềm nhằm tránh hiện tượng đồng huyết, suy giảm chất lượng đàn.
Tiếp đến trứng được đem khử trùng bằng phương pháp xông hơi formol, thuốc tím rồi đưa vào ấp hoặc bảo quản ở nhiệt độ 15 -22C nếu chưa đủ mẻ ấp. Những quả trứng không đủ tiêu chuẩn ấp được loại làm trứng thương phẩm, những quả còn lại đưa vào ấp và phải bổ sung thêm thông tin này vào hồ sơ theo dõi ấp trứng. Trứng ấp ở nhiệt độ khoảng 36,2 - 36,8 độ C, ẩm độ 20-25% và cứ khoảng 2 giờ đảo một lần.
Vào khoảng 10-15 ngày ấp, trứng được soi để loại những quả trứng chết phôi, phôi không tan. Vào ngày thứ 22-25 tiếp tục soi lần 2 để loại bỏ trứng không chất lượng. Sau 38-45 ngày ấp đây là thời điểm quan trọng do đó nhân viên ngày nào cũng soi trứng để chuyển những quả phôi đã chui vào buồng khí qua máy nở, phát hiện những phôi yếu để can thiệp.
Do đà điểu tính nhút nhát nên cần bố trí chuồng nuôi nơi tương đối yên tĩnh, tránh tiếng động lạ, đột ngột làm đà điểu hoảng loạn dễ gây tai nạn. Chuồng gồm 2 phần là phần có mái che và phần sân chơi.
Đà điểu non được nuôi bằng cám công nghiệp và khi lớn lên, chúng chuyển sang ăn rau, cỏ với lượng 2 kg/ngày. Giá con giống đà điểu châu Phí có giá khoảng 1,6 triệu đồng (7 ngày tuổi). Người mua liên lạc trực tiếp để được tư vấn cụ thể cũng như hướng dẫn kỹ thuật, cách chăm sóc.
Các chú đà điểu châu Phi sẽ tiếp tục được đưa vào các khu vực chăm sóc dựa vào số tháng, sau đó sẽ chuyển ra khu vực nuôi thương phẩm.
Thức ăn của đà điểu chủ yếu từ rau, cỏ voi VA06. Tất cả được xay nhỏ, bổ sung dinh dưỡng, cám tổng hợp. Nếu đà điểu đẻ trứng sẽ cho ăn thêm giá đỗ nhằm bồi bổ.
Các sản phẩm của Trung tâm Giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa hiện được phân phối rộng khắp cả nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc. Trang trại được chứng nhận ISO 22.000 - 2018, tiêu chuẩn quốc tế.
