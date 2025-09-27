Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thư Kỳ giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan với tác phẩm đầu tay "Girl"

Nam Khánh (Theo Chosun) Thứ bảy, ngày 27/09/2025 15:45 GMT+7
Tối 26/9, tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Busan, nghệ sĩ Thư Kỳ được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhờ bộ phim đầu tay mang tên "Girl".
Thư Kỳ rưng rưng nước mắt trên sân khấu, cảm ơn ban giám khảo và những đạo diễn cùng đề cử, khẳng định: “Tôi nghĩ mình may mắn, mọi người đều rất giỏi".

Không chỉ gửi lời tri ân ban tổ chức, Thư Kỳ dành nhiều tình cảm cho đạo diễn Hầu Hiếu Hiền - người đã đưa cô vào làng điện ảnh. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng nếu không có sự dìu dắt của ông, cô đã không thể thực hiện được bộ phim này. Cô cũng nhắc đến những nhà làm phim từng đồng hành cùng mình trong hơn 30 năm qua, nhờ họ mà cô có động lực, kiến thức để bước vào vai trò đạo diễn.

Từ trái tim người con gái lớn lên trong nghèo khó, Thư Kỳ còn gửi lời cảm ơn cha mẹ vì sự nghiêm khắc và cảm ơn chồng - diễn viên Phùng Đức Luân - vì đã bao dung: “Cảm ơn anh ấy đã chịu cưới một phụ nữ không mấy khi ở nhà". Cuối cùng, cô dành tặng tác phẩm của mình cho những người phụ nữ từng tổn thương trong tâm hồn, mong họ mạnh mẽ bước qua đau thương để đón nhận những ngày tươi sáng.

Tối 26/9, tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Busan, nghệ sĩ Đài Loan Thư Kỳ được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhờ bộ phim đầu tay mang tên "Girl". Chosun.

Bộ phim "Girl" lấy bối cảnh năm 1988 tại Đài Loan (Trung Quốc), xoay quanh cuộc sống của nhân vật Lâm Tiểu Lệ (do Bạch Tiểu Anh đóng) cùng mẹ. Tác phẩm khắc họa sự khắc nghiệt, những nỗi đau và tổn thương của gia đình nghèo tại Đông Á, đặc biệt là qua lăng kính của một đứa trẻ gái. Trong phim, Thư Kỳ đã đưa vào đó những trải nghiệm cá nhân từng in hằn trong ký ức tuổi thơ như bạo hành gia đình hay tiếng ồn ào, căng thẳng giữa những bức tường tạm bợ.

Tác phẩm không chỉ gây tiếng vang tại Busan mà còn được đề cử tranh giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2025, hạng mục quan trọng nhất của sự kiện. Đây là lần đầu tiên một nữ đạo diễn người Hoa lọt vào danh sách đề cử ngay từ phim đầu tay, một cột mốc mang tính lịch sử không chỉ với Thư Kỳ mà cả nền điện ảnh châu Á.

Sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo, tên thật của Thư Kỳ là Lâm Lập Tuệ. Tuổi thơ của cô gắn liền với những trận đòn roi từ cha mẹ, một phương pháp giáo dục nghiêm khắc khiến cô thường bỏ nhà ra đi. Lên cấp ba, cô bỏ học để kiếm sống, sau đó được một công ty giải trí phát hiện và bước vào ngành giải trí với vai trò người mẫu nghiệp dư.

Khi chuẩn bị cho bộ ảnh đầu tay, Thư Kỳ chọn cho mình nghệ danh mang đậm màu sắc văn học, lấy cảm hứng từ cụm “cầm kỳ thư họa”. Những năm đầu sự nghiệp, cô tham gia chụp ảnh gợi cảm, đóng phim cấp ba. Nhưng đến năm 1996, cô tạo bước ngoặt lớn khi tham gia phim "Sắc tình nam nữ" của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, diễn cùng Trương Quốc Vinh và Mạc Văn Úy. Vai diễn giúp cô giành danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc và Diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Tượng.

Từ đó, Thư Kỳ dần vươn lên hàng minh tinh với những vai diễn trong "Đô thị thủy tinh", "Người vận chuyển", "Three Times", "Nhiếp Ẩn Nương". Sau ba thập niên miệt mài đóng phim, lần đầu cầm máy, cô lại một lần nữa tỏa sáng, không phải bằng vẻ đẹp, mà bằng chính giọng nói điện ảnh của mình.

Bên cạnh chiến thắng của Thư Kỳ, nhiều giải thưởng quan trọng cũng được trao trong đêm bế mạc. Giải thưởng lớn dành cho Phim hay nhất thuộc về "Hoàng hôn ở Lạc Mục" của đạo diễn Trung Quốc Trương Luật. Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Ji Won được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong "En Route To" của đạo diễn Yoo Jae In. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho ba diễn viên Nhật Bản gồm Kitamura Takumi, Ayano Go và Hayashi Yuta trong phim "BAKA's Identity".

Ban giám khảo cũng trao giải đặc biệt cho phim "Funky Freaky Freaks" của đạo diễn Hàn Quốc Han Chang Iok, ghi nhận tinh thần sáng tạo và ngôn ngữ điện ảnh mới lạ của tác phẩm.

Liên hoan phim quốc tế Busan được tổ chức lần đầu năm 1996, hiện là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á. Năm nay, chương trình quy tụ 241 phim từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trình chiếu trong hơn một tuần. Ban giám khảo năm 2025 gồm đạo diễn Na Hong Jin, Marzieh Meshkini, Nandita Das, Yulia Evina Bhara, cùng diễn viên Lương Gia Huy và Han Hyo Joo.

