Sáng 7/8, Bộ GDĐT tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và Phong trào “Bình dân học vụ số” ngành Giáo dục. Hội nghị được kết nối với 600 điểm cầu của các Sở GDĐT; các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trên cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: "Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nơi công nghệ số đang thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục. Chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược, quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát động phong trào thi đua.

Đặc biệt, trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số mở ra những cơ hội chưa từng có để nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp giáo dục, cá nhân hóa lộ trình học tập, và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho mọi người dân. Đại dịch Covid-19 vừa qua đã cho chúng ta thấy rõ hơn bao giờ hết vai trò then chốt của công nghệ số trong việc duy trì hoạt động giáo dục, đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về chuyển đổi số quốc gia, trong đó giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực tiên phong. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 cũng xác định rõ mục tiêu xây dựng nền giáo dục số, giáo dục thông minh.

Thời gian qua, ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này và đã đạt được một số kết quả quan trọng như đã xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu toàn ngành Giáo dục, từ đó triển khai các nền tảng ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước, quản trị nhà trường, dạy học kiểm tra đánh giá trực tuyến dùng chung, kho học liệu số dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển năng lực số trong toàn ngành".

Để phong trào thi đua triển khai sâu rộng, toàn diện, thực sự trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT phát động và triển khai phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và Phong trào “Bình dân học vụ số” ngành Giáo dục.

Tại hội nghị, đại diện một số Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp thực tiễn và thể hiện quyết tâm lan tỏa động lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến từng giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân.

Đại diện Sở GDĐT TP.HCM cho biết, địa phương đã xác định rõ việc giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh, đặc biệt là ngay từ cấp tiểu học, không chỉ là một nhiệm vụ cần thiết trước mắt, mà còn là một định hướng mang tính chiến lược lâu dài.

Kỹ năng công dân số không thể chỉ dừng lại ở mức độ lồng ghép hỗ trợ, mà cần được nhìn nhận là một nền tảng cốt lõi của giáo dục hiện đại, được triển khai có hệ thống, linh hoạt và liên thông, song hành cùng phát triển năng lực học, kỹ năng sống và phẩm chất công dân – nhằm hình thành nên một thế hệ học sinh chủ động, bản lĩnh, nhân văn và an toàn trong thế giới số.

NGƯT. TS Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cũng chia sẻ, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động như chuyển đổi số, cải cách hành chính trong hoạt động quản lý, điều hành; chuyển đổi số nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; nghiên cứu, xây dựng nền tảng chuyển đổi số; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số; Chỉnh sửa chương trình đào tạo xây dựng học liệu số, đồng thời thường xuyên tổ chức hội thảo, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm...



Đại diện Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam chia sẻ, nhà trường triển khai các phong trào thi đua toàn trường với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”, nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, ứng dụng công nghệ, đồng thời lan tỏa văn hóa số trong cộng đồng giáo viên và học sinh.

Kết quả đã đạt được như Câu lạc bộ (CLB) GART trở thành CLB Robotics học sinh THPT đầu tiên tại Hà Nội có thành tích quốc tế; các dự án robot hướng tới cộng đồng như: Robot tưới cây thông minh, Máy phân loại rác tự động, Robot điều hướng cho người khiếm thị; học sinh đạt hàng chục giải thưởng quốc gia quốc tế trong các kỳ thi VEX, FTC, Tin học trẻ; nhiều học sinh đạt học bổng toàn phần ngành kỹ thuật - công nghệ tại các đại học hàng đầu.