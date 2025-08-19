Thủ tướng: 250 công trình hôm nay tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam

Lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội sáng nay 19/8.



Thủ tướng phát biểu tại sự kiện

Đã huy động 63% tư nhân trong 250 dự án trị giá 1,28 triệu tỷ đồng hôm nay

Sau khi dự lễ khởi công, khánh thành hàng loạt công trình chào mừng đại lễ, Thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng, định hướng và chỉ đạo việc triển khai các dự án trọng điểm trong dịp kỷ niệm đặc biệt của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, những mốc son lịch sử trong suốt 80 năm qua luôn là niềm tự hào của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh giá trị tinh thần của Cách mạng Tháng Tám vẫn trường tồn, bất diệt.

“Hiện nay, chúng ta đang nỗ lực tăng tốc bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm 2021 - 2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu trăm năm”, người đứng đầu Chính phủ nói.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh ấy, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Quốc hội, chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, với một cái tinh thần là Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thì thống nhất, Quốc hội về ủng hộ, nhân dân thì đồng tình, Tổ quốc thì mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ,…

“Ta chỉ có bàn làm, không có bàn lùi, tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định, thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết liệt chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh, bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược. Đồng thời, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước…

Trong đó, có một loạt các tuyến quốc lộ cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục xã hội, thể thao... được xây dựng và khánh thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, chúng ta tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân.

Theo Thủ tướng, với 250 công trình, dự án được khởi công, khánh thành, nhưng chỉ có khoảng 37% là vốn nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân.

"Đó là hiệu quả, minh chứng đúng đắn cho chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 và quan điểm Ngân sách Nhà nước là chỉ giữ vốn mồi, kích hoạt để huy động mọi cái nguồn lực xã hội cho phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đáng chú ý, các dự án được trải dài trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục thể thao, văn hóa và an sinh xã hội.

“Các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược trong việc xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái về hạ tầng chiến lược của đất nước chúng ta”, Thủ tướng nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự sự kiện (Ảnh: Chinhphu.vn).

Ông nhấn mạnh: Các dự án góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện tại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.



Tự hào khi chúng ta tự đứng trên đôi chân của mình

Người đứng đầu Chính phủ lấy minh chứng: Trước đây xây cầu bắc qua sông Tiền, sông Hậu Việt Nam phải đi thuê 100% tư vấn, thiết kế, giám sát nước ngoài, thậm chí vay vốn gần như là 100%. Nhưng bây giờ, chúng ta tự làm tất cả, tự lo liệu vốn liếng. Đó là niềm tự hào.

“Thể hiện sự lớn mạnh, trưởng thành, phản ánh sinh động, chân thực sự nỗ lực đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và nhân dân...”, Thủ tướng nói.

Ông kỳ vọng mỗi công trình, dự án hôm nay “sẽ tiếp tục là những mảnh ghép, tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, hội nhập hùng cường, phồn vinh, văn minh và thịnh vượng”.

Người đứng đầu Chính phủ hy vọng đất nước sẽ có thêm những công trình, biểu tượng mới được bạn bè trong khu vực và thế giới nhắc đến và ngưỡng mộ.

Cầu Rạch Miễu 2 (Ảnh: Huỳnh Xây).

Nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, vì vậy ông yêu cầu cần nhanh chóng đưa vào công trình vào khai thác, sử dụng phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới với tinh thần là các dự án càng sớm triển khai với lợi ích cao nhất.

“Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, đảm bảo môi trường sáng xanh, sạch đẹp”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đối với các địa phương, sau sự kiện này Thủ tướng yêu cầu khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt ra yêu cầu đổi mới phong cách, phương pháp làm việc mới để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần cùng nhau hỗ trợ các doanh nghiệp lớn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ khuyến khích doanh nghiệp, các địa phương lớn mạnh hơn, vươn lên đảm nhiệm các công trình lớn hơn tại quê hương.

Ông đề nghị, phát huy hơn tinh thần Cách mạng tháng Tám hào hùng, lịch sử xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ…

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước, cần đoàn kết, thống nhất, cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu quyết tâm, nỗ lực thần tốc, táo bạo, táo bạo hơn nữa, để hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đúng và vượt tiến độ đề ra.

Các dự án được đưa ra như Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Nhà máy điện hạt nhân; các trung tâm công nghệ cao và các trung tâm chuyển đổi số… đưa dân tộc Việt Nam bước tới giải vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước.