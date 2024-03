Thủ tướng chỉ đạo làm "mạnh tay" với cây xăng bán hàng không xuất hóa đơn điện tử

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo về về kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 2/3. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ nêu hàng loạt nhiệm vụ đối với các ngành, lĩnh vực, trong đó có vấn đề giảm lãi suất cho vay, đơn giản hoá thủ tục hành chính, giải ngân đầu tư công và đặc biệt là liên quan đến vấn đề áp dụng thống nhất hoá đơn điện tử vào mua bán xăng dầu.



Thủ tướng yêu cầu phấn đấu quyết liệt tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Đối với các nhiệm vụ về hoá đơn điện tử, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu: "tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ, bán lẻ xăng dầu. Dứt khoát trong tháng 3 này, nếu các cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử thì thu giấy phép", Thủ tướng nói.

Thủ tướng lệnh xử nghiêm đại lý xăng dầu cố tình không thực hiện xuất hoá đơn điện tử mỗi lần bán xăng dầu (Ảnh: Chinhphu.vn).

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu giảm chi thường xuyên không cần thiết, hội họp; chi thường xuyên có tính chất đầu tư.

Trước đó, năm 2023 nhiều lần Thủ tướng và Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, cơ quan Thuế khẩn trương áp dụng các giải pháp để các cửa hàng xăng dầu bán lẻ xuất hoá đơn xăng dầu, kết nối dữ liệu bán hàng về cơ quan thuế.

Hiện, cả nước có 17.000 đại lý bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ tháng 7/2022. Đến 1/2/2024, khoảng 6.144 cây xăng trên cả nước thực hiện xuất hóa đơn điện tử từng lần bán và kết nối với cơ quan thuế, con số này chỉ chiếm khoảng 36% tổng số đại lý bán lẻ xăng dầu, vẫn còn khoảng hơn 60% đại lý chưa áp dụng phương thức này.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Bảo đảm lưu thông tiền tệ tốt hơn, cung ứng đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế; giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

"Tiếp tục có biện pháp giảm lãi suất cho vay; Ngân hàng Nhà nước sớm trình sửa đổi Nghị định của Chính phủ về quản lý thị trường vàng", Thủ tướng nêu.

Người "đứng đầu Chính phủ yêu cầu kiên quyết không để thiếu điện, xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; lưu ý tập trung triển khai các công trình truyền tải điện, phát điện. "Phải rà soát việc này hàng tháng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhấn mạnh đến tiếp tục xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài; hoàn thiện các phương án xử lý các dự án yếu kém, tồn đọng, Thủ tướng lưu ý nhanh chóng có các phương án xử lý các vấn đề của dự án Thép Việt-Trung, Gang thép Thái Nguyên-giai đoạn 2, Đóng tàu Dung Quất, Bột giấy Phương Nam….

Tại phiên họp, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cũng thống nhất nhận định tình hình kinh tế-xã hội tháng 2/2024 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, mặc dù kết quả đạt được trên một số lĩnh vực không cao do là tháng Tết; tính chung 2 tháng hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,04% so với tháng 1; bình quân 2 tháng tăng 3,67% (cùng kỳ năm 2023 tăng 4,6%).

Cả 3 khu vực đều phát triển tốt. Nông nghiệp phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp tăng 5,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,9%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,1%; khách quốc tế đạt trên 3 triệu lượt, tăng 68,7%.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 2 đạt 50,4 điểm (tháng 1 đạt 50,3 điểm), thể hiện mức độ cải thiện của ngành sản xuất, trong đó cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng tăng 18,6%, trong đó xuất khẩu tăng 19,2% (khu vực trong nước tăng 33,3%, cao hơn nhiều khu vực FDI (14,7%); nhập khẩu tăng 18%; xuất siêu 4,72 tỷ USD. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng ước đạt 23,5% dự toán năm, tăng 10,4%. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm (xuất khẩu gạo 2 tháng đạt 912.000 tấn, kim ngạch 639 triệu USD, tăng lần lượt 74,8% và 96,6% so với cùng kỳ); bảo đảm cân đối cung cầu lao động.

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đạt 9,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ (6,97%). Thu hút FDI đạt 4,29 tỷ USD, tăng 38,6%; vốn FDI thực hiện đạt 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ (lũy kế có 39.553 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 473 tỷ USD; tổng vốn thực hiện gần 300 tỷ USD).

Thủ tướng nhấn mạnh đến hàng loạt khó khăn, điểm nghẽn của nền kinh tế cần khắc phục trong thời gian tới (Ảnh: Chinhphu.vn).

Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, nước ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao do giá dầu thô, giá lương thực, tỷ giá trên thị trường thế giới biến động mạnh; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản thế giới; xu hướng bất ổn chính trị, kinh tế, xã hội tiếp tục gia tăng.

Tình hình sản xuất kinh doanh trong một số doanh nghiệp còn nhiều khó khăn (một trong những nguyên nhân chính liên quan tới nguồn vốn); sản xuất công nghiệp một số lĩnh vực, một số nơi phục hồi chậm; một số ngành dịch vụ, nhất là ăn uống, giải trí chưa phục hồi rõ nét.

Khó khăn, vướng mắc trên thị trường bất động sản từng bước được xử lý nhưng còn chậm. Nợ xấu có xu hướng tăng. Mặt bằng lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng còn cao. Vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 còn 33,5 nghìn tỷ chưa phân bổ.

An ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, nhưng trên một số địa bàn diễn biến phức tạp; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng. Một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; việc tham mưu, phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn bị động, bất ngờ…

Dự báo thời gian tới, Thủ tướng cho rằng tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bất ổn chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng; khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi với giá dầu thô, lương thực biến động mạnh; một số chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Ở trong nước, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu tác động, ảnh hưởng ngày càng lớn; trong thời gian giáp hạt phải tập trung lo cho dân; việc bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu… cần đặc biệt lưu ý.