Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1569/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được lập với "Tầm nhìn mới – tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra những "cơ hội mới – giá trị mới" để phát triển Thủ đô "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại" trong ngắn hạn và dài hạn, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Quy hoạch được đề xuất dựa trên các yếu tố văn hoá, văn hiến, văn minh và hiện đại, với triết lý phát triển "Phát sáng nhân tài; khai phóng trí tuệ; lan tỏa nhân văn; hòa điệu thiên nhiên; tiến cùng thời đại".

Quan điểm cốt lõi của quy hoạch là "con người là trung tâm của sự phát triển", với hình ảnh Thủ đô Hà Nội được định hình "Thủ đô văn hiến – kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa – phát triển hài hòa – thanh bình thịnh vượng – chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến – xã hội niềm tin – người dân hạnh phúc".

Quan điểm phát triển chung là phát triển Thủ đô phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.

Ảnh: Dân Việt

Khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô "Văn hiến – Văn minh – Hiện đại", xanh, thông minh, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực trong nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế và hội nhập quốc tế có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và cả nước cùng phát triển.

Cùng với đó phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, hội nhập quốc tế, gắn với quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn. Khai thác và sử dụng hiệu quả các lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế, điều kiện tự nhiên.

Bảo tồn, phát huy bản sắc, văn hoá, lịch sử nghìn năm văn hiến, các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của vùng đất Thăng Long – Hà Nội.

Văn hóa và con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tàng, là động lực, nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển Thủ đô với con người là trung tâm, hạt nhân của sự phát triển. Giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài là trụ cột cốt lõi trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng thể hiện quan điểm phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc là động lực phát triển chính của Thủ đô, tạo hiệu ứng lan toả, liên kết với các đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và cả nước.

Ảnh: Dân Việt

Phát triển nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, có bản sắc của Thủ đô. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối, giao thông công cộng, hạ tầng số, hạ tầng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Phát triển theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên, hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của quốc gia.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Thủ đô trong mọi tình huống. Tích cực chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại, xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, thanh bình và thịnh vượng, thành phố toàn cầu.

Về mục tiêu phát triển đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh – Hiện đại", xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 8,5 đến 9,5%/năm thời kỳ 2021 – 2030. Quy mô GRDP năm 2030 gấp 3,4 lần năm 2020; đóng góp 15, 16% tổng GDP của cả nước, khoảng 45, 46% GRDP của vùng Đồng bằng sông Hồng. GRDP bình quân/người đạt khoảng 13.500 đến 14 nghìn USD…

Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 6,2%; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt 70%; tỷ lệ dân số đô thị và nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 100%...

Về đô thị và nông thôn, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65, 70%; tỷ lệ vận tải công cộng phấn đấu đáp ứng 30, 40% nhu cầu đi lại của người dân đô thị; có 50% tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, xanh – thông minh – thanh bình – thịnh vượng, xứng tầm đại diện vị thế nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc, tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển hàng đầu trong khu vực, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trên thế giới; là nơi đáng đến và lưu nại, nơi đáng sống và cống hiến. Người dân có mức sống và chất lượng cuộc sống cao.

GRDP bình quân đầu người khoảng 45.000 đến 46.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80, 85%.