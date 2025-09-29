Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz: Đưa KHCN thành trụ cột hợp tác mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức. Ảnh: VGP.



Cuộc điện đàm nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và toàn diện.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước tới Thủ tướng Đức; đánh giá cao vai trò và vị thế của Đức trong Liên minh Châu Âu và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng nhận thấy sau 50 thiết lập quan hệ ngoại giao Đức là đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Đức trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đức tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư và kinh doanh; đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một trụ cột mới trong hợp tác song phương.

Thủ tướng Friedrich Merz bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; đánh giá cao những kết quả to lớn mà Việt Nam đạt được thời gian qua trong tất cả các lĩnh vực cũng như việc Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Merz khẳng định Đức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ hậu cần…

Thủ tướng cũng gửi lời hỏi thăm về tình hình bão lũ và việc khắc phục hậu quả của bão lũ hiện nay tại Việt Nam

Trong không khí chân thành, thẳng thắn và tin cậy, hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi năng lượng, giáo dục đào tạo và lao động...

Hai bên nhất trí sớm nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao hơn, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy thành lập các tổ công tác chung trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, lao động.

Hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, công nghiệp phụ trợ, kinh tế số, dược phẩm, hóa chất, giao thông vận tải...

Hai Thủ tướng cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ quan hệ ASEAN – EU cũng như tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và liên kết khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị phía Đức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức ổn định cuộc sống, hội nhập xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nước sở tại cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước; đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo nghề, tuyển dụng lao động kỹ thuật cao từ Việt Nam sang Đức, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động hai bên.

Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã trân trọng mời nhau thực hiện các chuyến thăm chính thức vào thời gian phù hợp, nhằm tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương.