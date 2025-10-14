Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tin tức
Thứ ba, ngày 14/10/2025 22:42 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

+ aA -
Hữu Dụng Thứ ba, ngày 14/10/2025 22:42 GMT+7
Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều ngày 14/10, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khánh thành và khởi công 4 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Cùng dự lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel); Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt được xây dựng trên diện tích gần 1,8 ha, với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng. Dự án hướng đến chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm đầy đủ các hạng mục: lớp học cho 750 học sinh, khu nội trú bán trú cho 260 học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao... Đây là dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới Thanh Hóa.

Đông đảo học sinh và người dân xã Bát Mọt tham dự buổi khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi dự lễ khởi công một công trình mang ý nghĩa giáo dục, xã hội và quốc phòng sâu sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi gieo chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ cho các em học sinh vùng biên. Ngôi trường là minh chứng cho tình cảm, trách nhiệm của Đảng, nhà nước đối với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc”.

Thủ tướng khẳng định chủ trương xây dựng 248 trường nội trú tại các xã biên giới là một phần trong chiến lược lớn về phát triển vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi. Việc đầu tư xây dựng trường học như tại Bát Mọt không chỉ để nâng cao dân trí, mà còn là giải pháp căn cơ để phát triển nhân lực, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp chính quyền và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm “5 bảo đảm”: Đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công; Đảm bảo mặt bằng, vật liệu thi công; Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường; Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; Đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó phục vụ lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Thủ tướng đã trao tặng Trường Bát Mọt bức tranh “Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho học sinh”.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Trường Bát Mọt bức tranh “Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho học sinh”, món quà mang giá trị tinh thần sâu sắc. Thủ tướng cùng các bộ, ngành, nhà tài trợ cũng tặng áo ấm, sách vở cho học sinh và phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai ở xã Bát Mọt và Yên Nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà đến học sinh và người dân tại xã biên giới Bát Mọt và Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn tặng thêm 2.600 cuốn sách cho thư viện trường. Viettel và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam cũng đã trao kinh phí tài trợ cho dự án.

Cùng thời điểm, tại các điểm cầu khác, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội phường Hàm Rồng; dự án hạ tầng KCN WHA Smart Technology 1 và lễ khánh thành Cung văn hóa thiếu nhi, Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành.

Tham khảo thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là 'then chốt của then chốt', cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025

Tiếp tục tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an trong phê duyệt quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Công an TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: "Nút thắt" chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Tin tức
Khó khăn trong triển khai dịch vụ công: 'Nút thắt' chính liên quan tới lĩnh vực đất đai (Bài 2)

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức
Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Đà Nẵng: Nhiều vụ án tham nhũng thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại

Tin tức
Đà Nẵng: Nhiều vụ án tham nhũng thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại

Chủ tịch Hà Nội dự khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn, lớn nhất Đông Nam Á

Tin tức
Chủ tịch Hà Nội dự khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn, lớn nhất Đông Nam Á

Đọc thêm

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch may mắn nhất, nửa đời đầu đầy khó khăn, sau tuổi 40 vượt lên rực rỡ, giàu sang

Gia đình

Đến tuổi 40, người có ngày sinh Âm lịch này sẽ tận hưởng một cuộc sống sung túc, có xe cộ, nhà cửa, tiền tiết kiệm.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas
Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas

Thế giới

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas nhằm sớm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza và đánh giá cao nỗ lực trung gian, hòa giải của các nước đã giúp đạt được thỏa thuận này.

ĐT Việt Nam 'ăn may' Nepal nhờ bàn phản lưới
Thể thao

ĐT Việt Nam "ăn may" Nepal nhờ bàn phản lưới

Thể thao

ĐT Việt Nam có chiến thắng may mắn trước đối thủ yếu Nepal nhờ bàn phản lưới nhà ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào
Thể thao

Kết quả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027: Malaysia ngược dòng đại thắng Lào

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, Malaysia xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 5-1 trước Lào.

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tiết lộ nhà lãnh đạo quyền lực đủ sức giúp chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có thể đóng vai trò then chốt trong việc chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng ông được giới lãnh đạo Nga “rất tôn trọng”.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng xã phát triển toàn diện

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chiêm Hóa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Kiên được đại hội tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chiêm Hóa khóa I.

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân
Thế giới

“Tín hiệu gửi tới Nga”: NATO huy động hàng chục máy bay chiến đấu răn đe hạt nhân

Thế giới

NATO đang chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh hạt nhân, khi 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên sẽ tham gia cuộc tập trận Steadfast Noon (“Buổi trưa kiên định”) kéo dài hai tuần trên bầu trời Biển Bắc – hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn quân sự cho biết. Giới phân tích nhận định đây là “một tín hiệu rõ ràng” gửi tới Nga.

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đăng ký kết hôn ở tuổi 67 với bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Việt Anh đã chính thức đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân. Thông tin được bạn gái nam nghệ sĩ xác nhận với truyền thông.

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết
Đông Tây - Kim Cổ

Phùng Thắng: Trung thần bị Chu Nguyên Chương nghi kỵ, phải đầu độc cả gia đình để cùng chết

Đông Tây - Kim Cổ

Cả cuộc đời Phùng Thắng là minh chứng cho bi kịch của những công thần tận trung báo quốc nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị hoàng đế Chu Nguyên Chương nghi kỵ và sát hại.

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất
Video

Tự hào nông dân Việt Nam: Tôn vinh trí tuệ khoa học cùng sức mạnh sản xuất

Video

Nhằm khẳng định vai trò của người nông dân và nhà khoa học trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, Trung ương Hội NDVN tổ chức bình chọn và tôn vinh 95 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc năm 2025, bao gồm 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của nhà nông.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên 'khoe' sẽ xây chung cư nuôi tôm
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Nông dân Việt Nam xuất sắc Hưng Yên "khoe" sẽ xây chung cư nuôi tôm

Nhà nông

Được cùng với 95 Nhà khoa học của nhà nông, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, ông Lưu Văn Dũng ở xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư về ý tưởng xây "chung cư" nuôi tôm.

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui
Thể thao

Tin tối 14/10: Vũ Văn Thanh báo tin cực vui

Thể thao

Vũ Văn Thanh báo tin cực vui; 2 cầu thủ bị treo giò ở vòng 7 V.League; Mbappe xem Ronaldo là hình mẫu lý tưởng; Jobe Bellingham lọt vào tầm ngắm của M.U; trọng tài David Coote nhận tội.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nông dân xuất sắc, nhà khoa học là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng làm giàu

Nhà nông

Chiều nay, 14/10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà Khoa học của nhà nông.

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành 'bão tố'
Thế giới

Ông Trump nổi cơn thịnh nộ giữa Quốc hội Israel vì khoảnh khắc vinh quang bỗng thành "bão tố"

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi nóng khi bài phát biểu trước Quốc hội Israel bị một nhóm nghị sĩ la ó, phản đối làm gián đoạn, trong khi sự kiện lẽ ra được xem là “thời khắc vàng” để khẳng định vai trò của ông là trung gian hòa giải Trung Đông - theo The Daily Beast.

Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Lễ tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông - sự kiện chính của Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025" đang diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam.

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai
Pháp luật

Bắt nghi phạm giật xấp vé số của người đàn ông ở Đồng Nai

Pháp luật

Liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc người đàn ông chạy bộ đuổi theo kẻ giật xấp vé số, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại'
Nhà nông

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp người nông dân chuyên nghiệp, hiện đại"

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 95 nhà khoa học của nhà nông và nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự ấn tượng với các thành tích của các nhà khoa học của nhà nông, nông dân Việt Nam xuất sắc. "Tôi đã nhìn thấy sắc thái của lớp nông dân chuyên nghiệp, hiện đại", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Ảnh

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Ảnh

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều nay 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với 95 đại biểu tiêu biểu là Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của nhà nông được tôn vinh năm 2025.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có hiệu suất làm việc tốt hơn vào cuối năm, kiếm được tiền, lên được chức

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, hiệu suất làm việc của 4 con giáp tăng vọt vào cuối năm, tiền tài tự nhiên đổ về, sự nghiệp vươn lên những tầm cao mới.

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?
Văn hóa - Giải trí

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 và Hoàng Hường – hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vì các tội danh có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô vụ việc, phản ứng của họ khi đối diện với pháp luật cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc
Thế giới

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Thế giới

Báo cáo mới của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy lượng viện trợ quân sự dành cho Ukraine đã giảm mạnh trong hai tháng gần đây, bất chấp các nỗ lực mới của NATO nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev.

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD
Thể thao

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Thể thao

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá 'ngon hết nấc'
Xã hội

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá "ngon hết nấc"

Xã hội

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ
Văn hóa - Giải trí

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Văn hóa - Giải trí

Từng là biểu tượng nam thần cổ trang, Lý Á Bằng giờ đây livestream kiếm sống và chính thức ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm kết hôn.

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh 'người gieo hạt' cho đất nước
Nhà nông

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh "người gieo hạt" cho đất nước

Nhà nông

Chỉ trong vài giờ nữa, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Lễ tôn vinh sẽ mở màn bằng Chương trình nghệ thuật sử thi Vinh quang Nông dân Việt Nam”, đưa khán giả ngược dòng thời gian 95 năm lịch sử Hội và giai cấp nông dân đồng hành cùng dân tộc, qua những phân cảnh bình dị mà hào hùng, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị
Nhà nông

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ với Báo Dân Việt về tầm nhìn hoạt động trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến tác động tích cực của việc ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch
Thể thao

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch

Thể thao

Kênh truyền thông Siam Sports của Thái Lan kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng lạm dụng nhập tịch, nhấn mạnh chỉ phát triển bền vững mới giúp khu vực vươn tầm thế giới.

Tiến sĩ Đào Vũ Thường tận hiến với triều đình nhà Lê như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tiến sĩ Đào Vũ Thường tận hiến với triều đình nhà Lê như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình của Tiến sĩ Đào Vũ Thường là minh chứng sống động cho lý tưởng học để làm người, làm quan để giúp đời.

Hotgirl đưa ông nội 87 tuổi từ Vĩnh Long đến cổ vũ ĐT Việt Nam
Thể thao

Hotgirl đưa ông nội 87 tuổi từ Vĩnh Long đến cổ vũ ĐT Việt Nam

Thể thao

Hotgirl Lê Thảo Ngân cùng gia đình đưa ông nội năm nay 87 tuổi từ Vĩnh Long lên TP.HCM để cổ vũ ĐT Việt Nam đấu ĐT Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy

Người dân ở Hà Nội đã uống phải hàng chục nghìn bình nước Lavie giả bơm từ nước máy