Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

Chiều ngày 14/10, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khánh thành và khởi công 4 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Cùng dự lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Trung tướng Tào Đức Thắng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel); Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt được xây dựng trên diện tích gần 1,8 ha, với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng. Dự án hướng đến chuẩn quốc gia mức độ 2, gồm đầy đủ các hạng mục: lớp học cho 750 học sinh, khu nội trú bán trú cho 260 học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao... Đây là dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới Thanh Hóa.

Đông đảo học sinh và người dân xã Bát Mọt tham dự buổi khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi dự lễ khởi công một công trình mang ý nghĩa giáo dục, xã hội và quốc phòng sâu sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi gieo chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ cho các em học sinh vùng biên. Ngôi trường là minh chứng cho tình cảm, trách nhiệm của Đảng, nhà nước đối với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc”.

Thủ tướng khẳng định chủ trương xây dựng 248 trường nội trú tại các xã biên giới là một phần trong chiến lược lớn về phát triển vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi. Việc đầu tư xây dựng trường học như tại Bát Mọt không chỉ để nâng cao dân trí, mà còn là giải pháp căn cơ để phát triển nhân lực, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp chính quyền và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm “5 bảo đảm”: Đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công; Đảm bảo mặt bằng, vật liệu thi công; Đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường; Tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; Đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó phục vụ lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Thủ tướng đã trao tặng Trường Bát Mọt bức tranh “Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho học sinh”.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Trường Bát Mọt bức tranh “Bác Hồ đeo khăn quàng đỏ cho học sinh”, món quà mang giá trị tinh thần sâu sắc. Thủ tướng cùng các bộ, ngành, nhà tài trợ cũng tặng áo ấm, sách vở cho học sinh và phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai ở xã Bát Mọt và Yên Nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà đến học sinh và người dân tại xã biên giới Bát Mọt và Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn tặng thêm 2.600 cuốn sách cho thư viện trường. Viettel và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam cũng đã trao kinh phí tài trợ cho dự án.

Cùng thời điểm, tại các điểm cầu khác, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội phường Hàm Rồng; dự án hạ tầng KCN WHA Smart Technology 1 và lễ khánh thành Cung văn hóa thiếu nhi, Trung tâm thể dục thể thao phường Hạc Thành.