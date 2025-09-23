Chủ đề nóng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nepal rúng động vì biểu tình
Nhà đất
Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:07 GMT+7

Thủ tướng: 70 - 100 triệu đồng/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mua?

Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:07 GMT+7
Giá nhà chung cư chạm ngưỡng 70 - 100 triệu đồng/m2 khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính bức xúc, cho rằng đây là mức giá không phù hợp nhu cầu thực. Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp toàn diện kéo giảm giá, thúc đẩy nhà ở xã hội.
Thủ tướng: Nhiều người cần nhà ở nhưng giá cao quá dân không mua nổi

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Nhấn mạnh quyền có chỗ ở của công dân, an cư thì mới lạc nghiệp, Thủ tướng nêu rõ phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, chính sách rất nhân văn của Đảng, Nhà nước. Nhiệm kỳ này, chúng ta đã rất quyết liệt trong cơ cấu lại thị trường bất động sản, thúc đẩy nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp và trung bình, các đối tượng yếu thế, người trẻ…

Thủ tướng bức xúc trước đánh giá về việc người dân không có nhu cầu mua nhà 70 - 100 triệu đồng/m2 vì đây là mức giá "trên trời", không phù hợp nhu cầu. Ảnh: VGP

Nêu rõ phân khúc nhà ở còn bất cập khi sản phẩm chủ yếu là phân khúc cao cấp, có lúc tăng đột biến, nhất là tại các thành phố lớn. Thủ tướng đề nghị làm rõ "thị trường bất động sản có bị thao túng hay không" để chấn chỉnh tình trạng găm hàng, đội giá, thổi giá, gây méo mó thị trường. Thủ tướng nhấn mạnh việc phải có câu trả lời cho tình trạng "giá nhà chung cư liên tục tăng và cao mãi".

"70 triệu, 100 triệu/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mà mua? Các anh cứ nói người dân không có nhu cầu thì các anh ở trên thiên đình hết cả rồi", Thủ tướng nhấn mạnh tại phiên họp.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6/9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết thị trường bất động sản đang có diễn biến trái ngược, khi giá tăng cao nhưng người mua thực chất ít, nhiều dự án bỏ trống.

Giá chung cư tại Hà Nội và TP. HCM trong quý 2 năm nay đã xác lập mặt bằng giá cao nhất một thập kỷ. Theo số liệu tổng hợp của Bộ Xây dựng, chung cư tại Hà Nội có mức trung bình 80 triệu đồng/m2, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn TP. HCM, giá bán cũng đắt thêm 36% cùng kỳ, lên bình quân 89 triệu đồng/m2.

Hiện nay, cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó 960 dự án đang xây dựng, với gần 149.000 căn hộ chung cư và hơn 249.000 căn nhà riêng lẻ.

Các chương trình phát triển nhà ở xã hội được tập trung triển khai khi có 692 dự án với tổng quy mô 633.559 căn, gồm: 165 dự án hoàn thành (110.436 căn); 147 dự án đã khởi công (135.033 căn); 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư (388.090 căn).

Tuy vậy, tổng số giao dịch bất động sản đạt hơn 430.000 lượt, chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024.

Phân khúc chung cư cao cấp càng lúc càng có giá rao bán tăng đột biến, nhất là ở những thành phố lớn. Ảnh: Thái Nguyễn

Yêu cầu giải pháp kéo giảm giá nhà

Tại Hội nghị, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, người dân, giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Thủ tướng đề nghị, bên cạnh quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, nghiên cứu dành áp dụng dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền có liên quan thị trường bất động sản và nhà ở xã hội của các cơ quan có thẩm quyền, để giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp, tinh thần là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", chuyển trạng thái từ quản lý là chính, "không quản được thì cấm" sang kiến tạo phát triển và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phải trả lời được câu hỏi tại sao giá nhà chung cư lại cao và cao mãi. Ảnh: Thái Nguyễn

Cùng với đó cần phải tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu, thông qua giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí, giải quyết vấn đề hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông…

Về giá đất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của nhà nước; sử dụng đất có hiệu quả; thủ tục đơn giản, thông thoáng, giảm tiền kiểm, tập trung hậu kiểm. Ngoài ra, nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, đồng thời giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Ngân hàng Nhà nước được chỉ đạo nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan lãi suất cho vay, thời gian cho vay phù hợp, thủ tục thuận lợi; có chính sách và chế tài phù hợp với các ngân hàng làm tốt và làm chưa tốt; các ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và ứng dụng khoa học công nghệ để tiết giảm chi phí.

Các địa phương cũng cần cân đối ngân sách để đầu tư cho hạ tầng và hỗ trợ lãi suất cho vay. Các Bộ sớm hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để thành lập Quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trong tháng 9.

