Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Ca sĩ Khánh Linh - em gái nhạc sĩ Ngọc Châu kể về thời gian u ám nhất cuộc đời
Mới đây, ca sĩ Khánh Linh - em gái của cố nhạc sĩ Ngọc Châu đã có những dòng tự sự nói về thời gian u ám, đầy tổn thương và hờn dỗi.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo báo cáo mới công bố trên tạp chí y khoa The Lancet (Anh), thực phẩm siêu chế biến (UPF) đang làm tăng “đại dịch bệnh mãn tính” trên toàn cầu. Những thực phẩm này chứa lượng lớn calo, đường, chất béo bão hòa và muối, làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2.
Không chỉ vậy, chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến cũng được cảnh báo có liên quan đến bệnh thận, bệnh viêm ruột và một số loại ung thư.
Một nghiên cứu mới tại Pakistan tiếp tục thông tin về tác hại của thực phẩm siêu chế biến. Phân tích 9 nghiên cứu với hơn 79.700 người tham gia, nhóm tác giả nhận thấy người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ trầm cảm cao hơn 20–50%. Các triệu chứng thường gồm mất hứng thú với hoạt động, tâm trạng buồn bã và cảm giác tuyệt vọng kéo dài.
Điều đáng lưu ý là mối liên hệ này vẫn giữ nguyên ý nghĩa ngay cả khi đã tính đến các yếu tố gây nhiễu như cân nặng, mức độ hoạt động hay hoàn cảnh xã hội.
Theo các chuyên gia y tế Mỹ, đồ ăn nhanh, đồ ngọt khiến lượng đường trong máu tăng/giảm thất thường, dẫn đến cảm xúc tiêu cực, căng thẳng và lo âu.
Hơn nữa, thức ăn siêu chế biến gần như không có vitamin B, vitamin D, magie hay omega-3 - những chất rất quan trọng cho hoạt động của não bộ, khiến bộ não thiếu dưỡng chất.
Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy hệ vi khuẩn đường ruột của người bị trầm cảm khác biệt rõ rệt so với người khỏe mạnh. Vi khuẩn đường ruột tham gia sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và GABA. Khi sự cân bằng vi khuẩn bị phá vỡ, nồng độ các chất này cũng thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng.
Dù biết rõ tác hại, việc hạn chế thực phẩm siêu chế biến không hề dễ, nhất là khi chúng chiếm tới 55% tổng lượng calo trong khẩu phần trung bình của người Mỹ, và xu hướng này cũng đang tăng tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.
Tiến sĩ Eva Selhub (Mỹ) gợi ý một phương pháp đơn giản: “Ăn sạch” trong 2–3 tuần không dùng đường tinh luyện, không ăn thực phẩm chế biến sẵn. Nguyên tắc dễ nhớ nhất là: “Nếu thực phẩm nằm trong hộp hoặc túi, hãy đặt lại lên kệ khi đi siêu thị mua sắm".
Cô Nguyễn Thị Nhẫn là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam thuộc Hội đồng giáo sư ngành Y năm 2025. Cô hiện là Phó Hiệu trưởng Trường Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược TP.HCM.