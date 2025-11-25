Thực phẩm siêu chế biến - “thủ phạm” khiến bạn dễ bị trầm cảm

Theo báo cáo mới công bố trên tạp chí y khoa The Lancet (Anh), thực phẩm siêu chế biến (UPF) đang làm tăng “đại dịch bệnh mãn tính” trên toàn cầu. Những thực phẩm này chứa lượng lớn calo, đường, chất béo bão hòa và muối, làm tăng nguy cơ béo phì, bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Khoai tây chiên - thực phẩm siêu chế biến, có hại cho sức khỏe. Ảnh: PheelingsMedia – stock.adobe.com

Không chỉ vậy, chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến cũng được cảnh báo có liên quan đến bệnh thận, bệnh viêm ruột và một số loại ung thư.

Một nghiên cứu mới tại Pakistan tiếp tục thông tin về tác hại của thực phẩm siêu chế biến. Phân tích 9 nghiên cứu với hơn 79.700 người tham gia, nhóm tác giả nhận thấy người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ trầm cảm cao hơn 20–50%. Các triệu chứng thường gồm mất hứng thú với hoạt động, tâm trạng buồn bã và cảm giác tuyệt vọng kéo dài.

Điều đáng lưu ý là mối liên hệ này vẫn giữ nguyên ý nghĩa ngay cả khi đã tính đến các yếu tố gây nhiễu như cân nặng, mức độ hoạt động hay hoàn cảnh xã hội.

Vì sao thực phẩm siêu chế biến lại có hại cho sức khỏe tinh thần?

Thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều calo, chất béo, đường và muối, làm tăng nguy cơ béo phì và các tình trạng liên quan. Ảnh: Rawpixel.com – stock.adobe.com

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, đồ ăn nhanh, đồ ngọt khiến lượng đường trong máu tăng/giảm thất thường, dẫn đến cảm xúc tiêu cực, căng thẳng và lo âu.

Hơn nữa, thức ăn siêu chế biến gần như không có vitamin B, vitamin D, magie hay omega-3 - những chất rất quan trọng cho hoạt động của não bộ, khiến bộ não thiếu dưỡng chất.

Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy hệ vi khuẩn đường ruột của người bị trầm cảm khác biệt rõ rệt so với người khỏe mạnh. Vi khuẩn đường ruột tham gia sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và GABA. Khi sự cân bằng vi khuẩn bị phá vỡ, nồng độ các chất này cũng thay đổi, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng.

Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến nhất có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao hơn từ 20% đến 50%. Ảnh: DC Studio – stock.adobe.com

Làm thế nào để giảm tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến?

Dù biết rõ tác hại, việc hạn chế thực phẩm siêu chế biến không hề dễ, nhất là khi chúng chiếm tới 55% tổng lượng calo trong khẩu phần trung bình của người Mỹ, và xu hướng này cũng đang tăng tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.

Tiến sĩ Eva Selhub (Mỹ) gợi ý một phương pháp đơn giản: “Ăn sạch” trong 2–3 tuần không dùng đường tinh luyện, không ăn thực phẩm chế biến sẵn. Nguyên tắc dễ nhớ nhất là: “Nếu thực phẩm nằm trong hộp hoặc túi, hãy đặt lại lên kệ khi đi siêu thị mua sắm".