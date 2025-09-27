Hồng da tre - loại quả cần sự kiên nhẫn

Hồng da tre - thức quả đặc sản nổi tiếng mùa thu được người sành ăn chi mạnh tay để mua và thưởng thức. Ảnh: Nhật Hà

Hồng da tre được trồng chủ yếu ở vùng núi đá Đồng Hỷ (Thái Nguyên), từ lâu đã được coi là đặc sản nổi tiếng của địa phương. Cái tên “hồng da tre” bắt nguồn từ đặc điểm bên ngoài: lớp vỏ xanh, nhẵn bóng như thân cây tre.

Đây là giống hồng khác biệt hoàn toàn so với các loại hồng phổ biến khác. Vỏ quả cứng, chỉ khi chín mềm mới có thể ăn. Nếu hái non và ăn sớm, sẽ có vị chát khiến người thưởng thức khó lòng cảm nhận được hương vị thật sự.

Khi chín, thịt hồng trong veo, ánh lên sắc vàng cam óng ả như lòng đỏ trứng gà. Cũng bởi thế, người dân địa phương còn gọi bằng cái tên dân dã “hồng lòng đỏ trứng gà”. Điều đặc biệt nằm ở chỗ: dù mềm nhưng hồng không hề nhão, vị ngọt thanh, mát và hợp khẩu vị với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Cách ăn hồng da tre rất đặc biệt, đó là dùng thìa xúc từng miếng để cảm nhận vị ngọt đậm, thanh mát tan trong khoang miệng. Ảnh: Nhật Hà

Cách ăn hồng da tre cũng cầu kỳ hơn hẳn so với hồng giòn hay hồng ngâm. Người sành ăn thường kiên nhẫn chờ quả chín mềm, bổ đôi theo chiều dọc rồi dùng thìa nhỏ xúc từng miếng thịt hồng trong suốt đến tận vỏ. Nếu để quả hồng vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng trước khi ăn, người thưởng thức sẽ có cảm giác như đang ăn một loại thạch tự nhiên: giòn, mát và ngọt đậm.

Chính sự độc đáo ấy khiến hồng da tre không chỉ là thức quả để ăn trực tiếp mà còn được người Hà Nội săn lùng làm quà biếu.

Chị Nguyễn Thu Hương có 5 năm kinh nghiệm bán hồng da tre Thái Nguyên. Ảnh: Nhật Hà

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thu Hương - chủ một bếp ăn ở phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) cho biết, sau 5 năm kinh doanh hồng da tre, chị nhận thấy người dân Thái Nguyên ngày càng có kinh nghiệm hơn trong khâu thu hái, quả hồng cần đủ độ già, rồi mới vận chuyển về Hà Nội. Thời gian lưu thông phải đảm bảo nhanh gọn, để quả hồng không bị dập nát khi tới tay khách hàng”, chị nói.

Cũng theo chị Hương, hiện nay hồng da tre được bày bán nhiều ở chợ Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ những lô quả chuẩn núi đá mới thật sự chinh phục người sành ăn.

Cách bảo quản và thưởng thức hồng da tre đúng cánh. Ảnh: Nhật Hà

“Hồng trồng ở đất vườn thường rất to, nhưng ăn vào dễ bị nhạt hoặc nát. Cái quan trọng nhất của hồng da tre là phần cùi, khi nhai phải nghe tiếng ‘cách cách’ như thạch, ngọt đậm, đỏ au, thạch rõ rệt, không bị nhão” chị chia sẻ.

Cung không đủ cầu

Nếu hồng giòn Đà Lạt hay hồng Mộc Châu có thể kéo dài mùa thu hoạch từ 3-4 tháng, thì hồng da tre lại chỉ vỏn vẹn trong khoảng một tháng, từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9. Thời gian ngắn ngủi cùng diện tích trồng hạn chế khiến loại quả này trở nên khan hiếm, được săn lùng nhiều hơn mỗi năm.

Chị Hương thông tin thêm, ở Thái Nguyên, hồng da tre được trồng chủ yếu ở một số xã vùng núi đá. Ngoài những cây cổ thụ hàng chục năm tuổi, bà con đã nhân giống thêm từ khoảng 20-25 năm nay. Song theo kinh nghiệm dân gian, chỉ khi hồng mọc trên núi đá mới giữ được hương vị đặc trưng. Nếu trồng ở đất vườn, quả thường to hơn nhưng lại dễ bị nhạt hoặc nát, không còn độ giòn sần sật vốn có.

Những quả hồng da tre được thu hoạch từ cây cổ thụ, trồng trên núi đá luôn có hương vị khác biệt so với hồng da tre trồng ở đất vườn, nên giá khá cao. Ảnh: Nhật Hà

Sự “khó tính” về điều kiện sinh trưởng khiến sản lượng hồng da tre mỗi năm không nhiều. Để đưa hồng chuẩn núi đá về tới Hà Nội, người bán thường phải đặt mua tận nơi, đồng thời chú trọng khâu vận chuyển, bảo quản để tránh dập nát.

Giá hồng da tre cũng ở mức khá cao. Thông thường dao động 90.000 – 120.000 đồng/kg (khoảng 5-7 quả). Riêng những quả thu hái từ cây cổ thụ, được trồng ở núi, khi chín phần thịt đỏ au, ngọt đậm, giòn rõ rệt, giá có thể lên tới 175.000 đồng/kg. Thế nhưng, theo chia sẻ của chị Hương, năm nào hồng da tre chị bán cũng “cháy hàng”, cung không đủ cầu, khách thường đặt trước cả vụ.

Hồng da tre Thái Nguyên còn được nhiều người gọi “thạch ngọt của núi đá”. Mỗi mùa chỉ kéo dài một tháng ngắn ngủi, song đủ để lại dư vị khó quên cho người thưởng thức. Trong từng miếng thạch hồng giòn ngọt, thanh mát ấy, người ta như thấy trọn vẹn hương vị của mùa thu.