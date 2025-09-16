Chiều 16/9 tại trụ sở UBND, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy dự buổi tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), Cơ quan xúc tiến kinh tế và khoa học tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) và đại diện doanh nghiệp Thung lũng công nghệ cao Pangyo, Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc tại trụ sở UBND TP.HCM chiều 16/9/2025, trong đó phía Hàn Quốc đề xuất TP.HCM cần xây “Thung lũng Silicon”. Nguồn: Văn phòng UBND TP.HCM

Đại diện Thung lũng công nghệ cao Pangyo đã giới thiệu mô hình phát triển "Thung lũng Silicon Hàn Quốc", cũng như trình bày kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ start-up và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Phía Pangyo đề xuất TP.HCM cần xây dựng Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo Việt - Hàn, phát triển các "Thung lũng Silicon" tại “siêu đô thị” TP.HCM, đồng thời thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư Hàn Quốc và quốc tế vào dự án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đề xuất ý kiến mong được TP.HCM tiếp tục tạo thuận lợi về chính sách và thủ tục để các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc dễ dàng tham gia thị trường lớn này.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm buổi làm việc chiều 16/9. Nguồn: Văn phòng UBND TP.HCM

Đáp lại những đề xuất này, đại diện UBND TP.HCM cho biết lãnh đạo thành phố hoan nghênh nguyện vọng muốn phát triển các dự án công nghiệp, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi và phát triển thành phố thông minh của các doanh nghiệp tỉnh Gyeonggi; và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các công ty, phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM.

Đại diện lãnh đạo thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các đề xuất từ đoàn Hàn Quốc và sẽ có phản hồi sớm.

Ngoài ra, giao Sở Tài chính TP.HCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo Việt – Hàn, phát triển các “Thung lũng Silicon” và thu hút các quỹ đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM được giao nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu, tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ Pangyo và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, Cơ quan Xúc tiến Kinh tế và Khoa học tỉnh Gyeonggi hỗ trợ kêu gọi các đối tác Hàn Quốc hợp tác phát triển công nghệ cao, đặc biệt là các cơ quan R&D (nghiên cứu và phát triển) của Thung lũng công nghệ cao Pangyo.

Gyeonggi là một trong 12 địa phương Hàn Quốc kết nghĩa với TP.HCM. Tỉnh này có Thung lũng công nghệ cao Pangyo, là khu phức hợp nghiên cứu và phát triển công nghệ hiện đại, với thế mạnh là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ văn hóa.

Kết thúc của buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi đầu tư, kinh doanh hiệu quả, lâu dài.