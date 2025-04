“Tiến tới miễn viện phí cho toàn dân đang mở đường cho những chính sách an sinh đột phá"

“Tiến tới miễn viện phí cho toàn dân tác động rất mạnh đến xã hội, đến lòng dân"

Chiều 8/4, tại buổi gặp mặt cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ưu tiên đặc biệt được dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cư dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các căn cứ kháng chiến cũ, vùng chiến lược và khu vực có đông đồng bào tôn giáo.

Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cùng với ưu đãi người có công sẽ được triển khai hiệu quả. Gần đây, Bộ Chính trị đã quyết định miễn học phí cho tất cả cấp học phổ thông. Cả nước đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà dột nát.

Tổng Bí thư khẳng định sẽ chú trọng phát triển y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí cho toàn dân. Mục tiêu cuối cùng của các chính sách này là đảm bảo mọi người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Vấn đề này đã nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của nhân dân cả nước.

Bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, bà Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội Khoá XIII, cho đây là một thông tin hết sức ý nghĩa, hoàn toàn đáp ứng sự mong đợi của nhân dân, đúng với chủ trương của Đảng, nhất quán lấy nhân dân làm gốc, chăm lo chất lượng đời sống nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

“Đây là tin vui tuyệt đối, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu thực hiện được điều này tôi cho đó là tin vui đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang khó khăn, những người mà trước đây gia đình có người thân vì hoàn cảnh khó khăn, không có tiền mà không cứu được người. Chuyện này quan trọng vô cùng tận, tin vui ngang (thậm chí còn hơn, mặc dù so sánh là khập khiễng) với việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập, tác động rất mạnh đến xã hội, đến lòng người dân”, bà An bày tỏ.

"Tiến tới miễn viện phí cho toàn dân không phải là một lời tuyên ngôn, mà là thành quả được vun đắp từ cả một quá trình tinh gọn bộ máy"

Đồng quan điểm trên, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, với tư cách là một đại biểu Quốc hội, ông thực sự đồng tình sâu sắc với phát biểu của Tổng Bí thư về việc chú trọng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiến tới miễn viện phí cho tất cả người dân.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: NVCC

Theo ông Sơn, đây không chỉ là một tầm nhìn đầy nhân văn, mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy điều hành đất nước – một tư duy đặt con người vào trung tâm, hướng đến sự công bằng, bao trùm và phát triển bền vững.

“Chúng ta đều hiểu, để hiện thực hóa được khát vọng lớn lao này không phải là điều đơn giản. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng cảm nhận rõ hơn: đây không phải là một lời tuyên ngôn, mà là thành quả được vun đắp từ cả một quá trình tinh gọn bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của nhà nước.

Những cải cách hành chính mạnh mẽ, những quyết sách tái cấu trúc tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, hiệu quả, lấy phục vụ người dân làm mục tiêu tối thượng – tất cả đều đang mở đường cho những chính sách an sinh đột phá như thế này”, ông Sơn nhấn mạnh.

Hình ảnh người dân điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Cùng với đó, ông Sơn cũng phân tích, không có sự đổi mới tư duy và hành động trong quản trị quốc gia, sẽ không thể nói đến giấc mơ miễn viện phí cho toàn dân. Không có sự tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, giảm chồng chéo, tăng hiệu quả đầu tư công, sẽ không thể dồn lực cho ngành y tế một cách căn cơ và lâu dài. Và cũng không thể nói đến chuyện “miễn phí” nếu như chúng ta không từng bước tạo dựng một nền tài chính công lành mạnh, minh bạch và hướng đến lợi ích chung.

“Tôi tin rằng, phát biểu của Tổng Bí thư không chỉ là sự khẳng định của Đảng về trách nhiệm với nhân dân, mà còn là lời hiệu triệu để toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết liệt hơn, sáng tạo hơn trong việc hiện thực hóa điều tưởng như chỉ có trong giấc mơ của hàng triệu người dân. Bởi một đất nước chỉ thực sự hùng cường khi không ai bị bỏ lại phía sau – nhất là khi họ đau yếu, bệnh tật.

Và một nền y tế công bằng, nhân văn, miễn viện phí – đó chính là dấu ấn rõ nét nhất của một Nhà nước vì dân, do dân và của dân. Chúng ta đang đi trên con đường ấy – con đường của cải cách, của hiệu quả, của nhân ái. Và nếu tiếp tục giữ vững niềm tin, kiên trì cải cách, thì tôi tin, ngày giấc mơ ấy thành hiện thực sẽ không còn xa”, ông Sơn bày tỏ.