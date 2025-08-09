Lập thu 2025 thời điểm lý tưởng để thu hút tài lộc và cải thiện vận khí

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, Lập thu 2025 được xem là khoảng thời gian vàng để bạn thực hiện các hoạt động nhằm thu hút tài lộc, cải thiện vận khí và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây còn là lời nhắc nhở về lối sống cân bằng, hòa hợp với tự nhiên. Tiết Lập thu 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (dương lịch), mọi người hãy tranh thủ thời gian này để cải thiện vận khí.

Lập thu 2025 nên dọn dẹp và thanh lọc không gian sống

Mùa hè nóng bức thường tích tụ nhiều bụi bẩn và năng lượng trì trệ. Lập thu là thời điểm lý tưởng để tổng vệ sinh nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc và loại bỏ những vật dụng không còn cần thiết.

Một không gian sạch sẽ, gọn gàng sẽ giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực, tạo luồng khí thịnh vượng chảy vào nhà. Hãy mở cửa sổ để đón gió thu mát lành và ánh sáng tự nhiên, góp phần thanh lọc không khí và kích hoạt năng lượng mới.

Lập thu 2025 cũng là thời điểm của sự đoàn viên, sum họp.

Lập thu 2025 bắt đầu dự án mới, lập kế hoạch quan trọng

Năng lượng của tiết khí Lập thu 2025 thường hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển và thành công. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn khởi sự kinh doanh, lên kế hoạch cho những mục tiêu lớn hoặc bắt đầu hành trình học tập, phát triển bản thân.

Đừng ngần ngại hành động, bởi thời điểm này được cho là rất cát lành theo quan niệm phong thủy.

Lập thu 2025 cần chăm sóc sức khỏe và chú trọng dinh dưỡng

Mùa thu là giai đoạn để cơ thể tái tạo và phục hồi sau những ngày hè oi ả. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân bằng cách tập thể dục nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, thiền định.

Đồng thời, cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng: ăn nhiều rau xanh, trái cây theo mùa và thực phẩm bổ dưỡng để tăng sức đề kháng, chuẩn bị tốt cho mùa đông sắp tới.

Lập thu 2025 nên kết nối gia đình và bạn bè

Lập thu 2025 cũng là thời điểm của sự đoàn viên, sum họp. Mọi người hãy dành thời gian bên người thân, bạn bè để hâm nóng tình cảm, củng cố mối quan hệ xã hội. Năng lượng của sự yêu thương và gắn kết sẽ mang lại nhiều niềm vui và may mắn.

Những ngày trong tiết Lập thu 2025 thời tiết mát mẻ, độ ẩm thích hợp là điều kiện lý tưởng để trồng cây

Các hoạt động tâm linh nên thực hiện trong tiết Lập Thu 2025

Sinh con, kết hôn

Đây cũng là thời điểm được đánh giá tốt cho việc chào đón em bé ra đời hoặc tổ chức hôn lễ. Người xưa tin rằng, Lập Thu là giai đoạn chuyển giao giữa Hạ và Thu được cho là mang lại sự bình an và may mắn cho những sự kiện quan trọng trong đời người. Riêng trong ngày Lập thu 2025 thì tránh chuyện sinh hoạt chăn gối.

Trồng cây, đặt cây cảnh

Những ngày trong tiết Lập thu 2025 thời tiết mát mẻ, độ ẩm thích hợp là điều kiện lý tưởng để trồng cây hoặc thay đổi bố trí cây cảnh trong nhà. Việc này không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp mầm sống phát triển thuận lợi.

Cầu duyên

Trong tháng 6 nhuận Âm lịch, người độc thân có thể du lịch về hướng Tây để cầu duyên. Ngoài ra, có thể đặt một cốc nước ở hướng Tây trong phòng ngủ để thúc đẩy vận đào hoa. Người đã có gia đình có thể đặt một sợi dây ước nguyện dưới gối để tăng sự gắn bó trong tình cảm.

Cầu sức khỏe

Để cầu chúc sức khỏe dồi dào, vào Lập Thu bạn có thể viết dòng chữ: "Kim nhật Lập Thu, bách bệnh giai hưu" bằng giấy màu đỏ và dán lên tường ở nơi dễ nhìn thấy. Đây là nghi thức đơn giản nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn, cầu chúc sức khỏe dồi dào.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

