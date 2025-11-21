Tiết lộ "sự bất ngờ" mà ông Zelensky đang chuẩn bị để đáp trả kế hoạch của Mỹ

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

"Ông Zelensky rất có thể đang trì hoãn thời gian. Tôi hy vọng ông ấy sẽ không thành công", bài đăng viết.

Hôm qua, văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo đã nhận được dự thảo đề xuất của Mỹ về giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Zelensky và phái đoàn Mỹ đã nhất trí thảo luận về các điều khoản của văn bản này. Người đứng đầu chính quyền Kiev cũng được cho là hy vọng sẽ thảo luận "những điểm cần thiết cho hòa bình" với ông Donald Trump trong những ngày tới.

Trang Axios trước đó đưa tin, Mỹ đang tổ chức "các cuộc tham vấn bí mật" với Nga để xây dựng một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm, chia thành bốn hạng mục: hòa bình, đảm bảo cho Ukraine, an ninh ở châu Âu và quan hệ tương lai giữa hai nước với Mỹ.

Theo truyền thông nước ngoài, kế hoạch này dự kiến: việc chuyển giao toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ; đóng băng hầu hết các tuyến liên lạc ở vùng Zaporizhzhia và Kherson; chính thức công nhận Crimea và Donbass là của Nga; việc cắt giảm viện trợ quân sự của Mỹ và số lượng Lực lượng vũ trang Ukraine ; lệnh cấm triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine; Kiev thiếu vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga; thiết lập địa vị chính thức của UOC chính thống và tuyên bố tiếng Nga là ngôn ngữ nhà nước; dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

Theo Reuters, Washington đã nói rõ với ông Zelensky rằng ông phải chấp nhận kế hoạch này.

Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lưu ý, không có diễn biến nào liên quan đến việc giải quyết xung đột kể từ cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump ở Alaska.