Tìm thấy thêm thi thể thuyền viên mất tích ở Quảng Trị, 4 người thoát chết cũng tham gia tìm

Ngày 2/10, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, đến nay đã tìm thấy 4 thi thể, trong khi 5 thuyền viên khác vẫn đang mất tích.

Các nạn nhân được xác định gồm: Trần Hoàng Th. (SN 1984, quê Kiên Giang); Nguyễn Văn C. (SN 1994, quê Đồng Tháp); Nguyễn Tiến S. (SN 1986, quê Nghệ An); và B. (SN 1983, quê Nghệ An).

Lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm các thuyền viên còn đang mất tích.

Đáng chú ý, 4 thuyền viên may mắn thoát nạn trong vụ chìm tàu BV-92756-TS và BV-92754-TS vào đêm 27/9 đã tình nguyện theo tàu biên phòng ra khơi, trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm bạn thuyền.

Hiện các lực lượng vũ trang và chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc tuyến biển Quảng Trị, đồng thời triển khai phương án trục vớt hai tàu gặp nạn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc bờ biển tỉnh Quảng Trị.

Như báo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 23h30 ngày 27/9, hai tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS với tổng cộng 13 thuyền viên đang neo đậu tại khu vực bờ Bắc, tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do rồi chìm.

Ngay sau sự cố, 4 thuyền viên đã kịp bơi vào bờ an toàn. Tuy nhiên, 9 thuyền viên còn lại hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, nhân lực phối hợp triển khai tìm kiếm.

