Tin bão mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Matmo mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13 giờ ngày 3/10, bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 4/10, bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25-30 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển của bão Matmo. Ảnh: nchmf.

Đến 13 giờ ngày 05/10, bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 15 Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Cảnh báo tác động của bão Matmo

Từ trưa và chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội. Cảnh báo: Trong khoảng ngày 04-05/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn