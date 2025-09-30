Chủ đề nóng

Cập nhật chi tiết hàng trăm điểm được cảnh báo sạt lở ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ sau bão số 10, có cả tỉnh Bắc Ninh

P.V Thứ ba, ngày 30/09/2025 11:28 GMT+7
Mưa lớn do hoàn lưu sau bão số 10 toàn miền Bắc, Bắc Trung Bộ đang có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất. Hàng trăm điểm được cảnh báo sạt lở với mức độ cảnh báo rất cao (màu tím) và cao (màu đỏ).
Cảnh báo sạt lở đất ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ sau bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 29/9 đến 10 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Bắc Phong 241,4mm (Sơn La); Việt Hồng 336,4mm (Lào Cai); Thu Tà 234,4mm (Tuyên Quang); Mỹ Lương 346mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 321,8mm (Thái Nguyên); Hồng An 271,2mm (Cao Bằng); Tân Văn 172mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 227,6mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 156,2mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 303mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 150mm (Nghệ An); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Phú Thọ từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3; các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Bản đồ cảnh báo các điểm sạt lở ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Nguồn: nchmf.

Cập nhật chi tiết các điểm được cảnh báo sạt lở do hoàn lưu mưa bão số 10

Sơn La: Kim Bon, Mường Bang, Phù Yên, Song Khủa, Tà Xùa, Tân Phong; Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Gia Phù, Mường Chanh, Mường Cơi, Ngọc Chiến, P. Chiềng An, P. Chiềng Cơi, P. Chiềng Sinh, P. Mộc Châu, P. Mộc Sơn, P. Thảo Nguyên, P. Tô Hiệu, P. Vân Sơn, Pắc Ngà, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha; Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Khoong, Chiềng La, Chiềng Lao, Chiềng Sơ, Chiềng Sung, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường É, Mường Hung, Mường Khiêng, Mường La, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Lầu, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Púng Bánh, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Tà Hộc, Thuận Châu, Yên Châu, Yên Sơn.

Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Bản Nguyên, Bằng Luân, Cẩm Khê, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Cự Đồng, Đà Bắc, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hùng Việt, Hương Cần, Hy Cương, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lai Đồng, Lâm Thao, Liên Hòa, Liên Minh, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, P. Âu Cơ, P. Hòa Bình, P. Kỳ Sơn, P. Nông Trang, P. Phong Châu, P. Phú Thọ, P. Tân Hòa, P. Thống Nhất, P. Việt Trì, P. Xuân Hòa, Phú Khê, Phú Mỹ, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thọ Văn, Thung Nai, Thượng Cốc, Thượng Long, Tiên Lương, Tiền Phong, Toàn Thắng, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Lang, Văn Miếu, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị; Bao La, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Đại Đình, Đại Đồng, Dân Chủ, Hải Lựu, Hội Thịnh, Hợp Lý, Lạc Thủy, Lập Thạch, Nguyệt Đức, P. Thanh Miếu, P. Vân Phú, P. Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Yên, Pà Cò, Phù Ninh, Quyết Thắng, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Sơn, Thái Hòa, Thu Cúc, Tiên Lữ, Vĩnh An, Xuân Lãng, Yên Lãng.

Lào Cai: Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Yên, Bát Xát, Cảm Nhân, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc San, Dền Sáng, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Hum, Mường Lai, Nậm Chày, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, P. Âu Lâu, P. Cam Đường, P. Nam Cường, P. Sa Pa, P. Trung Tâm, P. Văn Phú, P. Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Y Tý, Yên Bình, Yên Thành; A Mú Sung, Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Cao Sơn, Cát Thịnh, Cốc Lầu, Khao Mang, Lâm Giang, Liên Sơn, Mù Cang Chải, Mường Khương, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, P. Cầu Thia, P. Lào Cai, P. Nghĩa Lộ, Pha Long, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Xuân Quang; Chế Tạo, Lao Chải.

Tuyên Quang: Bắc Mê, Bản Máy, Bình An, Bình Ca, Cán Tỷ, Cao Bồ, Côn Lôn, Đông Thọ, Đồng Yên, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng Đức, Hùng Lợi, Lâm Bình, Lao Chải, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Nhữ Khê, P. Hà Giang 1, P. Minh Xuân, P. Mỹ Lâm, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Sơn Thủy, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Thanh, Tân Tiến, Tân Trào, Tát Ngà, Thái Bình, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Thịnh, Trường Sinh, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh; Bắc Quang, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Đồng Văn, Hòa An, Hùng An, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Cú, Mèo Vạc, Minh Tân, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Niêm Sơn, P. An Tường, P. Bình Thuận, P. Hà Giang 2, P. Nông Tiến, Phố Bảng, Phú Linh, Phù Lưu, Quang Bình, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Tân An, Tân Long, Tân Quang, Tân Trịnh, Thái Hòa, Thái Sơn, Thắng Mố, Thuận Hòa, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xuân Vân, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành.

Thái Nguyên: An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, La Bằng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, P. Bá Xuyên, P. Bắc Kạn, P. Bách Quang, P. Đức Xuân, P. Gia Sàng, P. Linh Sơn, P. Phan Đình Phùng, P. Phổ Yên, P. Phúc Thuận, P. Quan Triều, P. Quyết Thắng, P. Tích Lương, P. Trung Thành, Phong Quang, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Kỳ, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Thượng Quan, Trần Phú, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Thịnh, Yên Trạch; Cường Lợi, Kha Sơn, Kim Phượng, Na Rì, Nam Hòa, Nghinh Tường, P. Sông Công, P. Vạn Xuân, Phú Bình, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Khánh, Trại Cau, Yên Phong; Dân Tiến, Điềm Thụy, Tân Thành, Tràng Xá, Võ Nhai.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Cốc Pàng, Đàm Thủy, Độc Lập, Đông Khê, Đức Long, Hà Quảng, Hạnh Phúc, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lý Bôn, Lý Quốc, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Phan Thanh, Phục Hòa, Quang Hán, Quảng Lâm, Quang Trung, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Tam Kim, Thạch An, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Trường Hà, Vinh Quý, Xuân Trường, Yên Thổ; Bạch Đằng, Canh Tân, Đình Phong, Đoài Dương, Hạ Lang, Hòa An, Kim Đồng, Lũng Nặm, Minh Khai, Nam Quang, P. Nùng Trí Cao, P. Tân Giang, P. Thục Phán, Quang Long.

Lạng Sơn: Bằng Mạc, Bình Gia, Công Sơn, Điềm He, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Kháng Chiến, Nhân Lý, P. Đông Kinh, P. Kỳ Lừa, P. Tam Thanh, Quốc Khánh, Tân Đoàn, Tân Tiến, Tân Văn, Thất Khê, Tràng Định, Tri Lễ, Văn Lãng, Văn Quan; Ba Sơn, Bắc Sơn, Cai Kinh, Cao Lộc, Châu Sơn, Chi Lăng, Chiến Thắng, Đình Lập, Đoàn Kết, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Na Sầm, Nhất Hòa, P. Lương Văn Tri, Quan Sơn, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Thành, Tân Tri, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Vạn Linh, Vũ Lăng, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phúc; Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Vân Nham, Vũ Lễ .

Quảng Ninh: Lục Hồn; Bình Liêu, Hoành Mô, P. Bãi Cháy, P. Hoành Bồ, P. Việt Hưng; Ba Chẽ, Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Kỳ Thượng, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Cao Xanh, P. Đông Mai, P. Đông Triều, P. Hà Lầm, P. Hạ Long, P. Hà Tu, P. Hoàng Quế, P. Hồng Gai, P. Mạo Khê, P. Mông Dương, P. Tuần Châu, P. Uông Bí, P. Vàng Danh, P. Yên Tử, Quảng Đức, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên, Vĩnh Thực.

Bắc Ninh: Dương Hưu, Sơn Động; An Lạc, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Kiên Lao, Lục Ngạn, Nam Dương, P. Chũ, P. Phượng Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Sơn, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Yên Định; Bắc Lũng, Bảo Đài, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Đông Phú, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Kép, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nghĩa Phương, Ngọc Thiện, Nhã Nam, P. Bắc Giang, P. Cảnh Thụy, P. Đa Mai, P. Nếnh, P. Tân An, P. Tân Tiến, P. Tiền Phong, P. Tự Lạn, P. Vân Hà, P. Việt Yên, P. Yên Dũng, Phúc Hòa, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tiên Lục, Trường Sơn, Xuân Cẩm, Xuân Lương, Yên Thế

Thanh Hóa: Bá Thước, Cẩm Thạch, Hồi Xuân, Ngọc Liên, Phú Lệ, Phú Xuân, Tây Đô, Thạch Bình, Thành Vinh, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú; Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Hiền Kiệt, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Pù Luông, Quý Lương, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thiên Phủ, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Xuân Tín, Yên Phú; Bát Mọt, Công Chính, Giao An, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Lý, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ.

Nghệ AN: Na Ngoi; Mường Lống, Mường Xén; Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Quàng, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Quế Phong, Tam Quang, Tam Thái, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Na.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28/9, bão số 10 (bão BUALOI) đã đi vào địa phận Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, nhiều nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận gió cấp 10 - 11, giật cấp 13-14.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Nhà nông
Làng quê đáng sống ở tỉnh Vĩnh Long là một xã nông thôn mới hướng tới kiểu mẫu bên dòng sông Cổ Chiên

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) sắp vào đất liền Nghệ An - Bắc Quảng Trị, có bao nhiêu tỉnh ảnh hưởng?

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ mới
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trương Quốc Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ mới

Tin tức

Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trương Quốc Huy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Muốn sống cùng nhân tình, người đàn ông 65 tuổi đầu độc vợ bằng thuốc sâu
Pháp luật

Muốn sống cùng nhân tình, người đàn ông 65 tuổi đầu độc vợ bằng thuốc sâu

Pháp luật

Thuyết phục bán nhà không được, người đàn ông mua thuốc sâu về bơm vào sữa nhằm sát hại vợ để được sống cùng nhân tình. Nạn nhân may mắn thoát chết, ra tòa xin giảm nhẹ cho chồng với lý do đã ly thân nhưng còn tình nghĩa 40 năm chung sống.

Công an Tuyên Quang hỗ trợ Nhân dân ứng phó mưa lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Công an Tuyên Quang hỗ trợ Nhân dân ứng phó mưa lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của bão số 10, trận mưa lớn kéo dài suốt đêm đến sáng 30/9 đã gây thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trước tình hình cấp bách, Công an tỉnh đã huy động cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ người dân.

Nghệ An: Trường học tan hoang sau bão Bualoi, học sinh chưa thể đến trường, nước lũ khiến nhiều xã ngập sâu
Xã hội

Nghệ An: Trường học tan hoang sau bão Bualoi, học sinh chưa thể đến trường, nước lũ khiến nhiều xã ngập sâu

Xã hội

Sau bão số 10, cơ sở vật chất ngành giáo dục ở tỉnh Nghệ An bị tàn phá nặng nề, hiện học sinh trên địa bàn vẫn chưa thể đến trường. Bên cạnh đó, nước lũ dâng cao khiến nhiều vùng ngập sâu.

TP.HCM: Phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị của toàn bộ hệ thống
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm chính trị của toàn bộ hệ thống

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM định hướng phát triển nhà ở xã hội theo mô hình xanh, tiết kiệm năng lượng, phát thải thấp, vừa đáp ứng nhu cầu an cư vừa phù hợp xu hướng phát triển đô thị bền vững.

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở các tỉnh này, từ nay đến mai lũ trên sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên
Nhà nông

Tin mới nhất dự báo mưa lớn ở các tỉnh này, từ nay đến mai lũ trên sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên

Nhà nông

Tin mới nhất, cập nhật ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 10 (bão BUALOI), hôm nay, một số tỉnh miền Bắc có mưa to đến rất to, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo từ hôm nay - 1/10, lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ mới
Tin tức

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ mới

Tin tức

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phiên chính thức diễn ra sáng 30/9, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Lai Châu: Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 92%
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 92%

Lai Châu Ngày Mới

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu tổ chức hội nghị chuyên đề về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2025-2026.

Mưa lũ ở Lào Cai: 1 người tử vong, 5 người bị thương, gần 650 ngôi nhà bị hư hỏng
Lào Cai thi đua yêu nước

Mưa lũ ở Lào Cai: 1 người tử vong, 5 người bị thương, gần 650 ngôi nhà bị hư hỏng

Lào Cai thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ chiều 28 đến sáng 30/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều địa phương trong tỉnh chịu thiệt hại nặng nề. Cụ thể, đã có 1 người tử vong, 5 người bị thương, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng.

Trả đũa ngay lập tức - ông Lukashenko cảnh báo nóng NATO
Thế giới

Trả đũa ngay lập tức - ông Lukashenko cảnh báo nóng NATO

Thế giới

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắn hạ máy bay Nga hoặc Belarus sẽ lập tức bị đáp trả, Tổng thống Belarus tuyên bố.

Bộ Nội vụ: 22,04% doanh nghiệp chỉ điều chỉnh thang, bảng lương dùng để tham gia bảo hiểm xã hội
Xã hội

Bộ Nội vụ: 22,04% doanh nghiệp chỉ điều chỉnh thang, bảng lương dùng để tham gia bảo hiểm xã hội

Xã hội

Hơn 45% doanh nghiệp tăng lương thực tế, thay đổi bảng lương của lao động; gần 69% doanh nghiệp điều chỉnh mức lương cho người lao động một cách toàn diện với mức tăng hơn 6,7%. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp chỉ điều chỉnh thang bảng lương dùng để đóng BHXH nhằm lách luật.

Nghệ sĩ Nhân dân từng bị bố đuổi đánh khi theo học nghệ thuật, rẽ lối làm MC của VTV ở tuổi U70
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân từng bị bố đuổi đánh khi theo học nghệ thuật, rẽ lối làm MC của VTV ở tuổi U70

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh là người từng gây nhiều dấu ấn với hàng loạt vai diễn trên sân khấu và truyền hình gây bất ngờ khi rẽ lối làm MC ở tuổi U70.

Náo loạn đêm phố Đà Nẵng, 34 thanh thiếu niên bị bắt tạm giam
Pháp luật

Náo loạn đêm phố Đà Nẵng, 34 thanh thiếu niên bị bắt tạm giam

Pháp luật

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 35 bị can, bắt tạm giam 34 đối tượng liên quan vụ 48 thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, tháo biển số xe, gây rối trật tự công cộng tại các tuyến đường trung tâm trong đêm 21 và 22/9.

TP.HCM đề xuất điều chỉnh sử dụng đất đến 2030, giảm đất nông nghiệp, tăng đất ở, đất phi nông nghiệp, đất giao thông
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề xuất điều chỉnh sử dụng đất đến 2030, giảm đất nông nghiệp, tăng đất ở, đất phi nông nghiệp, đất giao thông

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM vừa kiến nghị điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất đến năm 2030, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quỹ đất cho các công trình trọng điểm và phát triển bền vững.

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Hà Tĩnh
Tin tức

Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà tại Hà Tĩnh

Tin tức

Rạng sáng 30/9, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng khống chế đám cháy nhà tại khu dân cư Nam Nguyễn Du (phường Thành Sen), kịp thời cứu sống 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy.

HLV Kim Sang-sik triệu tập ĐT Việt Nam tháng 10: 8 ngôi sao U23
Thể thao

HLV Kim Sang-sik triệu tập ĐT Việt Nam tháng 10: 8 ngôi sao U23

Thể thao

Ngày 30/9, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới.

Hàng 100 năm trước, người xưa dự báo thời tiết thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hàng 100 năm trước, người xưa dự báo thời tiết thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong khi ngày nay chúng ta có thể cập nhật thông tin mưa, nắng, bão táp… một cách nhanh chóng với độ chính xác cao thì hàng trăm năm trước, khi chưa có các thiết bị hiện đại, ông cha ta đã giải mã thiên tượng bằng cách nào. Đây vẫn luôn là một bí ẩn thú vị.

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy chung cư: Gia đình cháu bé gửi lời xin lỗi, chờ 'chốt' số tiền sửa chữa
Xã hội

Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy chung cư: Gia đình cháu bé gửi lời xin lỗi, chờ "chốt" số tiền sửa chữa

Xã hội

Ngày 30/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội) cho biết, trong sáng nay sẽ làm việc với bên sửa chữa thang máy để có phương án xử lý sau vụ việc trẻ thi ném dép ở hành lang chung cư, làm gãy vòi phun nước cứu hoả khiến 2 thang máy bị tê liệt.

Lắng nghe nông dân nói: 'Đau đầu' vì thương hiệu Việt 'rớt nhanh', nông dân siêu đô thị TP.HCM kiến nghị 'nóng'
Kinh tế

Lắng nghe nông dân nói: "Đau đầu" vì thương hiệu Việt "rớt nhanh", nông dân siêu đô thị TP.HCM kiến nghị "nóng"

Kinh tế

Nhiều nông dân siêu đô thị TP.HCM kiến nghị Bộ Công Thương tập trung xây dựng thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt, tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường nước ngoài tiềm năng.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) làm 19 người chết, 13 người mất tích, cập nhật thiệt hại mới nhất
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) làm 19 người chết, 13 người mất tích, cập nhật thiệt hại mới nhất

Nhà nông

Tin mới nhất hôm nay, theo báo cáo ban đầu, đến 6h30 sáng ngày 30/9, bão số 10 (bão BUALOI) và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 92 người bị thương và nhiều thiệt hại nghiêm trọng khác.

Thông tin mới nhất vụ 9 thuyền viên mất tích ở Quảng Trị: Xác định danh tính 2 thi thể được tìm thấy
Tin tức

Thông tin mới nhất vụ 9 thuyền viên mất tích ở Quảng Trị: Xác định danh tính 2 thi thể được tìm thấy

Tin tức

Liên quan đến vụ hai tàu cá đứt neo, trôi ra cửa sông Gianh (tỉnh Quảng Trị) khiến 9 thuyền viên mất tích, đến sáng 30/9, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 thi thể thuyền viên.

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ, cao tốc bị sạt lở và ngập nước do bão số 10
Kinh tế

Nhiều đoạn tuyến quốc lộ, cao tốc bị sạt lở và ngập nước do bão số 10

Kinh tế

Trước tình hình phức tạp của cơn bão số 10, Cục Đường bộ Việt Nam thống kê đã có nhiều thiệt hại về kết cấu hạ tầng đường bộ trên QL1, cao tốc, đường Hồ Chí Minh do bị sạt lở, ngập nước.

Tin thiệt hại mới nhất do mưa lũ ở Lào Cai: 1 người mất tích, hàng loạt thôn, xã bị cô lập, cây đổ, sụt đất, sạt taluy
Nhà nông

Tin thiệt hại mới nhất do mưa lũ ở Lào Cai: 1 người mất tích, hàng loạt thôn, xã bị cô lập, cây đổ, sụt đất, sạt taluy

Nhà nông

Tin thiệt hại mới nhất do mưa lũ ở Lào Cai: 1 người mất tích, hàng loạt thôn, xã bị cô lập, cây đổ, sụt đất, sạt taluy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở tỉnh Lào Cai. Theo thống kê ban đầu, đã có 1 người mất tích, nhiều người bị thương và thiệt hại tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam
Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam

Thế giới

Sáng 30/9, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, từ ngày 30/9 - 5/10/2025, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bị tố “đâm sau lưng” bóng đá Malaysia, tỷ phú Erick Thohir nói gì?
Thể thao

Bị tố “đâm sau lưng” bóng đá Malaysia, tỷ phú Erick Thohir nói gì?

Thể thao

Ông Erick Thohir đã bác bỏ thông tin cho rằng Indonesia có liên quan đến án phạt mà FIFA đưa ra đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về nhóm cầu thủ nhập tịch.

TP.HCM gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ban hành Chỉ thị siết chặt trách nhiệm người đứng đầu trong thanh tra, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả quản lý nhà nước.

Thông tin mới nhất về mưa lũ ở Sơn La: Di dời khẩn cấp dân cư một số địa bàn, 2 người chết, mất tích
Nhà nông

Thông tin mới nhất về mưa lũ ở Sơn La: Di dời khẩn cấp dân cư một số địa bàn, 2 người chết, mất tích

Nhà nông

Thông tin mới nhất về mưa lũ ở Sơn La: Di dời khẩn cấp dân cư một số địa bàn, 2 người chết, mất tích . Do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn tỉnh Sơn La chịu hậu quả nặng nề, 2 người chết và mất tích hàng chục hộ di dời khẩn cấp lũ quét, sạt lở.

Công chức vi phạm lỗi nào có thể bị xử lý buộc thôi việc từ năm 2025?
Bạn đọc

Công chức vi phạm lỗi nào có thể bị xử lý buộc thôi việc từ năm 2025?

Bạn đọc

Công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả hoặc nghiện ma túy có thể bị buộc thôi việc. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định 172/2025/NĐ-CP vừa có hiệu lực, quy định 4 hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức, trong đó buộc thôi việc là mức cao nhất.

Clip hot: Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường Thủ đô, ô tô xe máy chen nhau nhích từng mét đầu giờ sáng
Video

Clip hot: Mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường Thủ đô, ô tô xe máy chen nhau nhích từng mét đầu giờ sáng

Video

Sáng nay, 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, trận mưa lớn xuyên đêm, kéo dài nhiều giờ đã trút xuống Hà Nội, gây ra tình trạng ngập ở nhiều tuyến đường. Ghi nhận của PV Dân Việt trên nhiều tuyến đường Thủ đô vào giờ cao điểm sáng nay.

Cây cổ thụ hoành tráng này ở rừng Gia Lai ra quả đặc sản, hễ trông thấy khiến người ta thèm ăn, đó là giống cây gì vậy?
Nhà nông

Cây cổ thụ hoành tráng này ở rừng Gia Lai ra quả đặc sản, hễ trông thấy khiến người ta thèm ăn, đó là giống cây gì vậy?

Nhà nông

Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong, tỉnh Gia Lai (địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai trước thời điểm sáp nhập, hợp nhất) đã bung hoa kết trái. Vào mùa quả xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, leo cây hái quả rừng mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?