Cập nhật chi tiết hàng trăm điểm được cảnh báo sạt lở ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ sau bão số 10, có cả tỉnh Bắc Ninh

Cảnh báo sạt lở đất ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ sau bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 29/9 đến 10 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Bắc Phong 241,4mm (Sơn La); Việt Hồng 336,4mm (Lào Cai); Thu Tà 234,4mm (Tuyên Quang); Mỹ Lương 346mm (Phú Thọ); Mỹ Yên 321,8mm (Thái Nguyên); Hồng An 271,2mm (Cao Bằng); Tân Văn 172mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 227,6mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 156,2mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 303mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 150mm (Nghệ An); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Phú Thọ từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng cấp 3; các tỉnh Thái Nguyên, Thanh Hóa cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Bản đồ cảnh báo các điểm sạt lở ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Nguồn: nchmf.

Cập nhật chi tiết các điểm được cảnh báo sạt lở do hoàn lưu mưa bão số 10

Sơn La: Kim Bon, Mường Bang, Phù Yên, Song Khủa, Tà Xùa, Tân Phong; Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Hoa, Chiềng Khương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Gia Phù, Mường Chanh, Mường Cơi, Ngọc Chiến, P. Chiềng An, P. Chiềng Cơi, P. Chiềng Sinh, P. Mộc Châu, P. Mộc Sơn, P. Thảo Nguyên, P. Tô Hiệu, P. Vân Sơn, Pắc Ngà, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha; Bình Thuận, Bó Sinh, Chiềng Khoong, Chiềng La, Chiềng Lao, Chiềng Sơ, Chiềng Sung, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường É, Mường Hung, Mường Khiêng, Mường La, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Lầu, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Púng Bánh, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Tà Hộc, Thuận Châu, Yên Châu, Yên Sơn.

Phú Thọ: An Bình, An Nghĩa, Bản Nguyên, Bằng Luân, Cẩm Khê, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Cự Đồng, Đà Bắc, Đan Thượng, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hiền Quan, Hoàng An, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hùng Việt, Hương Cần, Hy Cương, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lai Đồng, Lâm Thao, Liên Hòa, Liên Minh, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Minh Đài, Minh Hòa, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, P. Âu Cơ, P. Hòa Bình, P. Kỳ Sơn, P. Nông Trang, P. Phong Châu, P. Phú Thọ, P. Tân Hòa, P. Thống Nhất, P. Việt Trì, P. Xuân Hòa, Phú Khê, Phú Mỹ, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Tây Cốc, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thọ Văn, Thung Nai, Thượng Cốc, Thượng Long, Tiên Lương, Tiền Phong, Toàn Thắng, Trạm Thản, Trung Sơn, Tu Vũ, Vân Bán, Văn Lang, Văn Miếu, Vân Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lập, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thủy, Yên Trị; Bao La, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Đại Đình, Đại Đồng, Dân Chủ, Hải Lựu, Hội Thịnh, Hợp Lý, Lạc Thủy, Lập Thạch, Nguyệt Đức, P. Thanh Miếu, P. Vân Phú, P. Vĩnh Phúc, P. Vĩnh Yên, Pà Cò, Phù Ninh, Quyết Thắng, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Sơn, Thái Hòa, Thu Cúc, Tiên Lữ, Vĩnh An, Xuân Lãng, Yên Lãng.

Lào Cai: Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Xèo, Bảo Ái, Bảo Yên, Bát Xát, Cảm Nhân, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Cốc San, Dền Sáng, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Hội, Gia Phú, Hạnh Phúc, Hợp Thành, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên, Lâm Thượng, Lục Yên, Lùng Phình, Lương Thịnh, Mậu A, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Hum, Mường Lai, Nậm Chày, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, P. Âu Lâu, P. Cam Đường, P. Nam Cường, P. Sa Pa, P. Trung Tâm, P. Văn Phú, P. Yên Bái, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Thác Bà, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Trịnh Tường, Tú Lệ, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Hòa, Y Tý, Yên Bình, Yên Thành; A Mú Sung, Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Cao Sơn, Cát Thịnh, Cốc Lầu, Khao Mang, Lâm Giang, Liên Sơn, Mù Cang Chải, Mường Khương, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, P. Cầu Thia, P. Lào Cai, P. Nghĩa Lộ, Pha Long, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Xuân Quang; Chế Tạo, Lao Chải.

Tuyên Quang: Bắc Mê, Bản Máy, Bình An, Bình Ca, Cán Tỷ, Cao Bồ, Côn Lôn, Đông Thọ, Đồng Yên, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hồng Thái, Hùng Đức, Hùng Lợi, Lâm Bình, Lao Chải, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Nhữ Khê, P. Hà Giang 1, P. Minh Xuân, P. Mỹ Lâm, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Sơn Dương, Sơn Thủy, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Thanh, Tân Tiến, Tân Trào, Tát Ngà, Thái Bình, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Thịnh, Trường Sinh, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh; Bắc Quang, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Đồng Văn, Hòa An, Hùng An, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lực Hành, Lũng Cú, Mèo Vạc, Minh Tân, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Niêm Sơn, P. An Tường, P. Bình Thuận, P. Hà Giang 2, P. Nông Tiến, Phố Bảng, Phú Linh, Phù Lưu, Quang Bình, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Tân An, Tân Long, Tân Quang, Tân Trịnh, Thái Hòa, Thái Sơn, Thắng Mố, Thuận Hòa, Trung Hà, Trung Sơn, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xuân Vân, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành.

Thái Nguyên: An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Bằng Vân, Bình Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Đại Phúc, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đồng Phúc, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, La Bằng, La Hiên, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, P. Bá Xuyên, P. Bắc Kạn, P. Bách Quang, P. Đức Xuân, P. Gia Sàng, P. Linh Sơn, P. Phan Đình Phùng, P. Phổ Yên, P. Phúc Thuận, P. Quan Triều, P. Quyết Thắng, P. Tích Lương, P. Trung Thành, Phong Quang, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phủ Thông, Phú Xuyên, Phúc Lộc, Quân Chu, Quảng Bạch, Quang Sơn, Tân Cương, Tân Kỳ, Thần Sa, Thành Công, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Thượng Quan, Trần Phú, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Thịnh, Yên Trạch; Cường Lợi, Kha Sơn, Kim Phượng, Na Rì, Nam Hòa, Nghinh Tường, P. Sông Công, P. Vạn Xuân, Phú Bình, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Khánh, Trại Cau, Yên Phong; Dân Tiến, Điềm Thụy, Tân Thành, Tràng Xá, Võ Nhai.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Cốc Pàng, Đàm Thủy, Độc Lập, Đông Khê, Đức Long, Hà Quảng, Hạnh Phúc, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lý Bôn, Lý Quốc, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Phan Thanh, Phục Hòa, Quang Hán, Quảng Lâm, Quang Trung, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Tam Kim, Thạch An, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Trường Hà, Vinh Quý, Xuân Trường, Yên Thổ; Bạch Đằng, Canh Tân, Đình Phong, Đoài Dương, Hạ Lang, Hòa An, Kim Đồng, Lũng Nặm, Minh Khai, Nam Quang, P. Nùng Trí Cao, P. Tân Giang, P. Thục Phán, Quang Long.

Lạng Sơn: Bằng Mạc, Bình Gia, Công Sơn, Điềm He, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Kháng Chiến, Nhân Lý, P. Đông Kinh, P. Kỳ Lừa, P. Tam Thanh, Quốc Khánh, Tân Đoàn, Tân Tiến, Tân Văn, Thất Khê, Tràng Định, Tri Lễ, Văn Lãng, Văn Quan; Ba Sơn, Bắc Sơn, Cai Kinh, Cao Lộc, Châu Sơn, Chi Lăng, Chiến Thắng, Đình Lập, Đoàn Kết, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hồng Phong, Hưng Vũ, Hữu Liên, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Lộc Bình, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Na Dương, Na Sầm, Nhất Hòa, P. Lương Văn Tri, Quan Sơn, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Thành, Tân Tri, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Vạn Linh, Vũ Lăng, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phúc; Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Vân Nham, Vũ Lễ .

Quảng Ninh: Lục Hồn; Bình Liêu, Hoành Mô, P. Bãi Cháy, P. Hoành Bồ, P. Việt Hưng; Ba Chẽ, Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Kỳ Thượng, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Cao Xanh, P. Đông Mai, P. Đông Triều, P. Hà Lầm, P. Hạ Long, P. Hà Tu, P. Hoàng Quế, P. Hồng Gai, P. Mạo Khê, P. Mông Dương, P. Tuần Châu, P. Uông Bí, P. Vàng Danh, P. Yên Tử, Quảng Đức, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên, Vĩnh Thực.

Bắc Ninh: Dương Hưu, Sơn Động; An Lạc, Biển Động, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Kiên Lao, Lục Ngạn, Nam Dương, P. Chũ, P. Phượng Sơn, Sa Lý, Sơn Hải, Tân Sơn, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Yên Định; Bắc Lũng, Bảo Đài, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Đông Phú, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Kép, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nghĩa Phương, Ngọc Thiện, Nhã Nam, P. Bắc Giang, P. Cảnh Thụy, P. Đa Mai, P. Nếnh, P. Tân An, P. Tân Tiến, P. Tiền Phong, P. Tự Lạn, P. Vân Hà, P. Việt Yên, P. Yên Dũng, Phúc Hòa, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Dĩnh, Tân Yên, Tiên Lục, Trường Sơn, Xuân Cẩm, Xuân Lương, Yên Thế

Thanh Hóa: Bá Thước, Cẩm Thạch, Hồi Xuân, Ngọc Liên, Phú Lệ, Phú Xuân, Tây Đô, Thạch Bình, Thành Vinh, Thiết Ống, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú; Cẩm Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Điền Lư, Điền Quang, Đồng Lương, Hiền Kiệt, Minh Sơn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Pù Luông, Quý Lương, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thiên Phủ, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Xuân Tín, Yên Phú; Bát Mọt, Công Chính, Giao An, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trung Lý, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ.

Nghệ AN: Na Ngoi; Mường Lống, Mường Xén; Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Quàng, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Cắn, Nhôn Mai, Quế Phong, Tam Quang, Tam Thái, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Na.